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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10801081108210831084>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:02

  pesikot написав:detroytred
Ну что, Путин напал или нет ?


Для полноразмерного просмотра - нажмите на картинку.

Ну что, напал или нет?


Зображення
Востаннє редагувалось gh78 в Суб 21 тра, 2022 17:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:02

  Hotab написав:Але якщо ні розуму,ні здоров'я, то не треба.

О, бачиш, а ми тут вже другий день цього Пєтю не можемо за кордон відправить. :)
Він ще буде гроші на квиток клянчіть, бо банки кредитки порізали, а дебету у нього зась.
А військомат каже шо можливо Петро ще десь згодиться. Можливо, а зараз йди Петро за пароплавом.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:О, бачиш, а ми тут вже другий день цього Пєтю не можемо за кордон відправить.

Є підозра, що з Пєтьою прошмигнуть всякі персонажі, яким конституція, на їх думку, пообіцяла не захищати державу у випадку зовнішньої агресії.

  Water написав:Петро ще десь згодиться

Ну у випадку чого яму то він копати якось буде. Чимось же він свої 700 юро заробляє. Якщо це не розум, то щось же інше))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:11

  Успіх написав:Ви дивились інтерв'ю Зе з журналістами?
Невже він знову починає тупити? :shock:

Это Вы о чём?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:21

  Hotab написав:Ну у випадку чого яму то він копати якось буде.

Ні, шось рить йому неможна- тиск.
Чимось же він свої 700 юро заробляє.

Якась фабрика по виготовленню м'яких меблів, матраців різноробочий.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:23

  pesikot написав:detroytred
Ну что, Путин напал или нет ?

Но судя по твоей дежурной третьей позиции, то ... я послушаю :)

Йди за руцьким кораблем!

Ти як був дурнем та пришльопнутим, таким залишився і будеш далі.
Такий же тупий, як і руцькі.
Які ніякі факти та аргументи не сприймають.


Дивись, наприклад, факти з останнього, де мною доводилась ця можливість і обгрунтування мети нападу:
1. Колезі lapay-ю
Вт 22 фев, 2022 14:31
" - Тут питання не в тому, може чи не може, а для чого і за яку ціну?

- Щоб вже дійсно втягнути усю рашку в категорію "світове зло".
Пов'язати з собою усю рашку, усих росіян."

Вт 22 фев, 2022 14:42
"Я не відкидаю вашого варіанту заморозки. Але перевагу все ж бачу у варіанті поглиблення війни."

2. Андрію 777 ...

До того ж після того, як анексували Крим (у 21 столітті!!!), мої твердження базувались на тому, що від рашиків можна очікувати будь-що.

З.И.
А тобі нагадую мою відповідь перечитай Сб 19 фев, 2022 16:53
Політичні дискусії
І твоє там "PS. Иди опять в мой ЧС".

З.з.и.
Мій формат до тебе від тепер буде "песікот, йди на ...!".
Більшої моєї уваги ти не вартуєш.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:27

Британский таблоид The Sun описывает историю охранника медучереждения Тони Гарнетта, который принял у себя 22-летнюю украинскую беженку Софию из Львова и спустя 10 дней бросил жену, с которой прожил десять лет и имел двоих детей.

Предки Тони бежали в Великобританию из России - именно эта семейная история побудила его участвовать в программе по приему украинских беженцев. По его словам, в том, что произошло дальше, нет ничьей вины - просто так повернулась жизнь.


No comments :lol:

Скрины не выкладываю, т.к. что-то не работает

С открытием границ вангую истории про беженцев из Львова от 20 лет, которые нашли себе в Британии местную Мэри 80+ лет :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:33

  ЛАД написав:Армия и война вообще это непроизводительные затраты. Да, производство танков это тоже экономика, деньги крутятся. Но для этого они берутся/изымаются из других, производительных отраслей.
экономика это отражение потребностей человека. Она не производит того что людям не нужно (это банально никто не купит). Чтоб вам не искать вот пирамида Маслоу
Зображення
если вы внимательно посмотрите, безопасность это базовая потребность, 2я по важности после физиологических. Маслоу был не дурак такое утверждать, если вы не в состоянии себя защитить нет смысла и работать, потому что придёт враг и всё отберёт, а мужчин и мальчиков убьет (ему не нужны мстители). Безопасность - фундаментальная часть экономики, важнее чем образование и всё остальное за исключением физиологии. (еда, вода, кислород и психическое здоровье всё же важнее безопасности).
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:47

Вот что только не придумают, лишь бы удрать из СВОЕЙ страны во время ее войны с орками, тут же вспомнили и о нарушении прав человека на свободу передвижения, и о дискриминации по гендерному признаку. Что еще придумаете, чтобы воевали за СВОЮ страну только "холопы", но не "вильнолюди"?

Ладно, я понимаю моряков, которые не могут работать дистанционно, но объясните, почему IT-шникам обязательно надо уезжать из Украины? Интернет у нас "не той системы"? Абсолютно всем командировочным надо только лично присутствовать на встречах? Даже последняя встреча G7 (8 мая) на которой решались вопросы новых санкций, прошла видеоконференцией
Лидеры стран "группы семи" в воскресенье в ходе видеоконференции планируют обсудить возможные новые санкции в отношении России

https://ua.interfax.com.ua/news/general/830471.html

"Но мы не такие, нам надо только личные встречи!"

Но всех переплюнул автор петиции Гумиров. Оказывается 2 его бизнеса
- "Украинская моторнотранспортная компания"
- "Благотворительный фонд "Днепропетровский региональный фонд содействия детскому оздоровлению и отдыху"
могут работать исключительно за пределами Украины, поэтому он и создал петицию.

Интересно, если бы фискальные органы проверили всех этих 25+ тысяч подписантов, у скольки из них оказались бы бизнесы и почему они могут работать исключительно за границей?

P.S. _hunter, до войны вы практически на всех ветках чуть ли не из трусов выпрыгивали опровергая любую критику и даже намеки на критику Зеленского. Неужели невозможность лично вам покинуть Украину подействовала на вас так, что вы превратились из его ярого защитника в неистового критика и прогнозируете, что после победы в войне Украина станет Северной Кореей?
Воистину
От любви до ненависти - один шаг!
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 21 тра, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Опять 24.
Как вопрос решают цивилизованные страны: создают условия жизни в стране, в которых _добровольцев_ сильно больше, чем требуется на фронте. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?.. :roll:

Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гніди - Степан Бандера.
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  #<1 ... 10801081108210831084>
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