Додано: Суб 21 тра, 2022 17:47

Лидеры стран "группы семи" в воскресенье в ходе видеоконференции планируют обсудить возможные новые санкции в отношении России

От любви до ненависти - один шаг!

Вот что только не придумают, лишь бы удрать из СВОЕЙ страны во время ее войны с орками, тут же вспомнили и о нарушении прав человека на свободу передвижения, и о дискриминации по гендерному признаку. Что еще придумаете, чтобы воевали за СВОЮ страну только "холопы", но не "вильнолюди"?Ладно, я понимаю моряков, которые не могут работать дистанционно, но объясните, почему IT-шникам обязательно надо уезжать из Украины? Интернет у нас "не той системы"? Абсолютно всем командировочным надо только лично присутствовать на встречах? Даже последняя встреча G7 (8 мая) на которой решались вопросы новых санкций, прошла видеоконференцией"Но мы не такие, нам надо только личные встречи!"Но всех переплюнул автор петиции Гумиров. Оказывается 2 его бизнеса- "Украинская моторнотранспортная компания"- "Благотворительный фонд "Днепропетровский региональный фонд содействия детскому оздоровлению и отдыху"могут работать исключительно за пределами Украины, поэтому он и создал петицию.Интересно, если бы фискальные органы проверили всех этих 25+ тысяч подписантов, у скольки из них оказались бы бизнесы и почему они могут работать исключительно за границей?, до войны вы практически на всех ветках чуть ли не из трусов выпрыгивали опровергая любую критику и даже намеки на критику Зеленского. Неужели невозможность лично вам покинуть Украину подействовала на вас так, что вы превратились из его ярого защитника в неистового критика и прогнозируете, что после победы в войне Украина станет Северной Кореей?Воистину