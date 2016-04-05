Успіх написав:2. Час знімку НЕМА, так як я(а можливо і не я) записав відео, тоді вибрав 1 стоп-кадр, зробив скріншот, обрізав його - то який тут час/дата і т.п. фотки?! <...> 5. Тим більше - у ВСІХ ВИМКНЕНА ГЕОЛОКАЦІЯ!!!
У мультимедиа файлов есть метаданные. Поэтому стоит очень осторожно выкладывать то, что может помочь врагу чем-либо.
Президент і ВР мають право визначити величину мобілізації та ступінь обмежень. Той факт,що в 14-му році обмеження були слабші, зовсім не означає, що зараз вони незаконні. Ви заблудились в трьох соснах і зараз виляєте тухесом, намагаючись пояснити свою слабкодухість і небажання захищати країну.
_hunter написав:Потому, как _до 24.02_ эти законы Конституцию не нарушали
Так само як і після 24-го)). Їх ніхто не переписував після 24.02.2022)))
_hunter написав:А вот 24.02 принимается закон "добро пожаловать в северную корею -- с одновременным опусканием железного занавеса". Кто не согласен -- да и пофиг: Партия лучше знает, куда ее поголовье девать...
Такий розумний, такий розумний...що аж дурний.... 1 Вбийте собі в голову цвяхами... Право і обовязки..це одне і те саме, просто з різних сторін Те що для людини є правом...для цієї ж людини створює й обовязки...
Простий приклад з бізнесу У вас є право вимагати оплату праці за виконані обєми В мене є обовязок оплатити... У Вас є обовязок виконати оговорені обєми роботи і тільки після виконання у Вас зявиться право вимагати від мене оплати І ці відносини - зафіксовані в одній і тій же угоді - угода про трудові відносини.. І жоден з нас не може вимагати виконати його права...перш ніж він сам не виконає свої обовязки... 2 Якщо цвяхи закріпились, то перейдемо до Конституції... У Вас є право вимагати виконання Ваших прав... В Держави є право вимагати від Вас виконанння своїх обовязків..
Це хоч зрозуміло?
Чи чукча не читатель - чукча пісатель....
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 21 тра, 2022 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Президент і ВР мають право визначити величину мобілізації та ступінь обмежень. Той факт,що в 14-му році обмеження буди слабші, зовсім не означає, що зараз вони незаконні. Ви заблудились в трьох соснах і зараз виляєте тухесом, намагаючись пояснити свою слабкодухість.
_hunter написав:Потому, как _до 24.02_ эти законы Конституцию не нарушали
Так само як і після 24-го))
При чем тут величина мобілізації та ступінь обмежень? я же уже говорил: мобилизировать народ траву красить да плац трамбовать -- да, есть у ЗСУ такое право. Но мы же про фронт говорим? А в АТО _на фронт_, вроде как, отправляли _только_ добровольцев:
Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тыс. граждан на срочную военную службу, но в зону АТО ни один срочник направляться не будет.
Ни при каких условиях и обстоятельствах солдат-срочников не будут отправлять служить на Донбасс. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает пресс-служба Минобороны.
️В России рассмотрят возможность обмена бойцов полка "Азов" на кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - заявил Слуцкий, отвечая на вопрос россйского "Интерфакса" на пресс-конференции в Донецке.
_hunter написав:А вот 24.02 принимается закон "добро пожаловать в северную корею -- с одновременным опусканием железного занавеса". Кто не согласен -- да и пофиг: Партия лучше знает, куда ее поголовье девать...
Такий розумний, такий розумний...що аж дурний.... 1 Вбийте собі в голову цвяхами... Право і обовязки..це одне і те саме, просто з різних сторін Те що для людини є правом...для цієї ж людини створює й обовязки...
Простий приклад з бізнесу У вас є право вимагати оплату праці за виконані обєми В мене є обовязок оплатити... У Вас є обовязок виконати оговорені обєми роботи і тільки після виконання у Вас зявиться право вимагати від мене оплати І ці відносини - зафіксовані в одній і тій же угоді - угода про трудові відносини.. І жоден з нас не може вимагати виконати його права...перш ніж він сам не виконає свої обовязки... 2 Якщо цвяхи закріпились, то перейдемо до Конституції... У Вас є право вимагати виконання Ваших прав... В Держави є право вимагати від Вас виконанння своїх обовязків..
Це хоч зрозуміло?
Чи чукча не читатель - чукча пісатель....
Вбийте собі в голову цвяхами: оно в обратную сторону не работает. Простий приклад з бізнесу: нет у вас _права_ требовать от работника "иди работай -- я тебе _потом_ деньги заплачу". Сначала _добровольно_ заключается соглашение "о труде" -- потом начинается сначала работа, потом оплата.
vitaliian Вы уходите от экономики в психологию и философию. Безопасность, безусловно, нужна. Но она, к примеру, может обеспечиваться "ядерным щитом" (неэкономично и очень дорого + безопасность достаточно сомнительная), а может всеобщим запретом ЯО (что гораздо безопаснее). Всё это, конечно имеет отношение к экономике, но только в смысле затрат и нагрузки непроизводительных затрат на экономику.