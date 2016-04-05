RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1078107910801081>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:00

  gh78 написав:1.1. Все, кто шел добровольно в силовики в спокойное время - сейчас на фронте? (я про всех силовиков, в т.ч. антикоррупционных, таможенных, судебных, исполнительных, полиция, КОРДы, "альфы"-"беты"-"гаммы", "пенсионеры после 36 лет" и т.п.)
Не все, ибо какие то обязанности надо выполнять в тылу. И не придумывайте про желания. Силовиков не спрашивают где он хочет служить. Есть приказ, он под козырек и поехал. Я фигею от ваших фантазий.
otg
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:01

  otg написав:
  _hunter написав:Вы действительно не видите разницы между "человек _сам_ _добровольно_ идет в училище" (или сам идет в армию _на контракт_) и "военкомы бегают/ловят людей"? :shock:
Военный идет в армию на контракт с большой вероятностью умереть в случае военных действий. Как же ваши статьи любимые в конституции? И не придумывайте, вас пока никто не ловит. \\\

Давайте я вам еще раз слово
добровольно
напишу и болдом подкрашу -- а вы мой ответ несколько раз (если с первого что-то непонятным будет) перечитайте?

Вы или намеренно врете или -- да нет никакого "или"...
Вот вам из последнего:
https://sud.ua/ru/news/publication/231775-p
_hunter
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:04

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
принудительная отправка на фронт -- прямое нарушение этих двух статей.
А у Вас в людини тільки права? чи ще й обовязки є ?
Та сама конституція
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

_Сначала_ -- права -- ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Конституции
_потом_ -- обязанности.
_hunter
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:04

  _hunter написав:Давайте я вам еще раз слово
добровольно
напишу и болдом подкрашу -- а вы мой ответ несколько раз (если с первого что-то непонятным будет) перечитайте?

Вы или намеренно врете или -- да нет никакого "или"...
Вот вам из последнего:
https://sud.ua/ru/news/publication/231775-p
Вы товарищ либо слабодогоняющий, либо уклонист, либо тупо консерва Путина. Склоняюсь к последнему пункту. Вам уже сто раз объяснили. Даже приводили статьи с Законов. На сим заканчиваю, ибо бесполезно.
otg
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:05

  _hunter написав:
  otg написав:
  _hunter написав:Вы действительно не видите разницы между "человек _сам_ _добровольно_ идет в училище" (или сам идет в армию _на контракт_) и "военкомы бегают/ловят людей"? :shock:
Военный идет в армию на контракт с большой вероятностью умереть в случае военных действий. Как же ваши статьи любимые в конституции? И не придумывайте, вас пока никто не ловит. \\\

Давайте я вам еще раз слово
добровольно
напишу и болдом подкрашу -- а вы мой ответ несколько раз (если с первого что-то непонятным будет) перечитайте?

Вы или намеренно врете или -- да нет никакого "или"...
Вот вам из последнего:
https://sud.ua/ru/news/publication/231775-p

Не хочешь воевать за Украину, не хочешь помогать ВСУ ?
Какого хрена тогда ты здесь пишешь ?

Забейся в щель, не отсвечивай и читай новости, медленно шевеля губами ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6757
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вот вам из последнего

Все відбувається згідно ЗУ. Що не так? Вам не хочеться? Чому ви залишились громадянином України, якщо не бажаєте обмежень у випадку відкритої агресії на нашу державу? Ці закони прийняли "вчора"?? Ви знали про них?? Знали про мобілізацію у випадку війни?? Може в Ізраїль би поїхали і там розповіли про своє право не воювати і не допомагати армії.
Цінність вашого життя для вас і для держави не підстава звільнити вас від виконання ЗУ.

  _hunter написав:_Сначала_ -- права -- ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Конституции
_потом_ -- обязанности

Ваше право ніхто ніде не порушив.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 тра, 2022 16:08, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7628
З нами з: 15.02.09
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:06

  pesikot написав:Не хочешь воевать за Украину, не хочешь помогать ВСУ ?
Какого хрена тогда ты здесь пишешь ?

Взаимно :)
gh78
 
Повідомлень: 188
З нами з: 25.04.17
Подякував: 163 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:08

  Hotab написав:Цінність вашого життя для вас і для держави не підстава звільнити вас від виконання ЗУ.

Вам уже давали цитату из Конституции Украины "цінність людського життя - є найвищою цінністю"

Кстати: с фронта пишите?
gh78
 
Повідомлень: 188
З нами з: 25.04.17
Подякував: 163 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:13

  Hotab написав:
  _hunter написав:Еще раз: в Украине

Ще раз, читайте закони України!!!
Мені обридло вам їх тлумачити. Вашу святу величність обмежили в правах під часвіги. Ой горечко, Північна Корея.
Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація
\\\
  _hunter написав:Статья 17 -- как вышеупомянутая "шкільна математична база" нам говорит -- идет _сильно позже_ 3-ей.

Вона ніяк не суперечить одна одній. Тому нема різниці "сильно раніше, чи сильно пізніше".
Ваше життя залишається цінністю. Але прожити ви його маєте не бездарно ховаючись під юбкою від захисту СВОЄЇ держави. СВОЄЇ землі.
Вас не на гільйотину ведуть. А надавши екіпіровку і зброю - на бій з ворогом, який йде вбивати наших людей.

Смысл его читать? -- так-то в совке под "железный занавес" тоже какой-нить закон был. Как и в северной корее -- у них же тоже не Ким все лично решает.
Тоталитарным государство далеко не отсутсвие "бумажек" делает (это вообще про другой "строй" -- анархия).

Очень даже "суперечять" -- есть раздел ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ -- "о неотъемлемых принципах" Украины, есть раздел №2 -- и прочие не сильно важные.

А что екіпіровка і зброя начали выживание _гарантировать_ -- потому как что-то мне подсказывает, что шансы выжить на фронте -- даже с экипировкой (а как ее выдают -- это другая, не менее печальная история) "чуть меньше", чем те же шансы, где-нить в Британии, например...
_hunter
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:15

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  otg написав:Военный идет в армию на контракт с большой вероятностью умереть в случае военных действий. Как же ваши статьи любимые в конституции? И не придумывайте, вас пока никто не ловит. \\\

Давайте я вам еще раз слово
добровольно
напишу и болдом подкрашу -- а вы мой ответ несколько раз (если с первого что-то непонятным будет) перечитайте?

Вы или намеренно врете или -- да нет никакого "или"...
Вот вам из последнего:
https://sud.ua/ru/news/publication/231775-p

Не хочешь воевать за Украину, не хочешь помогать ВСУ ?
Какого хрена тогда ты здесь пишешь ?

Забейся в щель, не отсвечивай и читай новости, медленно шевеля губами ...

Воевать -- СЮРПРИЗ! -- не хочу. Помогать -- кто сказал, что не помогаю? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1078107910801081>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452022
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (972)
21.05.2022 17:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.