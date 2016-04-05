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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:08
_hunter написав:
я же уже говорил: мобилизировать народ траву красить да плац трамбовать -- да, есть у ЗСУ такое право. Но мы же про фронт говорим?
А мобілізувати і направити на фронт нема права?? На якій підставі ви це заявляєте?? Лише тому, що так не робили в 14-15 роках?? І все?? Тобто не дійшло, що тоді в цьому не було потреби, а зараз вона є?? І це не означає, що зараз закон порушено. Не доходить?
_hunter написав:
А в АТО _на фронт_, вроде как, отправляли _только_ добровольцев:
І? Це різко означає, що не добровольців не можна? )))
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:10
ЛАД написав:
Всё это, конечно имеет отношение к экономике, но только в смысле затрат и нагрузки непроизводительных затрат на экономику.
не бывает только затрат. Тот кто шьет армии трусы получает с них прибыль? Он экономика или нет? Он даёт рабочие места и отчисления в бюджет? и дальше по списку. Непосредственно прибыль армия не приносит. Не приносит прибыль экономике и культура (кроме шоу бизнеса), школьное образование, медицина, госуправление. Тем не менее это тоже экономика (смотрите пирамиду), без которой страна превратилась бы в армию или большой завод.
Цель государства не в зарабатывании денег, а в их справедливом распределении. С точки зрения руководителя завода - армия лишние затраты (вы на это мягко намекаете?) а с точки зрения руководителя государства армия - важная часть общества, которое защищает все ценности государства (культурные, материальные и духовные). Её недофинансирование приводит к катастрофе.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 21 тра, 2022 19:20, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:10
_hunter написав: budivelnik написав:
Такий розумний, такий розумний...що аж дурний....
_hunter написав:
А вот 24.02 принимается закон "добро пожаловать в северную корею -- с одновременным опусканием железного занавеса". Кто не согласен -- да и пофиг: Партия лучше знает, куда ее поголовье девать...
1 Вбийте собі в голову цвяхами...
Право і обовязки..це одне і те саме, просто з різних сторін
Те що для людини є правом...для цієї ж людини створює й обовязки...
Простий приклад з бізнесу
У вас є право вимагати оплату праці за виконані обєми
В мене є обовязок оплатити...
У Вас є обовязок виконати оговорені обєми роботи і тільки після виконання у Вас зявиться право вимагати від мене оплати
І ці відносини - зафіксовані в одній і тій же угоді - угода про трудові відносини..
І жоден з нас не може вимагати виконати його права...перш ніж він сам не виконає свої обовязки...
2 Якщо цвяхи закріпились, то перейдемо до Конституції...У Вас є право вимагати виконання Ваших прав...
В Держави є право вимагати від Вас виконанння своїх обовязків..
Це хоч зрозуміло?Чи чукча не читатель - чукча пісатель....
Вбийте собі в голову цвяхами: оно в обратную сторону не работает.
Простий приклад з бізнесу: нет у вас _права_ требовать от работника "иди работай -- я тебе _потом_ деньги заплачу". Сначала _добровольно_ заключается соглашение "о труде" -- потом начинается сначала работа, потом оплата.
Це хоч зрозуміло?Чи чукча не читатель - чукча пісатель....
Дурнику...
Для того щоб вимагати щось гарантоване Законом під Назвою Конституція...ти повинен був або прийняти цей Закон в цілому...і тоді так як ти пишеше про бізнес
Спочатку добровільно укладаєш угоду про працю - потім тільки наступні дії..Або ти приймаєш Закон Конституція..і в тебе зявляються права...і обовязки
Або ти не приймаєш Закон під назвою Конституція...і тоді в тебе немає обовязків...але й прав також не має...
Так що бачу одного ржавого цвяха в голову тобі мало - тобі треба парочку...
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:17
Hotab написав: _hunter написав:
я же уже говорил: мобилизировать народ траву красить да плац трамбовать -- да, есть у ЗСУ такое право. Но мы же про фронт говорим?
А мобілізувати і направити на фронт нема права?? На якій підставі ви це заявляєте?? Лише тому, що так не робили в 14-15 роках?? І все?? Тобто не дійшло, що тоді в цьому не було потреби, а зараз вона є?? І це не означає, що зараз закон порушено. Не доходить?
_hunter написав:
А в АТО _на фронт_, вроде как, отправляли _только_ добровольцев:
І? Це різко означає, що не добровольців не можна? )))
>>> А мобілізувати і направити на фронт нема права?
да
>>> На якій підставі ви це заявляєте?
Статья 3-я Конституции
>>> тоді в цьому не було потреби, а зараз вона є?
Вы забыли свой вопрос?
_hunter написав: Hotab написав:
Так чому ви незручні вам закони не оскаржили в суді зарані??
Потому, как _до 24.02_ эти законы Конституцию не нарушали.
>>> І це не означає, що зараз закон порушено. Не доходить?
означає. Не доходить?
>>> Це різко означає, що не добровольців не можна?
да
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:19
vitaliian написав: detroytred написав:
Вам опонент каже про пропорції.
Частку на оту безпеку.
Вплив пропорції-диспропорції на розвиток-деградацію. Економіки.
А ви у відповідь аксіоми.
Які беззаперечні, але не мають відношення до предмету.
не вклинивайтесь не разобравшись, вчера ЛАД говорил что армия вообще не экономика:
ЛАД написав:
Армия не экономика. Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
пришлось начать с понятий базовых потребностей, чтобы доказать что армия (оборона) - фундаментальная часть экономики, а не просто её лишний аппендикс.
Простите, вы не согласны с подчёркнутым?
О том, что армия не нужна, я, вроде, нигде не говорил.
Нужна, более того, необходима, но это не экономика, а нагрузка на неё (экономику).
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:23
ЛАД написав:
Армия не экономика. Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
ЛАД написав:
Простите, вы не согласны с подчёркнутым?
вы хотите сказать что тот кто не производит экономикой не является. Это не так. Школьное образование, культура, наука, медицина, госуправление, полиция ничего не производят. Они тоже не экономика?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 21 тра, 2022 19:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:24
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:Такий розумний, такий розумний...що аж дурний....
1 Вбийте собі в голову цвяхами...
Право і обовязки..це одне і те саме, просто з різних сторін
Те що для людини є правом...для цієї ж людини створює й обовязки...
Простий приклад з бізнесу
У вас є право вимагати оплату праці за виконані обєми
В мене є обовязок оплатити...
У Вас є обовязок виконати оговорені обєми роботи і тільки після виконання у Вас зявиться право вимагати від мене оплати
І ці відносини - зафіксовані в одній і тій же угоді - угода про трудові відносини..
І жоден з нас не може вимагати виконати його права...перш ніж він сам не виконає свої обовязки...
2 Якщо цвяхи закріпились, то перейдемо до Конституції...У Вас є право вимагати виконання Ваших прав...
В Держави є право вимагати від Вас виконанння своїх обовязків..
Це хоч зрозуміло?Чи чукча не читатель - чукча пісатель....
Вбийте собі в голову цвяхами: оно в обратную сторону не работает.
Простий приклад з бізнесу: нет у вас _права_ требовать от работника "иди работай -- я тебе _потом_ деньги заплачу". Сначала _добровольно_ заключается соглашение "о труде" -- потом начинается сначала работа, потом оплата.
Це хоч зрозуміло?Чи чукча не читатель - чукча пісатель....
Дурнику...
Для того щоб вимагати щось гарантоване Законом під Назвою Конституція...ти повинен був або прийняти цей Закон в цілому...і тоді так як ти пишеше про бізнес
Спочатку добровільно укладаєш угоду про працю - потім тільки наступні дії..Або ти приймаєш Закон Конституція..і в тебе зявляються права...і обовязки
Або ти не приймаєш Закон під назвою Конституція...і тоді в тебе немає обовязків...але й прав також не має...
Так що бачу одного ржавого цвяха в голову тобі мало - тобі треба парочку...
Дурнику...
Нет никакого "Закон в цілому": есть ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ -- то, что, собственно делает Украину Украиной -- ее нерушимые основы. Уже где-то потом идут _права_, потом _свободи_ а уже потом _обов'язки_.
И совсем сильно потом идут простые Законы.
Так що бачу одного ржавого цвяха в голову тобі мало - тобі треба парочку...
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:30
vitaliian написав: ЛАД написав:
Всё это, конечно имеет отношение к экономике, но только в смысле затрат и нагрузки непроизводительных затрат на экономику.
не бывает только затрат. Тот кто шьет армии трусы получает с них прибыль? Он экономика или нет? Он даёт рабочие места и отчисления в бюджет? и дальше по списку. Непосредственно прибыль армия не приносит. Не приносит прибыль экономике и культура (кроме шоу бизнеса), школьное образование, медицина, госуправление. Тем не менее это тоже экономика (смотрите пирамиду), без которой страна превратилась бы в армию или большой завод.
Цель государства не в зарабатывании денег, а в их справедливом распределении. С точки зрения руководителя завода - армия лишние затраты (вы на это мягко намекаете?) а с точки зрения руководителя государства армия - важная часть общества, которое защищает все ценности государства (культурные, материальные и духовные). Её недофинансирование приводит к катастрофе.
культура, школьное образование, медицина, госуправление прибыль приносят. Правда, опосредованно через уменьшение заболеваемости (здоровый работник, сами понимаете, лучше больного), рост квалификации и интеллектуального уровня населения и т.д.
Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима.
Обратите внимание, что США уже несколько лет добивается увеличения доли военных расходов европейскими членами НАТО, а они как-то не спешат. Наверное, потому что понимают - это нагрузка на экономику и затормозит её развитие.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:37
_hunter написав:
>>> На якій підставі ви це заявляєте?
Статья 3-я Конституции
Нема в ній там такої заборони. Фантазії і побрехеньки. ))
_hunter написав:
>>> тоді в цьому не було потреби, а зараз вона є?
Вы забыли свой вопрос?
Не доходить, що ці закони не мінялись після 24-го... Ггг, тормозите, да?))
_hunter написав:
>>> І це не означає, що зараз закон порушено. Не доходить?
означає. Не доходить
Не доходить. Де порушення? Закони ті самі, їх не міняли)) Тормозимо, да?? )))
_hunter написав:
>>> Це різко означає, що не добровольців не можна?
да
З чого б це?))
Бо ваше життя це цінність?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 21 тра, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 19:39
ЛАД написав:
Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима.
Пуйло полез потому что "только затраты" на армию были сильно низкие, и мы сейчас просим оружие, которое по хорошему должны были бы купить до войны сами.
Обратите внимание, что США уже несколько лет добивается увеличения доли военных расходов европейскими членами НАТО, а они как-то не спешат.
это подмена понятий, европейские члены знают что оружия у США достаточно отразить любое нападение и есть соответствующие гарантии.
Поэтому и не хотят увеличивать военные бюджеты, считая их достаточными.
У нас ситуация диаметрально противоположная. Поэтому странно читать что "Армия приносит только затраты." а война которая идёт 8 лет это не затраты? Что лучше качественно потратиться на армию, чтобы избежать войны или сэкономить, чтобы потом потратиться и на армию и на восстановление Харькова, Чернигова, Ирпеня? Пуйло полез потому что знал у него больше танков, ракет. самолетов и вертолётов. На равного себе противника он бы не полез.
Я с вами в корне не согласен. Наша армия недофинансирована и доля затрат на оборону должна быть существенно выше. Иначе эта война незакончится никогда. Единственный вариант её закончить - стать сильнее, чем агрессор.
ЛАД написав:
культура, школьное образование, медицина, госуправление прибыль приносят.
прибыль армия тоже приносит, в идеале в виде "ненападения" врага. А после нападения в виде защиты того же Харькова, куда враг не вошёл.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 21 тра, 2022 19:50, всього редагувалось 5 разів.
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