В першу чергу всі заборони на дії які можуть виявити Ваше місцезнаходження спрямовані...на збереження Саме Вашого життя..і тільки потім життя Ваших сослуживців... Спеціально для Вас Уявіть що а - ворог не з Вашої фотографії знає де точно лежить осколок цієї ракети б - засобами РЕБ зафіксував всі ІМЕЇ телофонів,які були коло цього осколка в - з цих сторінок знає що Ви служите в батареї САУ....
Тепер кожен раз , коли командування буде переміщати батарею...ворог засікши ІМЕЙ Вашого телефона - буде знати куди Ви рухаєтесь... І в точці досяжності Вас накриє...
otg написав:Объясню почему бойцам нельзя ныть ни здесь на форумах ни где инакше. Гласность здесь не причем и не решит это ваши проблемы. Ваше нытье во всю используют рашистские пропагандоны. С некоторых пор они каждый день выкладывают ваши видео с соответствующими комментами.
Обязанности солдата знаете? Первые слова там "Боец должен стойко переносить все тяготы и лишения...." А так да. Все как вы говорите. Зачем оборонятся? Все лечить зубы в тыл. Вопрос только -через сколько орки заберут страну?
Опять 24. Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..
В першу чергу всі заборони на дії які можуть виявити Ваше місцезнаходження спрямовані...на збереження Саме Вашого життя..і тільки потім життя Ваших сослуживців... Спеціально для Вас Уявіть що а - ворог не з Вашої фотографії знає де точно лежить осколок цієї ракети б - засобами РЕБ зафіксував всі ІМЕЇ телофонів,які були коло цього осколка в - з цих сторінок знає що Ви служите в батареї САУ....
Тепер кожен раз , коли командування буде переміщати батарею...ворог засікши ІМЕЙ Вашого телефона - буде знати куди Ви рухаєтесь... І в точці досяжності Вас накриє...
А не хотілось би....
Ладно... Пішов я видаляти залишки ракети по гілках ... Яку зовсім не я знімав)) Не на свій телефон)) І я - не я, і хата не моя...
п.с. Тепер справа залишилась за малим - переслати ввімкнений телефон ворогові
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 21 тра, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Опять 24. Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..
Цивилизованные страны пока не воюют. Цивилизованные страны имеют ВВП на порядки. В цивилизованных странах так же запрещено нытье военнослужащих. Так что не надо приплетать сюда С. Корею. То что будет после победы поговорим после победы. Пока надо победить. 100% гарантирую что нытье в этом не поможет, а наоборот помешает.
_hunter написав:Опять 24. Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..
_hunter написав:Опять 24. Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..
Цивилизованные страны пока не воюют. Цивилизованные страны имеют ВВП на порядки. В цивилизованных странах так же запрещено нытье военнослужащих. Так что не надо приплетать сюда С. Корею. То что будет после победы поговорим после победы. Пока надо победить. 100% гарантирую что нытье в этом не поможет, а наоборот помешает.
Удобные отмазки -- пока "не воюют"... Лукашенко, когда свой майдан розганял -- тоже что-то про гражданскую войну говорил... Точно приплетать не нужно? -- или для понимания "где мы/куда мы идем" -- все таки нужно: потому как а в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..