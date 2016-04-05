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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10831084108510861087>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:46

  Hotab написав:Почитайте якось ЗУ "Про оборону України".
"Про військовий обов'язок і військову службу".

Там багато для вас нового , як я бачу.
Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.

Иногда кажется, что никакие другие нормы Конституции в Украине не соблюдаются
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:47

  vitaliian написав:
  fler написав:Підспівує їм обом vitalіian – теж виключно російською мовою. До чого це я? Так, для роздумів..
вы бы может на работу устроились, форумная помогаторша ВСУ?


Хіба я писала, що безробітна? :shock:
Але дякую, що вам не байдуже :D Не переймайтеся, злидні та голод мені не загрожують 8)
fler
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:2. Час знімку НЕМА, так як я(а можливо і не я) записав відео, тоді вибрав 1 стоп-кадр, зробив скріншот, обрізав його - то який тут час/дата і т.п. фотки?!
<...>
5. Тим більше - у ВСІХ ВИМКНЕНА ГЕОЛОКАЦІЯ!!!
У мультимедиа файлов есть метаданные. Поэтому стоит очень осторожно выкладывать то, что может помочь врагу чем-либо.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Нет никакого "абсолютно прозоро"

Це тому що ви не читали.
  _hunter написав:ворог в 14-м уже нападал

Президент і ВР мають право визначити величину мобілізації та ступінь обмежень. Той факт,що в 14-му році обмеження були слабші, зовсім не означає, що зараз вони незаконні. Ви заблудились в трьох соснах і зараз виляєте тухесом, намагаючись пояснити свою слабкодухість і небажання захищати країну. :)
  _hunter написав:Потому, как _до 24.02_ эти законы Конституцию не нарушали

Так само як і після 24-го)). Їх ніхто не переписував після 24.02.2022)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:56

  _hunter написав:А вот 24.02 принимается закон "добро пожаловать в северную корею -- с одновременным опусканием железного занавеса". Кто не согласен -- да и пофиг: Партия лучше знает, куда ее поголовье девать...
Такий розумний, такий розумний...що аж дурний....
1 Вбийте собі в голову цвяхами...
Право і обовязки..це одне і те саме, просто з різних сторін
Те що для людини є правом...для цієї ж людини створює й обовязки...

Простий приклад з бізнесу
У вас є право вимагати оплату праці за виконані обєми
В мене є обовязок оплатити...
У Вас є обовязок виконати оговорені обєми роботи і тільки після виконання у Вас зявиться право вимагати від мене оплати
І ці відносини - зафіксовані в одній і тій же угоді - угода про трудові відносини..
І жоден з нас не може вимагати виконати його права...перш ніж він сам не виконає свої обовязки...
2 Якщо цвяхи закріпились, то перейдемо до Конституції...
У Вас є право вимагати виконання Ваших прав...
В Держави є право вимагати від Вас виконанння своїх обовязків..

Це хоч зрозуміло?

Чи чукча не читатель - чукча пісатель....
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 21 тра, 2022 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:56

  Hotab написав:
  _hunter написав:Нет никакого "абсолютно прозоро"

Це тому що ви не читали.
  _hunter написав:ворог в 14-м уже нападал

Президент і ВР мають право визначити величину мобілізації та ступінь обмежень. Той факт,що в 14-му році обмеження буди слабші, зовсім не означає, що зараз вони незаконні. Ви заблудились в трьох соснах і зараз виляєте тухесом, намагаючись пояснити свою слабкодухість. :)
  _hunter написав:Потому, как _до 24.02_ эти законы Конституцию не нарушали

Так само як і після 24-го))

При чем тут величина мобілізації та ступінь обмежень? я же уже говорил: мобилизировать народ траву красить да плац трамбовать -- да, есть у ЗСУ такое право. Но мы же про фронт говорим?
А в АТО _на фронт_, вроде как, отправляли _только_ добровольцев:
Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тыс. граждан на срочную военную службу, но в зону АТО ни один срочник направляться не будет.

https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/122023_s
и
Ни при каких условиях и обстоятельствах солдат-срочников не будут отправлять служить на Донбасс. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает пресс-служба Минобороны.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/sro ... 11527.html
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️В России рассмотрят возможность обмена бойцов полка "Азов" на кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - заявил Слуцкий, отвечая на вопрос россйского "Интерфакса" на пресс-конференции в Донецке.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:59

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А вот 24.02 принимается закон "добро пожаловать в северную корею -- с одновременным опусканием железного занавеса". Кто не согласен -- да и пофиг: Партия лучше знает, куда ее поголовье девать...
Такий розумний, такий розумний...що аж дурний....
1 Вбийте собі в голову цвяхами...
Право і обовязки..це одне і те саме, просто з різних сторін
Те що для людини є правом...для цієї ж людини створює й обовязки...

Простий приклад з бізнесу
У вас є право вимагати оплату праці за виконані обєми
В мене є обовязок оплатити...
У Вас є обовязок виконати оговорені обєми роботи і тільки після виконання у Вас зявиться право вимагати від мене оплати
І ці відносини - зафіксовані в одній і тій же угоді - угода про трудові відносини..
І жоден з нас не може вимагати виконати його права...перш ніж він сам не виконає свої обовязки...
2 Якщо цвяхи закріпились, то перейдемо до Конституції...
У Вас є право вимагати виконання Ваших прав...
В Держави є право вимагати від Вас виконанння своїх обовязків..

Це хоч зрозуміло?

Чи чукча не читатель - чукча пісатель....


Вбийте собі в голову цвяхами: оно в обратную сторону не работает.
Простий приклад з бізнесу: нет у вас _права_ требовать от работника "иди работай -- я тебе _потом_ деньги заплачу". Сначала _добровольно_ заключается соглашение "о труде" -- потом начинается сначала работа, потом оплата.

Це хоч зрозуміло?

Чи чукча не читатель - чукча пісатель....
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:06

  GALeon написав:В России рассмотрят возможность обмена бойцов полка "Азов" на кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
я им вчера это невольно предложил
  vitaliian написав:
  yanyura написав:Или не фейк и Медведчука уже выпустили из Украины
могли обменять на азовцев
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:08

vitaliian
Вы уходите от экономики в психологию и философию.
Безопасность, безусловно, нужна. Но она, к примеру, может обеспечиваться "ядерным щитом" (неэкономично и очень дорого + безопасность достаточно сомнительная), а может всеобщим запретом ЯО (что гораздо безопаснее). Всё это, конечно имеет отношение к экономике, но только в смысле затрат и нагрузки непроизводительных затрат на экономику.
ЛАД
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