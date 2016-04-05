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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1084108510861087
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:44

  Hotab написав:
  _hunter написав:>>> На якій підставі ви це заявляєте?
Статья 3-я Конституции

Нема в ній там такої заборони. Фантазії і побрехеньки. ))

  _hunter написав:>>> тоді в цьому не було потреби, а зараз вона є?
Вы забыли свой вопрос?

Не доходить, що ці закони не мінялись після 24-го... Ггг, тормозите, да?))
  _hunter написав:>>> І це не означає, що зараз закон порушено. Не доходить?
означає. Не доходить

Не доходить. Де порушення? Закони ті самі, їх не міняли)) Тормозимо, да?? )))
  _hunter написав:>>> Це різко означає, що не добровольців не можна?
да

З чого б це?))
Бо ваше життя це цінність.

>>> Нема в ній там такої заборони. Фантазії і побрехеньки. ))
еще раз: принудительная отправка на фронт несет прямую угрозу жизни. Налицо нарушение Статей 3-й/27-й.

>>> Не доходить, що ці закони не мінялись після 24-го
Законы -- не менялись. Поменялись обстоятельства. Сюрприз -- такое тоже бывает.

>>> Де порушення? Закони ті самі, їх не міняли
До 24-го служба в армии особой угрозы для жизни не несла -- так, единичные нарушения ТБ да прочие редкие случайности. Начиная с 24-го -- начала "нести". -- достаточно сравнить смертность в контрольных группах "до" и "после" -- вроде на ковидной ветке у вас с этим проблем не было...

>>> З чого б це?)) Бо ваше життя це цінність.
Именно: человек _сам_ может _со своей_ жизнью делать что угодно. Ни никто не может требовать у человека эту жизнь куда-то/кому-то отдать -- Статьи 3-я/27-я.
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 тра, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:48

Hunter
У Вашому розсуду є слабке місце -- про найвищу цінність життя в Конституції вказано як соціальної (цінності в Україні).

Соціальної? - хто зна як це сприймати.
Відносно інших цінностей. В державі.

А якщо захист України вважається ще більш цінним, ніж життя людини?
Точніше ніж "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека".
Тому це відтворюється в визначенні обов'язку громадянина захищати державу. Ризикуючи ... отою найвищою соціальною цінністю -- людиною, її життям, здоров'ям і т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:55

  detroytred написав:Hunter
У Вашому розсуду є слабке місце -- про найвищу цінність життя в Конституції вказано як соціальної (цінності в Україні).

Соціальної? - хто зна як це сприймати.
Відносно інших цінностей. В державі.

А якщо захист України вважається ще більш цінним, ніж життя людини?
Точніше ніж "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека"?
Тому це відтворюється в визначенні обов'язку громадянина захищати державу. Ризикуючи ... отою найвищою соціальною цінністю -- людиною, її життям, здоров'ям і т.д.

Именно поэтому про жизнь два раза в Конституции сказанно :)
(даже 3)
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.


Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями ... 27 ... цієї Конституції.

Т.е. никто не имеет права поставить человека в условия, которые несут угрозу его жизни. Даже в условиях военного времени.

Да -- есть обязанность _страну защищать_. Но нет обязанности _защищать страну с оружием в руках в окопе_. Т.е. если человек считает, что он лучше будет защищать из глубокого тыла -- его полное право там находиться...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:57

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима.
Пуйло полез потому что "только затраты" на армию были сильно низкие, и мы сейчас просим оружие, которое по хорошему должны были бы купить до войны сами.
Обратите внимание, что США уже несколько лет добивается увеличения доли военных расходов европейскими членами НАТО, а они как-то не спешат.
это подмена понятий, европейские члены знают что оружия у США достаточно отразить любое нападение и есть соответствующие гарантии.

Поэтому и не хотят увеличивать военные бюджеты, считая их достаточными.

У нас ситуация диаметрально противоположная. Поэтому странно читать что "Армия приносит только затраты." а война которая идёт 8 лет это не затраты? Что лучше потратится на армию чтобы не было войны или сэкономить, чтобы потом потратиться и на армию и на восстановление Харькова, Чернигова, Ирпеня?

Я с вами в корне не согласен. Наша армия недофинансирована и доля затрат на оборону должна быть существенно выше.

У нас недофинансируется все.
От полиции до детсадов, от медицины до пенсионеров. Все наши олигархи прочно сидят в офшорах, а госпредприятия, управляемые их протеже, показывают сплошные убытки. Запад этого не видит в упор, предлагая бороться с коррупцией, но не трогая "уважаемых бизнесменов".
С избытком Украина финансирует только Раду и Офис Президента. Это стало уже традицией.
Остальные госструктуры - кто сколько наколядует или выкрутит из бюджета（пример Авакова на уровне министерства или в медицине пример Тодурова с перелетами на вертолетах МЧС）.
Вот и давали на армию, сколько было в бюджете. Это сейчас нас обещают залить деньгами. Еще пол-года назад от Украины нос воротил МВФ, а Европа за пол-ярда кредита вываливала требования по поставкам кругляка и металлолома.
Так вот и крутилась Украина, как могла. Так и финансировала ВС.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 21 тра, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:еще раз: принудительная отправка на фронт несет прямую угрозу жизни

Ще раз: примусова відправка солдата-призовника на полігон в мирний час - теж ризик життю .
Не вчити і не відправляти?
  _hunter написав:До 24-го служба в армии особой угрозы для жизни не несла

Несла.
  _hunter написав:достаточно сравнить смертность в контрольных группах "до" и "после
  _hunter написав:достаточно сравнить смертность в контрольных группах "до" и "после

Для чого? І там несе небезпеку, і там.
Починаючи з якого ступеня небезпеки ваші надумані захисні механізми конституції почали дозволяти вам відмовитись від ризику??
І з чого це ви вирішили, що у вас з'явилось право вибирати, йти на полігон (на фронт) чи не йти.

  _hunter написав:Т.е. если человек считает, что он лучше будет защищать из глубокого тыла -- его полное право там находиться...

Хто буде захищати , якщо всі (чи більшість) будуть такі трусливі і розказувати про право знаходиться в тилу?? І чи буде взагалі той тил у цьому випадку? Якщо нема фронту.
Hotab
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