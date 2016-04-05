_hunter написав:И? -- в Индии или в Пакистане есть принудительная отправка на фронт? Вы, кстати, "за кого" в этом конфликте? -- за жабу или за гадюку?
Индо-пакистанский конфликт распространяется на один штат. \\\
Пока русско-украинский конфликт распространялся на один Донбасс - в Украине не было запрета на выезд. Однако сейчас конфликт расширился до всеукраинского. Боевые действия ведутся на всей территории Украины.
Я в курсе. Так вы в этом конфликте "за кого"/кто виноват? -- К̵р̵ы̵м̵ , ой, Кашмир -- чей?
Точно до всеукраинского расширился?? -- вроде все на юго-востоке локализировалось...
Bobua написав:А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують. І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять
Ну, особисто ми - замінили одну бригаду, яка була на передовій 40 чи 45днів - і кажуть, що вони пішли на ротацію... Але, чи вони пішли просто у тил на тривалий час, чи їх хоч на тиждень-два відпустили додому - зовсім нічого не відомо про них.. А нам зараз кажуть, що наша ротація буде (загально) за 62 дні)) і то, точно саме керівництво не впевнене))
Bobua написав:Зброя? Автомати, кулемети, РПГ (і одні беруші на всіх-всіх...), і навіть Західні протитанкові труби -- воно все якось не помічне проти будь-якого виду віддаленних "бомбардувань". Лише окоп добре працює.
А ще краще - в бетонному укритті - але, нажаль, таке не все трапляється))
Bobua написав:А паніка у мене була після того, як з окопів повезли у "наступ" у чисту лісосмугу. Де проти віяла осколків -- лише молитви
...і при кожному новому "близькому свисті/прильоті" - молитва(чомусь?) сама-собою починалась спочатку...
Объясню почему бойцам нельзя ныть ни здесь на форумах ни где инакше. Гласность здесь не причем и не решит это ваши проблемы. Ваше нытье во всю используют рашистские пропагандоны. С некоторых пор они каждый день выкладывают ваши видео с соответствующими комментами.
otg написав:Объясню почему бойцам нельзя ныть ни здесь на форумах ни где инакше. Гласность здесь не причем и не решит это ваши проблемы. Ваше нытье во всю используют рашистские пропагандоны. С некоторых пор они каждый день выкладывают ваши видео с соответствующими комментами.
otg написав:Объясню почему бойцам нельзя ныть ни здесь на форумах ни где инакше. Гласность здесь не причем и не решит это ваши проблемы. Ваше нытье во всю используют рашистские пропагандоны. С некоторых пор они каждый день выкладывают ваши видео с соответствующими комментами.
Обязанности солдата знаете? Первые слова там "Боец должен стойко переносить все тяготы и лишения...." А так да. Все как вы говорите. Зачем оборонятся? Все лечить зубы в тыл. Вопрос только -через сколько орки заберут страну?
_hunter написав:Кто "не розповідали"? -- Арестович? Президент в "вeчірніх зверненнях"? -- во вроде как официальном Ukraine NOW -- тишина. Это, кстати, еще одна претензия к властям...
Я могу Вам дать оф. канал в вайбере. Почитаете, если не видели.
Bobua написав:Щодо фото -- я таки теж проти. Там є будівля. Є час знімку. Існують супутн.фото. Припускаю, що можна все це співставити. І додати коригування в те, з чого вони стріляли...
1. Ну, будівлю я "обрізав")) 2. Час знімку НЕМА, так як я(а можливо і не я) записав відео, тоді вибрав 1 стоп-кадр, зробив скріншот, обрізав його - то який тут час/дата і т.п. фотки?! 3. Далі - яка, плять, кому різниця - що хтось виклав якесь фото з якогось поля, чи села?-невідомої дати?(тиждень-два-три/місяць/півтора/два тому зняте? Невідомо, чи там був/є фронт, чи просто випадково ракета туди потрапила? І т.д. і т.п.... 4. Чи, може, просто це фото взяте з просторів інтернету?! 5. Тим більше - у ВСІХ ВИМКНЕНА ГЕОЛОКАЦІЯ!!!