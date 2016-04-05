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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1081108210831084>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:54

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Армия и война вообще это непроизводительные затраты. Да, производство танков это тоже экономика, деньги крутятся. Но для этого они берутся/изымаются из других, производительных отраслей.
экономика это отражение потребностей человека. Она не производит того что людям не нужно (это банально никто не купит). Чтоб вам не искать вот пирамида Маслоу
Зображення
если вы внимательно посмотрите, безопасность это базовая потребность, 2я по важности после физиологических. Маслоу был не дурак такое утверждать, если вы не в состоянии себя защитить нет смысла и работать, потому что придёт враг и всё отберёт, а мужчин и мальчиков убьет (ему не нужны мстители). Безопасность - фундаментальная часть экономики, важнее чем образование и всё остальное за исключением физиологии. (еда, вода, кислород и психическое здоровье всё же важнее безопасности).

Вам опонент каже про пропорції.
Частку на оту безпеку.
Вплив пропорції-диспропорції на розвиток-деградацію. Економіки.

А ви у відповідь аксіоми.
Які беззаперечні, але не мають відношення до предмету.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 17:55

yanyura, вы из окопа пишете?
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:02

  gh78 написав:yanyura, вы из окопа пишете?

Я пишу из той части временно оккупированной орками Херсонщины, которая стала таковой уже в 5:30 утра 24-го февраля.

А вы откуда пишете?
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Ладно, я понимаю моряков, которые не могут работать дистанционно, но объясните, почему IT-шникам обязательно надо уезжать из Украины?

Моя фирма, где я работаю, 50 человек, уже 3 клиента закрыли контракты (8 наших сотрудников остались без работы на 2 недели) так как немцы и американцы просчитывают риски, и им не нужно чтобы они вложили в проект 50-100к уе, потратили 3 месяца, а потом главный разраб который ведет проект пропал (оказался в армии) или еще чего хуже с ним случилось. Так как его замена это опять же время и деньги. Зачем оно им надо если проще найти такого же кодера из Польши, пусть на 5уе/час дороже, но без рисков?

По этой же причине и новые контракты не особо заходят сейчас - клиентам нужна гарантия что его проект будет в сроки доведен до конца. Так что помоему все логично, будь я заказчиком, руководствовался бы этой же логикой.

Была надежда что 25 мая что-то изменится, наши менеджеры как могли убалтывали клиентов остаться, типа вот-вот все будет в порядке, мы сможем выехать и продолжить работу из Польши, но судя по всему уже врядли, так что подозреваю что в ближ 2-3 недели еще пара контрактов у нас закроется.

А так да, все замечательно, можно работать удаленно, если вдруг найдется какой-то жадный дурачок, который захочет нанять кодера, заплатить ему 10к уе, а потом узнать что его забрали в армию и получить на половину написанный код, который потом будет проще выкинуть и начать с нуля, чем кому-то другому доделывать.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:06

  Hotab написав:
  _hunter написав:В смысле??? -- вы не в курсе

"В коромислє".
Ви дебіла вмикаєте?? Я вам привів назву 3-х ЗУ, з деяких навів цитати.
Ви прикидаєтесь шлангом і не розумієте, що Указ президента був на виконання ЗАконів України?? Які прийняті багато років назад. Для вас новина була, що на виконання цих законів у випадку агресії президент видасть указ про мобілізацію???
так питаю ще раз: навіщо залишився громадянином України, знаючи, що держава своїми законами вимагає від чоловіків за потреби взяти в руки зброю? Чому не поїхав в Ізраїль, може там би пропетляв
\\\

Что вы мне этими ЗУ "тычите"? -- для вас новость, что украинское законо-"творчество" зачастую что само-себе, что Конституции противоречит? И что для устранения этих "косяков" специальный орган создавать пришлось -- КСУ?
Так-то 27-я статья специально как "неотчуждаемая" _даже_ в военное время отмечена. Т.е. условно говоря собирать хоть все поголовно население 18-60 на покраску травы да трамбовку плацов -- ЗСУ вполне имеет право. Отправлять в места, с непосредственной угрозой для жизни -- даже в военное время.

Да -- була новына: в том же 14-м ничего подобного не издавалось.

И я еще раз отвечаю: _до_ 24.02 -- меня абсолютно все в законодательстве устраивало.
А вот 24.02 принимается закон "добро пожаловать в северную корею -- с одновременным опусканием железного занавеса". Кто не согласен -- да и пофиг: Партия лучше знает, куда ее поголовье девать...
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:08

  yanyura написав:
  gh78 написав:yanyura, вы из окопа пишете?

Я пишу из той части временно оккупированной орками Херсонщины, которая стала таковой уже в 5:30 утра 24-го февраля.

А вы откуда пишете?

Из вражеского тыла значит. Сколько поездов пустили под откос? Сколько вражеских складов с топливом, боеприпасами и провиантом взорвали?

Я пишу из подконтрольной Украине территории
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:10

  Frant написав:Росіяни несуть значно більші втрати. В кожному БТР, мтлб, танку -, БМП - 3 чол. екіпажу.

Надеюсь, что так.
Но далеко не каждый подбитый танк означает гибель экипажа. Есть много видео подбития танков, де видны разбегающиеся в разные стороны фигурки людей.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:10

  Василь-Рівне написав:
  _hunter написав:Опять 24.
.. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?.. :roll:

Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гніди - Степан Бандера.


Нещодавно на цій гілці був театр одного актора juristkostya, який всіляко применшував досягнення ЗСУ. Сьогодні – hunter вийшов йому на заміну – теж допомагає ворогу, розганяючи «зраду». Що цікаво – обидва добре розуміють українську, але принципово висловлюються російською. Підспівує їм обом vitalіian – теж виключно російською мовою. До чого це я? Так, для роздумів..
fler
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:11

  yanyura написав:\\\
но объясните, почему IT-шникам обязательно надо уезжать из Украины?
\\\

_hunter, до войны вы практически на всех ветках чуть ли не из трусов выпрыгивали опровергая любую критику и даже намеки на критику Зеленского. Неужели невозможность лично вам покинуть Украину подействовала на вас так, что вы превратились из его ярого защитника в неистового критика и прогнозируете, что после победы в войне Украина станет Северной Кореей?
Воистину
От любви до ненависти - один шаг!

Очевидно же: тут их в любой момент могут отловить и отправить Родину любить.
Если им, как и ПТУшникам, "бронь" дадут -- вполне могут и тут работать.

Это вам сильно показалось. Но как я чуть выше Hotab-у ответил -- до 24.02-го он меня всем вполне устраивал.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:18

  fler написав:
  Василь-Рівне написав:
  _hunter написав:Опять 24.
.. Как вопрос решают северные кореи/мордоры/и прочие _тоталитарные_ образования: пастух лучше знает, что стаду нужно -- все на фронт! Если после победы над мордором все жители Украины вдруг окажутся в северной корее -- это точно победа будет?.. :roll:

Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гніди - Степан Бандера.


Нещодавно на цій гілці був театр одного актора juristkostya, який всіляко применшував досягнення ЗСУ. Сьогодні – hunter вийшов йому на заміну – теж допомагає ворогу, розганяючи «зраду». Що цікаво – обидва добре розуміють українську, але принципово висловлюються російською. Підспівує їм обом vitalіian – теж виключно російською мовою. До чого це я? Так, для роздумів..

"вы меня не так поняли" и "не приписывайте мне свои слова" (с) fler :lol:
-- никто на досягнення ЗСУ не покушается.

Вы, помнится, не менее нещодавно на ковидной ветке «зраду» розганяли -- вроде тоже что-то про Конституцию было? :roll:
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