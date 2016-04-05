Додано: Суб 21 тра, 2022 18:04

yanyura написав: Ладно, я понимаю моряков, которые не могут работать дистанционно, но объясните, почему IT-шникам обязательно надо уезжать из Украины? Ладно, я понимаю моряков, которые не могут работать дистанционно, но объясните, почему IT-шникам обязательно надо уезжать из Украины?

Моя фирма, где я работаю, 50 человек, уже 3 клиента закрыли контракты (8 наших сотрудников остались без работы на 2 недели) так как немцы и американцы просчитывают риски, и им не нужно чтобы они вложили в проект 50-100к уе, потратили 3 месяца, а потом главный разраб который ведет проект пропал (оказался в армии) или еще чего хуже с ним случилось. Так как его замена это опять же время и деньги. Зачем оно им надо если проще найти такого же кодера из Польши, пусть на 5уе/час дороже, но без рисков?По этой же причине и новые контракты не особо заходят сейчас - клиентам нужна гарантия что его проект будет в сроки доведен до конца. Так что помоему все логично, будь я заказчиком, руководствовался бы этой же логикой.Была надежда что 25 мая что-то изменится, наши менеджеры как могли убалтывали клиентов остаться, типа вот-вот все будет в порядке, мы сможем выехать и продолжить работу из Польши, но судя по всему уже врядли, так что подозреваю что в ближ 2-3 недели еще пара контрактов у нас закроется.А так да, все замечательно, можно работать удаленно, если вдруг найдется какой-то жадный дурачок, который захочет нанять кодера, заплатить ему 10к уе, а потом узнать что его забрали в армию и получить на половину написанный код, который потом будет проще выкинуть и начать с нуля, чем кому-то другому доделывать.