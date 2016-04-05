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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1075107610771078>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:22

  vitaliian написав:
6 млрд доларів виділено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України.

8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні.

3,9 млрд – на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку.

11 млрд – на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке США зможе надсилати Україні прискореними темпами – без додаткового погодження з Конгресом.

13,8 млрд – було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу.

4,4 млрд – направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам.
https://glavcom.ua/country/politics/na- ... 47194.html

Шото я всьоо это послаживал и у меня вышло на 19.5% больше 40 лярдов
Эт на налоги шоли заложено... или на откат? :mrgreen:
...или слаживатель как-то нитак фурычит?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тож ще раз - де тут кримінал?
В першу чергу всі заборони на дії які можуть виявити Ваше місцезнаходження спрямовані...на збереження Саме Вашого життя..і тільки потім життя Ваших сослуживців...
Спеціально для Вас
Уявіть що
а - ворог не з Вашої фотографії знає де точно лежить осколок цієї ракети
б - засобами РЕБ зафіксував всі ІМЕЇ телофонів,які були коло цього осколка
в - з цих сторінок знає що Ви служите в батареї САУ....

Тепер кожен раз , коли командування буде переміщати батарею...ворог засікши ІМЕЙ Вашого телефона - буде знати куди Ви рухаєтесь...
І в точці досяжності Вас накриє...

А не хотілось би....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:27

  Amethyst написав:Шото я всьоо это послаживал и у меня вышло на 19.5% больше 40 лярдов
хотелки с запасом)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:29

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Ладно.... - то все "дрібниці життя"© :)
А, загалом, то:
1. В нас - найкраща армія в світі!
2. В нас - найкраще її забезпечення!(в основному - завдяки волонтерам/і простим пересічним)
3. Ми - обов'язково переможемо!

Слава Україні!
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:31

  otg написав:
  _hunter написав:
  otg написав:Объясню почему бойцам нельзя ныть ни здесь на форумах ни где инакше. Гласность здесь не причем и не решит это ваши проблемы. Ваше нытье во всю используют рашистские пропагандоны. С некоторых пор они каждый день выкладывают ваши видео с соответствующими комментами.

Интересная логика: болит зуб -- терпи/прими обесболивающее. Лечить? -- шовы-шовы -- зачем так резко? :roll:
Обязанности солдата знаете? Первые слова там "Боец должен стойко переносить все тяготы и лишения...." А так да. Все как вы говорите. Зачем оборонятся? Все лечить зубы в тыл. Вопрос только -через сколько орки заберут страну?

Опять 24.
Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?.. :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:37

О, нові ідеї - як розбити ворога!)))

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Тож ще раз - де тут кримінал?
В першу чергу всі заборони на дії які можуть виявити Ваше місцезнаходження спрямовані...на збереження Саме Вашого життя..і тільки потім життя Ваших сослуживців...
Спеціально для Вас
Уявіть що
а - ворог не з Вашої фотографії знає де точно лежить осколок цієї ракети
б - засобами РЕБ зафіксував всі ІМЕЇ телофонів,які були коло цього осколка
в - з цих сторінок знає що Ви служите в батареї САУ....

Тепер кожен раз , коли командування буде переміщати батарею...ворог засікши ІМЕЙ Вашого телефона - буде знати куди Ви рухаєтесь...
І в точці досяжності Вас накриє...

А не хотілось би....

Ладно...
Пішов я видаляти залишки ракети по гілках ... :mrgreen:
Яку зовсім не я знімав))
Не на свій телефон))
І я - не я, і хата не моя... :mrgreen:

п.с.
Тепер справа залишилась за малим - переслати ввімкнений телефон ворогові :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 21 тра, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:41

  _hunter написав:Опять 24.
Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?.. :roll:
Цивилизованные страны пока не воюют. Цивилизованные страны имеют ВВП на порядки. В цивилизованных странах так же запрещено нытье военнослужащих. Так что не надо приплетать сюда С. Корею. То что будет после победы поговорим после победы. Пока надо победить. 100% гарантирую что нытье в этом не поможет, а наоборот помешает.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:45

  _hunter написав:Опять 24.
Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..

Тем временем, люди "голосуют", уже 25к+ за неполные 2 суток
https://petition.president.gov.ua/petition/139292

Ответ конечно предсказуем, но ...
gh78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:57

"Безуглая и ко" уже передумали лишать украинского гражданства, если "предатели" не вернулись в Украину в течение 30 дней после введения военного положения.

Ашотакое?
gh78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:00

  otg написав:
  _hunter написав:Опять 24.
Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?.. :roll:
Цивилизованные страны пока не воюют. Цивилизованные страны имеют ВВП на порядки. В цивилизованных странах так же запрещено нытье военнослужащих. Так что не надо приплетать сюда С. Корею. То что будет после победы поговорим после победы. Пока надо победить. 100% гарантирую что нытье в этом не поможет, а наоборот помешает.

Удобные отмазки -- пока "не воюют"... Лукашенко, когда свой майдан розганял -- тоже что-то про гражданскую войну говорил...
Точно приплетать не нужно? -- или для понимания "где мы/куда мы идем" -- все таки нужно: потому как а в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..
_hunter
 
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