Додано: Суб 21 тра, 2022 15:56

_hunter написав: Еще раз: в Украине Еще раз: в Украине

_hunter написав: Статья 17 -- как вышеупомянутая "шкільна математична база" нам говорит -- идет _сильно позже_ 3-ей. Статья 17 -- как вышеупомянутая "шкільна математична база" нам говорит -- идет _сильно позже_ 3-ей.

Ще раз, читайте закони України!!!Мені обридло вам їх тлумачити. Вашу святу величність обмежили в правах під часвіги. Ой горечко, Північна Корея.Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань.На військову службу під час мобілізації можуть бути призвані особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади". Такі особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.Під час дії особливого періоду військова служба (дія контрактів) для військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною дев’ятою статті 23 цього Закону.Вона ніяк не суперечить одна одній. Тому нема різниці "сильно раніше, чи сильно пізніше".Ваше життя залишається цінністю. Але прожити ви його маєте не бездарно ховаючись під юбкою від захисту СВОЄЇ держави. СВОЄЇ землі.Вас не на гільйотину ведуть. А надавши екіпіровку і зброю - на бій з ворогом, який йде вбивати наших людей.