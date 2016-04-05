otg написав:Т.е. идя в армию, в военное училище народ отправляется на отдых? А Вы не пробовали к Путину апеллировать этими статьями?
Одновременно хороший и плохой вопрос. 1. Народ добровольно идёт в военное училище? 1.1. Все, кто шел добровольно в силовики в спокойное время - сейчас на фронте? (я про всех силовиков, в т.ч. антикоррупционных, таможенных, судебных, исполнительных, полиция, КОРДы, "альфы"-"беты"-"гаммы", "пенсионеры после 36 лет" и т.п.) 1.1.1. Если нет - то почему? И почему они считают, что их нежелание должны компенсировать "люди с улицы"? Когда шли в силовики, должны были понимать, что в их в первую очередь призовут в военное время, а не только будут раздавать льготы, пенсии и привилегии. 2. Причём тут народ с улицы? 3. Чем это отличается от принудительной "мобилизации" на оккупированных территориях? 4. Я уже молчу про то, что "народу с улицы" боятся до сих пор разрешить оружие как в "развитых странах", например в США, чтоб можно было его в магазине купить.
А то ж страшно, вдруг народ не в ту сторону оружие направит?
А теперь ни разу не державших оружие в руках - на фронт
Востаннє редагувалось gh78 в Суб 21 тра, 2022 15:50, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:принудительная отправка на фронт -- прямое нарушение этих двух статей.
Почитайте якось ЗУ "Про оборону України". "Про військовий обов'язок і військову службу".
Там багато для вас нового , як я бачу. Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.
Громадяни проходять військову службу, службу у військовому резерві та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.
_hunter написав:Удобно: "что будет -- мы не знаем, но почему бы не придумать, что будет так".
Рівно як і вам зручно вирішити зарані, що у них у випадку початку війни на фронт підуть лише бажаючі, а решті віддадуть з рахунків кеш (золотом!) і дозволять поїхати жити в Дубаї їх витрачати. Так?
_hunter написав:Свою позицию я только на прошлой странице уже озвучивал:
На якій підставі ви вважаєте, що після війни Україна стане північною корєєю? У нас такий народ, що проковтне це? А от умовним Ізраїлем стати може. Але вам і таке " не зайде". Вільнолюдь неляканий в крові.
_hunter написав:А что -- уже есть проблемы с наполнением?
Так, якісним мобресурсом - є. Якого, поклавши на їх міцну хоча б шкільну математичну та фізичну базу можна навчити балістиці, роботі з високоточною зброєю. З відповідною фізпідготовкою для ссо. Двієчники пропиті на фронті теж не потрібні.
Еще раз: в Украине _уже_ нарушаются Права человека/Конституция. Что _может_ быть в других странах ни я ни вы -- не знаем. И я говюрю _только_ про текущие нарушения.
Как я уже говорил: шаг _за черту_ тоталитаризма _уже_ совершен. Получится ли в результате точная копия северной кореи или совок-лайт или черноморский иран -- тут уже не сильно важно.
Странно: опять же только вчера/позавчера обсуждалось, как отлавливали "уклонистов" без особой физ-подготовки и прочно забытыми за 20+ лет школьными математиками/физиками.
_hunter написав:Вы действительно не видите разницы между "человек _сам_ _добровольно_ идет в училище" (или сам идет в армию _на контракт_) и "военкомы бегают/ловят людей"?
Военный идет в армию на контракт с большой вероятностью умереть в случае военных действий. Как же ваши статьи любимые в конституции? И не придумывайте, вас пока никто не ловит. Да и думаю, таких как Вы и не стоит ловить. Вы наверное давно бы сдали Украину. Вы находка для Путина. На таких как Вы он и рассчитывал когда планировал захватить Украину за 3 дня.
_hunter написав:принудительная отправка на фронт -- прямое нарушение этих двух статей.
Почитайте якось ЗУ "Про оборону України". "Про військовий обов'язок і військову службу".
Там багато для вас нового , як я бачу. Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. \\\
Статья 17 -- как вышеупомянутая "шкільна математична база" нам говорит -- идет _сильно позже_ 3-ей. Т.е. _в первую очередь_ -- заботимся о _жизни_ каждого отдельного гражданина. А уже потом, сильно позже:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
где-то рядом с
Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Ще раз, читайте закони України!!! Мені обридло вам їх тлумачити. Вашу святу величність обмежили в правах під часвіги. Ой горечко, Північна Корея. Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація
1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.
Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань.
На військову службу під час мобілізації можуть бути призвані особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади". Такі особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.
Під час дії особливого періоду військова служба (дія контрактів) для військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною дев’ятою статті 23 цього Закону.
_hunter написав:Статья 17 -- как вышеупомянутая "шкільна математична база" нам говорит -- идет _сильно позже_ 3-ей.
Вона ніяк не суперечить одна одній. Тому нема різниці "сильно раніше, чи сильно пізніше". Ваше життя залишається цінністю. Але прожити ви його маєте не бездарно ховаючись під юбкою від захисту СВОЄЇ держави. СВОЄЇ землі. Вас не на гільйотину ведуть. А надавши екіпіровку і зброю - на бій з ворогом, який йде вбивати наших людей.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 тра, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
принудительная отправка на фронт -- прямое нарушение этих двух статей.
А у Вас в людини тільки права? чи ще й обовязки є ? Та сама конституція
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 21 тра, 2022 16:00, всього редагувалось 3 разів.
_hunter написав:Вы действительно не видите разницы между "человек _сам_ _добровольно_ идет в училище" (или сам идет в армию _на контракт_) и "военкомы бегают/ловят людей"?
Военный идет в армию на контракт с большой вероятностью умереть в случае военных действий. Как же ваши статьи любимые в конституции? И не придумывайте, вас пока никто не ловит. Да и думаю, таких как Вы и не стоит ловить. Вы наверное давно бы сдали Украину. Вы находка для Путина. На таких как Вы он и рассчитывал когда планировал захватить Украину за 3 дня.
А вы не конечно не такой. С фронта пишите?
Самые "воинственные" - это бойцы диванного фронта и "немецко-канадской теробороны"