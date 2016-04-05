Додано: Суб 21 тра, 2022 16:26

20 грудня цього ж 1999 року народився матрос ВМС ЗСУ Андрій Ейгер, лист якого процитовано вище. Дитині, яка народилася вже після скасування радянських уставів, ніколи не вчилася у військових ВНЗ (Ейгер закінчив морський транспортний ліцей і відразу підписав контракт) за три місяці, що він провів в "учбовій частині", "атци-камандіри" в мізки залили все той брєжнєвський статут 1975 року. І не лише тому, що "так звикли", а й тому, що солдат-"безправне бидло, навчене терпіти і коритися" значно зручніший за солдата, який знає всі обов'язки свого командира і завжди готовий про них нагадати.----------------------------Радянський союз на початку грав роль "демократичної народної держави", тому до 1937 в уставах та настановах для політруків наголошувались обов'язки армії по полегшенню бійцю "пєрєнєсєнія тягот служби". Але в 1937 радянська армія приготувалась до "світової війни пролетаріату", тож в оновленому уставі внутрішньої служби вже з'явився рядок "Воєннослужащій должєн воспітивать в сєбє смелость, ініциатіву і находчівость, видєржку і готовность бодро пєрєносіть всє тяготи, когда боєвая ілі служєбная обстановка того потрєбуют".В 1975, в розквіт брєжнєвського застою, статути були оновлені. Зокрема в "дисциплінарному" з'явилась та сама фраза про "тяготи і лішєнія". Існувала вона там аж до 1999 року, коли при Кучмі нарешті вирішили взятися за оновлення радянського законодавства. В березні 1999 року парламент ухвалив статути внутрішньої служби та дисциплінарний. В них все було змінено "під Європу" - ніяких "тягот і лішєній", а основні обов'язки були покладені не на солдата, а на його командира. З березня 1999 і до сьогодні солдат зобов'язаний:...Тільки автор трохи помиляється.Совкові "тяготы и лишения" зникли взагалі для всіх військовослужбовців (з загальних обов'язків та дисциплінарного Статуту), а не тільки для солдата.