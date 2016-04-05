Успіх написав:епер справа залишилась за малим - переслати ввімкнений телефон ворогові
Ворог не дурний - по собі не вдарить.... Але наявність зародкового машинного інтелекту в системах моніторингу - применшувати не варто.... Я наприклад припускаю що розмови по телефону відбуваються- Тато з дітьми говорить між вечерею і відбоєм, але до 21 години Чоловік з дружиною від 21 до відбою Хлопець з коханою після відбою....
Моніторячи активність в ці години мобільного звязку - можна багато чого вияснити.... Так , ворог не буде знати про що і з ким говорить абонент.. але кількість абонентів -він знати буде.... Знаючи кількість абонентів - можна взнати про те який це підрозділ... Привязавши ІМЕЇ до бойових дій - можна контролювати переміщення Знаючи що арта підтягнулась до передка - можна знати що готується наступ..і так далі і тому подібне.. Не треба недооцінювати ворога.. З іншого боку - не треба спати в касці.... Просто один раз навчити себе алгоритмам безпечної поведінки..і вимагати цього ж від сослуживців..і буде нам усім празник. Діти/дружини - дочекаються рідних Ті хто в тилу - швидше дочекаються перемоги Ті хто на передку - понесуть менші втрати..
Я думаю -це вартує того , щоб трошки змінити манеру поведінки...
_hunter написав:Опять 24. Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..
Можно еще проводить голосование в ротах - идти в атаку или сидеть в обороне. Сообщество кладовщиков должно само решать, когда выдавать берцы. Таможня сама должна устанавливать уровень сборов, очередность прохождения и размер вознаграждения. Детсадовцы обязаны сами определять, как наказать няню Шуру за молоко с пенкой. И т. д. ибо демократия ж. По каждому вопросу надо запилить петицию Президенту. Ну чтобы было не как в Северной Корее...
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 21 тра, 2022 15:08, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..
Ще невідомо, як ті цивілізовані поступлять, якщо у них буде війна. Може відразу вся демократія закінчиться. Я щось ніяк не зрозумію вашу позицію. Ви не задоволені обмеженнями, які створила війна? Ви маєте рецепт , як прожити без обмежень? Як наповнити фронт мобресурсом? Як профінансувати війну і мир? Як підготуватись до зими? Чи просто в вас спрацював вільнолюдь: придумайте там щось, щоб я жив як раніше, але ми перемогли? І на відпочинок (до дружини) мене випустіть обов'язково, я тут без сексу і моря вже втомився.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 тра, 2022 15:10, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..
Ще невідомо, як ті цивілізовані поступлять, якщо у них буде війна. Може відразу вся демократія закінчиться. Я щось ніяк не зрозумію вашу позицію. Ви не задоволені обмеженнями, які створила війна? Ви маєте рецепт , як прожити без обмежень? Як наповнити фронт мобресурсом? Як профінансувати війну і мир? Як підготуватись до зими? Чи просто в вас спрацював вільнолюдь: придумайте там щось, щоб я жив як раніше, але ми перемогли?
немцы в приватных разговорах говорят, что они на нашем месте уже давно сдались бы.
antey1969 написав:немцы в приватных разговорах говорят, что они на нашем месте уже давно сдались бы.
Може вони розбалувались за ці ситі роки, або то такі ваші знайомі, але фашистська Німеччина воювала розумно, самовіддано, вмінням, а не кількістю, завдяки чому і перемогти її змогли лише всім світом. Та і досі , як кажуть переселенці, німці вміють жити дуже раціонально, економно, дисципліновано. Так що хз, хз.
_hunter написав:Удобные отмазки -- пока "не воюют"... Лукашенко, когда свой майдан розганял -- тоже что-то про гражданскую войну говорил... Точно приплетать не нужно? -- или для понимания "где мы/куда мы идем" -- все таки нужно: потому как а в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..
Жесть. При чем здесь конституция? Все выделилось кроме того что неудобно? Да да дорогой любитель конституции. В Армии США, например, строго-настрого запрещено распространять подобное. В др. странах НАТО тоже. Вы не хотите жить как в С. Корее? Нет, вы не хотите жить как в США. Кстати из за этого у нас низкий уровень жизни, коррупция и пр. пр. А сейчас, вы более того, мешаете нашей армии во время войны.
_hunter написав:в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..
Ще невідомо, як ті цивілізовані поступлять, якщо у них буде війна. Може відразу вся демократія закінчиться. Я щось ніяк не зрозумію вашу позицію. Ви не задоволені обмеженнями, які створила війна? Ви маєте рецепт , як прожити без обмежень? Як наповнити фронт мобресурсом? Як профінансувати війну і мир? Як підготуватись до зими? Чи просто в вас спрацював вільнолюдь: придумайте там щось, щоб я жив як раніше, але ми перемогли? І на відпочинок (до дружини) мене випустіть обов'язково, я тут без сексу і моря вже втомився.
Удобно: "что будет -- мы не знаем, но почему бы не придумать, что будет так"...
Свою позицию я только на прошлой странице уже озвучивал:
_hunter написав:Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..
>>> Як наповнити фронт мобресурсом? А что -- уже есть проблемы с наполнением? -- Арестович там что-то о 6-ти автоматах вещал...
_hunter написав:Опять 24. Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..
Можно еще проводить голосование в ротах - идти в атаку или сидеть в обороне. Сообщество кладовщиков должно само решать, когда выдавать берцы. Таможня сама должна устанавливать уровень сборов, очередность прохождения и размер вознаграждения. Детсадовцы обязаны сами определять, как наказать няню Шуру за молоко с пенкой. И т. д. ибо демократия ж. По каждому вопросу надо запилить петицию Президенту. Ну чтобы было не как в Северной Корее...
У свободных людей - нужно спросить согласие. У нанятых работников - согласно трудовому договору. А вы из окопа пишите, или "немецкой теробороны"?