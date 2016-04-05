В смысле??? -- вы не в курсе, про Указ Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022???
Приняли, понятное дело, не _вчера_. Но, грубо говоря -- "задним числом".
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:20
В смысле??? -- вы не в курсе, про Указ Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022???
Приняли, понятное дело, не _вчера_. Но, грубо говоря -- "задним числом".
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:25
Забавная позиция: поймали человека на вранье -- он в ответ нахамил и убежал
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:26
20 грудня цього ж 1999 року народився матрос ВМС ЗСУ Андрій Ейгер, лист якого процитовано вище. Дитині, яка народилася вже після скасування радянських уставів, ніколи не вчилася у військових ВНЗ (Ейгер закінчив морський транспортний ліцей і відразу підписав контракт) за три місяці, що він провів в "учбовій частині", "атци-камандіри" в мізки залили все той брєжнєвський статут 1975 року. І не лише тому, що "так звикли", а й тому, що солдат-"безправне бидло, навчене терпіти і коритися" значно зручніший за солдата, який знає всі обов'язки свого командира і завжди готовий про них нагадати.
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Радянський союз на початку грав роль "демократичної народної держави", тому до 1937 в уставах та настановах для політруків наголошувались обов'язки армії по полегшенню бійцю "пєрєнєсєнія тягот служби". Але в 1937 радянська армія приготувалась до "світової війни пролетаріату", тож в оновленому уставі внутрішньої служби вже з'явився рядок "Воєннослужащій должєн воспітивать в сєбє смелость, ініциатіву і находчівость, видєржку і готовность бодро пєрєносіть всє тяготи, когда боєвая ілі служєбная обстановка того потрєбуют".
В 1975, в розквіт брєжнєвського застою, статути були оновлені. Зокрема в "дисциплінарному" з'явилась та сама фраза про "тяготи і лішєнія". Існувала вона там аж до 1999 року, коли при Кучмі нарешті вирішили взятися за оновлення радянського законодавства. В березні 1999 року парламент ухвалив статути внутрішньої служби та дисциплінарний. В них все було змінено "під Європу" - ніяких "тягот і лішєній", а основні обов'язки були покладені не на солдата, а на його командира. З березня 1999 і до сьогодні солдат зобов'язаний:
...
Тільки автор трохи помиляється.
Совкові "тяготы и лишения" зникли взагалі для всіх військовослужбовців (з загальних обов'язків та дисциплінарного Статуту), а не тільки для солдата.
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"В коромислє".
Ви дебіла вмикаєте?? Я вам привів назву 3-х ЗУ, з деяких навів цитати.
Ви прикидаєтесь шлангом і не розумієте, що Указ президента був на виконання ЗАконів України?? Які прийняті багато років назад. Для вас новина була, що на виконання цих законів у випадку агресії президент видасть указ про мобілізацію???
так питаю ще раз: навіщо залишився громадянином України, знаючи, що держава своїми законами вимагає від чоловіків за потреби взяти в руки зброю? Чому не поїхав в Ізраїль, може там би пропетляв
Якщо я скажу з якого, ти видалишся? Чи ти як мавпа будеш без розбору цю фразу кожному пихати, сподіваючись,що всі як ти заховались??
І що? Ніхто не суперечить, що воно цінне. Ніхто у тебе його не забирає. Не на розстріл же ведуть.
Порахуйте і надайте доповідь в цифрах. Використовуючи свої базові математичні щнання. Щоб не молотити тут дурниці "на вєрную гибєль, а вєдь моя жись гарантировага конституцієй".
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 тра, 2022 16:48, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:37
Сюда по твоим плаксивым рассказам - хрен ты чем помогаешь
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 21 тра, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:39
detroytred
Ну что, Путин напал или нет ?
Но судя по твоей дежурной третьей позиции, то ... я послушаю
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:51
Ну ось працював умовний пропитий двієчник Пєтя до війни в умовній Польщі різноробочим за умовні 700 евро, надсилав додому 500. Військовий квиток є, але щось по хворобі не придатний у мирний час, обмежено придатний у військовий. Перед самою війною здуру приїхав додому. Зараз сидить у тилу, виїхав з сім'єю з під-обстрілів, сім'я чухнула в умовну Польщу, держава йому щось сплачує як переселенцю, надала якесь ліжко. За кордон не пускають. Ну він і сидить собі, а чого йому не сидіть, якщо у нього все є?
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:52
vitaliian
Сегодня уже от этой темы ушли. Написал пост вчера, но отправить не успел.
Но написано было, так что отправляю.
Не все производят. Писал - сфера обслуживания не производит. Но она живёт за счёт сферы производства. Сегодняшнее расширение сферы услуг стало возможно исключительно благодаря резкому росту производительности труда в сфере производства.
А Вы не видите разницы между теми, кто убивает тараканов и крыс и армией?
Крыс и мышей убивают, чтобы не съели урожай, лес рубят для того, чтобы сделать мебель, построить дом, расчистить землю для посевов. Это приносит впоследствии экономический эффект. Армия и война вообще это непроизводительные затраты. Да, производство танков это тоже экономика, деньги крутятся. Но для этого они берутся/изымаются из других, производительных отраслей. А танк... сделали, пошёл в бой, сгорел. Всё. Экономический эффект ноль. С точки зрения экономики с тем же успехом его можно было и вообще не делать, а просто заплатить те же деньги всем участникам производства. Было бы даже экономнее.
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не придумали механізму,як випустити шлак, а залишити корисних для оборони країни.
А для оборони потрібні як фізично сильні двієчники, так і інтелектуали зі сколіозом (оператор Байрактар ) .
Але якщо ні розуму,ні здоров'я, то не треба.
Хай Хантер скаже,що він такий, ми поклопочемо, щоб його випустили за кордон.
Додано: Суб 21 тра, 2022 16:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви дивились інтерв'ю Зе з журналістами?
Невже він знову починає тупити?
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