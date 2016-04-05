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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10851086108710881089>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:44

del
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 тра, 2022 21:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:48

Hunter
У Вашому розсуду є слабке місце -- про найвищу цінність життя в Конституції вказано як соціальної (цінності в Україні).

Соціальної? - хто зна як це сприймати.
Відносно інших цінностей. В державі.

А якщо захист України вважається ще більш цінним, ніж життя людини?
Точніше ніж "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека".
Тому це відтворюється в визначенні обов'язку громадянина захищати державу. Ризикуючи ... отою найвищою соціальною цінністю -- людиною, її життям, здоров'ям і т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:55

del
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 тра, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:57

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима.
Пуйло полез потому что "только затраты" на армию были сильно низкие, и мы сейчас просим оружие, которое по хорошему должны были бы купить до войны сами.
Обратите внимание, что США уже несколько лет добивается увеличения доли военных расходов европейскими членами НАТО, а они как-то не спешат.
это подмена понятий, европейские члены знают что оружия у США достаточно отразить любое нападение и есть соответствующие гарантии.

Поэтому и не хотят увеличивать военные бюджеты, считая их достаточными.

У нас ситуация диаметрально противоположная. Поэтому странно читать что "Армия приносит только затраты." а война которая идёт 8 лет это не затраты? Что лучше потратится на армию чтобы не было войны или сэкономить, чтобы потом потратиться и на армию и на восстановление Харькова, Чернигова, Ирпеня?

Я с вами в корне не согласен. Наша армия недофинансирована и доля затрат на оборону должна быть существенно выше.

У нас недофинансируется все.
От полиции до детсадов, от медицины до пенсионеров. Все наши олигархи прочно сидят в офшорах, а госпредприятия, управляемые их протеже, показывают сплошные убытки. Запад этого не видит в упор, предлагая бороться с коррупцией, но не трогая "уважаемых бизнесменов".
С избытком Украина финансирует только Раду и Офис Президента. Это стало уже традицией.
Остальные госструктуры - кто сколько наколядует или выкрутит из бюджета（пример Авакова на уровне министерства или в медицине пример Тодурова с перелетами на вертолетах МЧС）.
Вот и давали на армию, сколько было в бюджете. Это сейчас нас обещают залить деньгами. Еще пол-года назад от Украины нос воротил МВФ, а Европа за пол-ярда кредита вываливала требования по поставкам кругляка и металлолома.
Так вот и крутилась Украина, как могла. Так и финансировала ВС.
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 21 тра, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:еще раз: принудительная отправка на фронт несет прямую угрозу жизни

Ще раз: примусова відправка солдата-призовника на полігон в мирний час - теж ризик життю .
Не вчити і не відправляти?
  _hunter написав:До 24-го служба в армии особой угрозы для жизни не несла

Несла.
  _hunter написав:достаточно сравнить смертность в контрольных группах "до" и "после
  _hunter написав:достаточно сравнить смертность в контрольных группах "до" и "после

Для чого? І там несе небезпеку, і там.
Починаючи з якого ступеня небезпеки ваші надумані захисні механізми конституції почали дозволяти вам відмовитись від ризику??
І з чого це ви вирішили, що у вас з'явилось право вибирати, йти на полігон (на фронт) чи не йти.

  _hunter написав:Т.е. если человек считает, что он лучше будет защищать из глубокого тыла -- его полное право там находиться...

Хто буде захищати , якщо всі (чи більшість) будуть такі трусливі і розказувати про право знаходиться в тилу?? І чи буде взагалі той тил у цьому випадку? Якщо нема фронту.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Еще пол-года назад от Украины нос воротил МВФ

Это когда нашару и безвозмездно дали 1,7 млрд. долларов?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 20:10

  antey1969 написав:Так вот и крутилась Украина, как могла. Так и финансировала ВС.
надо шота решать, иначе лыжи не едут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 20:11

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 тра, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 20:12

  _hunter написав:
  detroytred написав:Hunter
У Вашому розсуду є слабке місце -- про найвищу цінність життя в Конституції вказано як соціальної (цінності в Україні).

Соціальної? - хто зна як це сприймати.
Відносно інших цінностей. В державі.

А якщо захист України вважається ще більш цінним, ніж життя людини?
Точніше ніж "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека"?
Тому це відтворюється в визначенні обов'язку громадянина захищати державу. Ризикуючи ... отою найвищою соціальною цінністю -- людиною, її життям, здоров'ям і т.д.

Именно поэтому про жизнь два раза в Конституции сказанно :)
(даже 3)
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.


Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями ... 27 ... цієї Конституції.

Т.е. никто не имеет права поставить человека в условия, которые несут угрозу его жизни. Даже в условиях военного времени.

Да -- есть обязанность _страну защищать_. Но нет обязанности _защищать страну с оружием в руках в окопе_. Т.е. если человек считает, что он лучше будет защищать из глубокого тыла -- его полное право...


Виходячи з цих міркувань:
https://helsinki.org.ua/pravo-na-zhyttya-o-richko/
Мова може йти тільки на зобов'язання держави створювати ліпші умови для реалізації права людини на життя ТАМ, де вона сама добровільно опинилася, або примусово була направлена державою.

Ось такий натюрморт -- держава має право "направити" громадянина кудись (хоч за щось ... у тюрму, хоч для чогось ... для захисту держави на фронт), але при цьому зобов'язана створити умови для максимального захисту права людини на життя, здоров'я, честь, гідність, безпеку.
Надати бронежилет та тощо, нагодувати, лікувати, не давати ображати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 20:15

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 тра, 2022 20:43, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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