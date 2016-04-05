Додано: Суб 21 тра, 2022 18:23





Свой тактический прорыв по дирекции Попасная - Соледар, а так же Попасная - Викторовка, командование войск противника пытается "расширить и углубить", активно наращивая усилия.



Ряд источников сообщают о том, что в районе Владимировки противник после вчерашних ожесточённых боёв таки сумел продвинутся и как следствие - выйти к северо-восточным предместьям Соледара...



Не знаю, соответствует ли данная информация действительности на этот момент или нет... но судя по всему, передовые подразделения противнкиа, состоящие из в\сл вдв и наёмников из ЧВК "Лига" (бывшая "Вагнер"), усиленные танками и бронетехникой, одновременно пытаются на широком фронте выйти на дорогу Т-1302 (Бахмут - Лисичанск)... а так же - охватить тактическую группу ВСУ, обороняющуюся в районе Комишуваха - Горское с юго-запада и запада.



Основными "точками напряжения", в самое ближайшее время, несомненно станут Яковлевка и Белогоровка (сёла через которые непосредственно проходит дорога), а так же посёлок Врубовка (есть данные что противник уже занял часть этого села)....



Ожидаемо, одновременно с Попаснянской группировкой противника в возбуждённое состояние пришла и "северная" группировка войск противника. Как я вчера писал, после занятия Озерного и сворачивания позиций ВСУ юго-восточнее Лимана, противник получил возможность организовать и провести наступление на Северск. И это весьма опасно... Особенно в контексте действий Попаснянской группировки противника, которая на максимально возможном фронте пытается перерезать дорогу Бахмут - Лтисичанск.



По сути, если противнику, действующему через Закитное удасться каким-либо образом пробиться к Северску и заблокировать дорогу между ним и Верхнекаменкой (о чём я уже неделю талдычу)... более-менее нормальные пути снабжения, а при необходимости и отхода, для группировки ВСУ, действующей в районе Северодонецк, Лисичанск, мягко говоря, будут заблокированы...



Очевидно, что несколько дней назад, не сумев пробится к этой дороге по кратчайшему пути у Белогоровки и Серебрянки, противник нынче пытается пробится ТУДА ЖЕ, но теперь с другого фланга, пытаясь наращивать свои усилия. История с гипотетической переправой у Дроновки, это как раз из этой серии. Там обнаружен на подходе ПМП из как минимум 6-и секций и надо понимать группа прикрытия - до 15-и единиц танков и ББМ (в основном БМП).



Причём, что самое печальное... ситуация может резко осложниться даже без физической встречи Попаснянской и "северной" группировок войск противника, так как по сути своей, им обеим для такого развития ситуации необходимо будет лишь сделать "небольшой шаг вперёд". Первой - заблокировать северо-восточнее Соледара дорогу Бахмут - Лисичанск, второй - прорваться к Северску и заблокировать дорогу на Верхнекаменку...



В таком случае, ситуация со снабжением нашей группы войск в районе Северодонецка и Лисичанска резко и критично осложниться. Чего, собственно, командование войск противника и добивается на сегодняшний момент. В дальнейшем, судя по всему, противник попытается нанести "сходящиеся" удары с юга (о чём говорит ненормально-настойчивая попытка продвинутся через Врубовку Плопаснянской группировки), ну инаверняка последует удар вдоль правого берега Северского Донца через Северск на Золотарёвку... Естетсвенно, что проходить всё это будет при достаточно мощном фронтальном давлении непосредственно в районе Северодонецка.



В связи со всем выше сказанным, перед украинским военным командованием в этой зоне вполне возможно встанет несколько достаточно кардинальных вопросов... Главный из которых - что делать дальше...? Не делать ничего - не получится...противник активно и настойчиво пытается реализовать уже очевидный план по окружению и разгрому тактической группы ВСУ в районе Северодонецк - Лисичанск.



Потому, надо будет предпринимать некое "системное" оперативно-тактическое решение, ибо в противном случае - ситуация будет лишь ухудшаться, это уже очевидно...



При этом, ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ значение будет иметь реальная оценка обстановка в этой операционной зоне, базирующаяся не только на докладах с места...



Так же, весьма не лишним будет стремление "увидеть обстановку" в более широком смысле, нежели ситуациия в ряде посёлков западной части Луганской области ...



Короче говоря, сейчас на первый план выйдет Оперативная служба украинских штабов и органов военного управления. Именно, от её оценки и анализа обстановки будет сейчас ОЧЕНЬ МНОГОЕ зависеть...



Пока же, на сегодняшний момент, самого пристального внимания заслуживают действия Попаснянской группировки войск противника. Которая, к слову, не только наступает, но по нашим сведениям продолжает УСИЛИВАТЬСЯ... как артиллерией (в течание последних суток на это направлении дополнительно переброшен как минимум один гсадн на 2С3 "Акация"), так и дополнительными мотострелковыми, танковыми подразделениями. Командование войск противника так же пытается на этом направлении активно дотягивать и логистическое "плечо" (через Брянку на Кадиевку и Первомайск фиксируются колоны наливняка, грузовиков и т.д. по 30-40 единиц, это всё как раз тянется в полосу наступления Попаснянской группировки). В Дебальцево, так же явно для "потребностей" Попаснянской группировки, разгружен эшелон - до 60-и единиц ВВТ, включая не менее 11-и танков.



В общем, подбивая итог этого нашего небольшого "включения", вызванного достаточно резкими изменениями обстановки на фронте, следует охарактеризовать ситуацию следующим образом:



"...Ещё нихрена не решено, но тенденции - явно не хорошие...