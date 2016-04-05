Додано: Суб 21 тра, 2022 18:56

Hotab написав: _hunter написав: Нет никакого "абсолютно прозоро" Нет никакого "абсолютно прозоро"

Це тому що ви не читали.

_hunter написав: ворог в 14-м уже нападал ворог в 14-м уже нападал

Президент і ВР мають право визначити величину мобілізації та ступінь обмежень. Той факт,що в 14-му році обмеження буди слабші, зовсім не означає, що зараз вони незаконні. Ви заблудились в трьох соснах і зараз виляєте тухесом, намагаючись пояснити свою слабкодухість. _hunter написав: Потому, как _до 24.02_ эти законы Конституцию не нарушали Потому, как _до 24.02_ эти законы Конституцию не нарушали

Так само як і після 24-го)) Це тому що ви не читали.Президент і ВР мають право визначити величину мобілізації та ступінь обмежень. Той факт,що в 14-му році обмеження буди слабші, зовсім не означає, що зараз вони незаконні. Ви заблудились в трьох соснах і зараз виляєте тухесом, намагаючись пояснити свою слабкодухість.Так само як і після 24-го))

Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тыс. граждан на срочную военную службу, но в зону АТО ни один срочник направляться не будет.



Ни при каких условиях и обстоятельствах солдат-срочников не будут отправлять служить на Донбасс. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает пресс-служба Минобороны.

При чем тут величина мобілізації та ступінь обмежень? я же уже говорил: мобилизировать народ траву красить да плац трамбовать -- да, есть у ЗСУ такое право. Но мы же про фронт говорим?А в АТО _на фронт_, вроде как, отправляли _только_ добровольцев: