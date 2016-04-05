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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 107610771078107910801081>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:07

  gh78 написав:
  _hunter написав:Опять 24.
Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..

Тем временем, люди "голосуют", уже 25к+ за неполные 2 суток
https://petition.president.gov.ua/petition/139292

Ответ конечно предсказуем, но ...

Можно еще проводить голосование в ротах - идти в атаку или сидеть в обороне.
Сообщество кладовщиков должно само решать, когда выдавать берцы.
Таможня сама должна устанавливать уровень сборов, очередность прохождения и размер вознаграждения.
Детсадовцы обязаны сами определять, как наказать няню Шуру за молоко с пенкой.
И т. д. ибо демократия ж.
По каждому вопросу надо запилить петицию Президенту.
Ну чтобы было не как в Северной Корее...
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 21 тра, 2022 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..

Ще невідомо, як ті цивілізовані поступлять, якщо у них буде війна. Може відразу вся демократія закінчиться.
Я щось ніяк не зрозумію вашу позицію. Ви не задоволені обмеженнями, які створила війна? Ви маєте рецепт , як прожити без обмежень? Як наповнити фронт мобресурсом? Як профінансувати війну і мир? Як підготуватись до зими?
Чи просто в вас спрацював вільнолюдь: придумайте там щось, щоб я жив як раніше, але ми перемогли? І на відпочинок (до дружини) мене випустіть обов'язково, я тут без сексу і моря вже втомився.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 тра, 2022 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:09

  Hotab написав:
  _hunter написав:в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..

Ще невідомо, як ті цивілізовані поступлять, якщо у них буде війна. Може відразу вся демократія закінчиться.
Я щось ніяк не зрозумію вашу позицію. Ви не задоволені обмеженнями, які створила війна? Ви маєте рецепт , як прожити без обмежень? Як наповнити фронт мобресурсом? Як профінансувати війну і мир? Як підготуватись до зими?
Чи просто в вас спрацював вільнолюдь: придумайте там щось, щоб я жив як раніше, але ми перемогли?

немцы в приватных разговорах говорят, что они на нашем месте уже давно сдались бы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:немцы в приватных разговорах говорят, что они на нашем месте уже давно сдались бы.

Може вони розбалувались за ці ситі роки, або то такі ваші знайомі, але фашистська Німеччина воювала розумно, самовіддано, вмінням, а не кількістю, завдяки чому і перемогти її змогли лише всім світом.
Та і досі , як кажуть переселенці, німці вміють жити дуже раціонально, економно, дисципліновано. Так що хз, хз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:18

  _hunter написав:Удобные отмазки -- пока "не воюют"... Лукашенко, когда свой майдан розганял -- тоже что-то про гражданскую войну говорил...
Точно приплетать не нужно? -- или для понимания "где мы/куда мы идем" -- все таки нужно: потому как а в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..
Жесть. При чем здесь конституция? Все выделилось кроме того что неудобно? Да да дорогой любитель конституции. В Армии США, например, строго-настрого запрещено распространять подобное. В др. странах НАТО тоже. Вы не хотите жить как в С. Корее? Нет, вы не хотите жить как в США. Кстати из за этого у нас низкий уровень жизни, коррупция и пр. пр. А сейчас, вы более того, мешаете нашей армии во время войны.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:24

  Hotab написав:
  _hunter написав:в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..

Ще невідомо, як ті цивілізовані поступлять, якщо у них буде війна. Може відразу вся демократія закінчиться.
Я щось ніяк не зрозумію вашу позицію. Ви не задоволені обмеженнями, які створила війна? Ви маєте рецепт , як прожити без обмежень? Як наповнити фронт мобресурсом? Як профінансувати війну і мир? Як підготуватись до зими?
Чи просто в вас спрацював вільнолюдь: придумайте там щось, щоб я жив як раніше, але ми перемогли? І на відпочинок (до дружини) мене випустіть обов'язково, я тут без сексу і моря вже втомився.

Удобно: "что будет -- мы не знаем, но почему бы не придумать, что будет так"...

Свою позицию я только на прошлой странице уже озвучивал:
  _hunter написав:Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?.. :roll:


>>> Як наповнити фронт мобресурсом?
А что -- уже есть проблемы с наполнением? -- Арестович там что-то о 6-ти автоматах вещал...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:24

  antey1969 написав:
  gh78 написав:
  _hunter написав:Опять 24.
Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?..

Тем временем, люди "голосуют", уже 25к+ за неполные 2 суток
https://petition.president.gov.ua/petition/139292

Ответ конечно предсказуем, но ...

Можно еще проводить голосование в ротах - идти в атаку или сидеть в обороне.
Сообщество кладовщиков должно само решать, когда выдавать берцы.
Таможня сама должна устанавливать уровень сборов, очередность прохождения и размер вознаграждения.
Детсадовцы обязаны сами определять, как наказать няню Шуру за молоко с пенкой.
И т. д. ибо демократия ж.
По каждому вопросу надо запилить петицию Президенту.
Ну чтобы было не как в Северной Корее...

У свободных людей - нужно спросить согласие.
У нанятых работников - согласно трудовому договору.
А вы из окопа пишите, или "немецкой теробороны"?
gh78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:29

  otg написав:
  _hunter написав:Удобные отмазки -- пока "не воюют"... Лукашенко, когда свой майдан розганял -- тоже что-то про гражданскую войну говорил...
Точно приплетать не нужно? -- или для понимания "где мы/куда мы идем" -- все таки нужно: потому как а в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..
Жесть. При чем здесь конституция? \\\

Блин, только вчера же обсуждали:
viewtopic.php?p=5435784#p5435784

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

принудительная отправка на фронт -- прямое нарушение этих двух статей.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:35

  _hunter написав:
  otg написав:
  _hunter написав:Удобные отмазки -- пока "не воюют"... Лукашенко, когда свой майдан розганял -- тоже что-то про гражданскую войну говорил...
Точно приплетать не нужно? -- или для понимания "где мы/куда мы идем" -- все таки нужно: потому как а в цивилизованных странах точно можно нарушать Конституцию -- если "ну прямо очень нужно"?..
Жесть. При чем здесь конституция? \\\

Блин, только вчера же обсуждали:
viewtopic.php?p=5435784#p5435784

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

принудительная отправка на фронт -- прямое нарушение этих двух статей.
Т.е. идя в армию, в военное училище народ отправляется на отдых? А Вы не пробовали к Путину апеллировать этими статьями?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Удобно: "что будет -- мы не знаем, но почему бы не придумать, что будет так".

Рівно як і вам зручно вирішити зарані, що у них у випадку початку війни на фронт підуть лише бажаючі, а решті віддадуть з рахунків кеш (золотом!) і дозволять поїхати жити в Дубаї їх витрачати. Так?
  _hunter написав:Свою позицию я только на прошлой странице уже озвучивал:

На якій підставі ви вважаєте, що після війни Україна стане північною корєєю? У нас такий народ, що проковтне це? А от умовним Ізраїлем стати може. Але вам і таке " не зайде". Вільнолюдь неляканий в крові.
  _hunter написав:А что -- уже есть проблемы с наполнением?

Так, якісним мобресурсом - є.
Якого, поклавши на їх міцну хоча б шкільну математичну та фізичну базу можна навчити балістиці, роботі з високоточною зброєю. З відповідною фізпідготовкою для ссо.
Двієчники пропиті на фронті теж не потрібні.
Hotab
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