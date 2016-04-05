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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10741075107610771078>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:06

  crumd написав:
  _hunter написав:И? -- в Индии или в Пакистане есть принудительная отправка на фронт? Вы, кстати, "за кого" в этом конфликте? -- за жабу или за гадюку?

Индо-пакистанский конфликт распространяется на один штат. \\\

Пока русско-украинский конфликт распространялся на один Донбасс - в Украине не было запрета на выезд. Однако сейчас конфликт расширился до всеукраинского. Боевые действия ведутся на всей территории Украины.

Я в курсе. Так вы в этом конфликте "за кого"/кто виноват? -- К̵р̵ы̵м̵ , ой, Кашмир -- чей? :wink:

Точно до всеукраинского расширился?? -- вроде все на юго-востоке локализировалось...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Мабуть, хочуть зупинити зростання кількості УБД

Ні.
  Bobua написав:Хоч і дивно мені, що не було за 3міс ще 57патронів

Це у вас підготовка "57 патронів". А навіть у вашого взводного вона "трохи" краща. Як і водіїв ББМ, чи артилеристів.

  _hunter написав:вроде все на юго-востоке локализировалось...

Вам не розповідали про регулярні обстріли з арти чи мінометів півночі чернігівської області? Зараз. Ці дні. Там теж фронт, теж війська. Теж загроза.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:42

Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд

6 млрд доларів виділено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України.

8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні.

3,9 млрд – на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку.

11 млрд – на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке США зможе надсилати Україні прискореними темпами – без додаткового погодження з Конгресом.

13,8 млрд – було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу.

4,4 млрд – направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам.
https://glavcom.ua/country/politics/na- ... 47194.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:50

Всі чекають на відпустку! Але, чи буде вона взагалі?))

  Bobua написав:А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують.
І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять

Ну, особисто ми - замінили одну бригаду, яка була на передовій 40 чи 45днів - і кажуть, що вони пішли на ротацію...
Але, чи вони пішли просто у тил на тривалий час, чи їх хоч на тиждень-два відпустили додому - зовсім нічого не відомо про них..
А нам зараз кажуть, що наша ротація буде (загально) за 62 дні)) і то, точно саме керівництво не впевнене))
  Bobua написав:Зброя?
Автомати, кулемети, РПГ (і одні беруші на всіх-всіх...), і навіть Західні протитанкові труби -- воно все якось не помічне проти будь-якого виду віддаленних "бомбардувань". Лише окоп добре працює.
А ще краще - в бетонному укритті ;) - але, нажаль, таке не все трапляється))
  Bobua написав:А паніка у мене була після того, як з окопів повезли у "наступ" у чисту лісосмугу. Де проти віяла осколків -- лише молитви

...і при кожному новому "близькому свисті/прильоті" - молитва(чомусь?) сама-собою починалась спочатку... :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Объясню почему бойцам нельзя ныть ни здесь на форумах ни где инакше. Гласность здесь не причем и не решит это ваши проблемы. Ваше нытье во всю используют рашистские пропагандоны. С некоторых пор они каждый день выкладывают ваши видео с соответствующими комментами.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:59

  Hotab написав:
  _hunter написав:вроде все на юго-востоке локализировалось...

Вам не розповідали про регулярні обстріли з арти чи мінометів півночі чернігівської області? Зараз. Ці дні. Там теж фронт, теж війська. Теж загроза.

Кто "не розповідали"? -- Арестович? Президент в "вeчірніх зверненнях"? -- во вроде как официальном Ukraine NOW -- тишина.
Это, кстати, еще одна претензия к властям...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:01

  otg написав:Объясню почему бойцам нельзя ныть ни здесь на форумах ни где инакше. Гласность здесь не причем и не решит это ваши проблемы. Ваше нытье во всю используют рашистские пропагандоны. С некоторых пор они каждый день выкладывают ваши видео с соответствующими комментами.

Интересная логика: болит зуб -- терпи/прими обесболивающее. Лечить? -- шовы-шовы -- зачем так резко? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:05

  _hunter написав:
  otg написав:Объясню почему бойцам нельзя ныть ни здесь на форумах ни где инакше. Гласность здесь не причем и не решит это ваши проблемы. Ваше нытье во всю используют рашистские пропагандоны. С некоторых пор они каждый день выкладывают ваши видео с соответствующими комментами.

Интересная логика: болит зуб -- терпи/прими обесболивающее. Лечить? -- шовы-шовы -- зачем так резко? :roll:
Обязанности солдата знаете? Первые слова там "Боец должен стойко переносить все тяготы и лишения...." А так да. Все как вы говорите. Зачем оборонятся? Все лечить зубы в тыл. Вопрос только -через сколько орки заберут страну?
  _hunter написав:Кто "не розповідали"? -- Арестович? Президент в "вeчірніх зверненнях"? -- во вроде как официальном Ukraine NOW -- тишина.
Это, кстати, еще одна претензия к властям...
Я могу Вам дать оф. канал в вайбере. Почитаете, если не видели.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:11

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  _hunter написав:вроде все на юго-востоке локализировалось...

Вам не розповідали про регулярні обстріли з арти чи мінометів півночі чернігівської області? Зараз. Ці дні. Там теж фронт, теж війська. Теж загроза.

Кто "не розповідали"? -- Арестович? Президент в "вeчірніх зверненнях"? -- во вроде как официальном Ukraine NOW -- тишина.
Это, кстати, еще одна претензия к властям...

Цікаво у вас виходить. Офіційні новини де знайти ви не знаєте, а "басні із склепа" про істеричних алкашів і беззбройне ненавчене військо від місцевих "інсайдерів" подавай вам посмакувати в 2 щоки.


https://suspilne.media/amp/241854-rosia ... i-oblasti/


Таке має місце щодня. І не лише там.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 тра, 2022 14:17, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:14

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  Bobua написав:Щодо фото -- я таки теж проти.
Там є будівля. Є час знімку. Існують супутн.фото. Припускаю, що можна все це співставити. І додати коригування в те, з чого вони стріляли...

1. Ну, будівлю я "обрізав"))
2. Час знімку НЕМА, так як я(а можливо і не я) записав відео, тоді вибрав 1 стоп-кадр, зробив скріншот, обрізав його - то який тут час/дата і т.п. фотки?!
3. Далі - яка, плять, кому різниця - що хтось виклав якесь фото з якогось поля, чи села?-невідомої дати?(тиждень-два-три/місяць/півтора/два тому зняте? Невідомо, чи там був/є фронт, чи просто випадково ракета туди потрапила?
І т.д. і т.п....
4. Чи, може, просто це фото взяте з просторів інтернету?!
5. Тим більше - у ВСІХ ВИМКНЕНА ГЕОЛОКАЦІЯ!!!

Тож ще раз - де тут кримінал?

Просто часто образливо, що багато всяких блоХерів виставляють і відео, і фото, і коментів кучу пишуть/розказують, де саме це - і їх, максимум, "насварять"/заставлять вибачитись і все...
А тут - простий солдат, який РЕАЛЬНО ризикує життям за нашу землю/за нашу свободу/за всіх нас... викладе НЕВІДОМЕ фото і... його можуть, напевно реально посадити...
Сумно, плять!©
  Bobua написав:Я от пишу так, аби не бути коригувальником.
Місць нема. Кількості, пропорцій -- нема

Так і я теж так пишу!
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  #<1 ... 10741075107610771078>
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