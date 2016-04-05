gh78 написав:1.1. Все, кто шел добровольно в силовики в спокойное время - сейчас на фронте? (я про всех силовиков, в т.ч. антикоррупционных, таможенных, судебных, исполнительных, полиция, КОРДы, "альфы"-"беты"-"гаммы", "пенсионеры после 36 лет" и т.п.)
Не все, ибо какие то обязанности надо выполнять в тылу. И не придумывайте про желания. Силовиков не спрашивают где он хочет служить. Есть приказ, он под козырек и поехал. Я фигею от ваших фантазий.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
принудительная отправка на фронт -- прямое нарушение этих двух статей.
А у Вас в людини тільки права? чи ще й обовязки є ? Та сама конституція
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
_Сначала_ -- права -- ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Конституции _потом_ -- обязанности.
Все відбувається згідно ЗУ. Що не так? Вам не хочеться? Чому ви залишились громадянином України, якщо не бажаєте обмежень у випадку відкритої агресії на нашу державу? Ці закони прийняли "вчора"?? Ви знали про них?? Знали про мобілізацію у випадку війни?? Може в Ізраїль би поїхали і там розповіли про своє право не воювати і не допомагати армії. Цінність вашого життя для вас і для держави не підстава звільнити вас від виконання ЗУ.
_hunter написав:_Сначала_ -- права -- ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Конституции _потом_ -- обязанности
Ваше право ніхто ніде не порушив.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 тра, 2022 16:08, всього редагувалось 2 разів.
Ще раз, читайте закони України!!! Мені обридло вам їх тлумачити. Вашу святу величність обмежили в правах під часвіги. Ой горечко, Північна Корея. Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація \\\
_hunter написав:Статья 17 -- как вышеупомянутая "шкільна математична база" нам говорит -- идет _сильно позже_ 3-ей.
Вона ніяк не суперечить одна одній. Тому нема різниці "сильно раніше, чи сильно пізніше". Ваше життя залишається цінністю. Але прожити ви його маєте не бездарно ховаючись під юбкою від захисту СВОЄЇ держави. СВОЄЇ землі. Вас не на гільйотину ведуть. А надавши екіпіровку і зброю - на бій з ворогом, який йде вбивати наших людей.
Смысл его читать? -- так-то в совке под "железный занавес" тоже какой-нить закон был. Как и в северной корее -- у них же тоже не Ким все лично решает. Тоталитарным государство далеко не отсутсвие "бумажек" делает (это вообще про другой "строй" -- анархия).
Очень даже "суперечять" -- есть раздел ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ -- "о неотъемлемых принципах" Украины, есть раздел №2 -- и прочие не сильно важные.
А что екіпіровка і зброя начали выживание _гарантировать_ -- потому как что-то мне подсказывает, что шансы выжить на фронте -- даже с экипировкой (а как ее выдают -- это другая, не менее печальная история) "чуть меньше", чем те же шансы, где-нить в Британии, например...