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Додано: Суб 21 тра, 2022 20:16
del
Додано: Суб 21 тра, 2022 20:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ні. ТБ може хтось інший не виконувати. І теж смерть.
Я задав питання, починаючи з якого ступеню ризику Хантер наділив себе правом від нього відмовлятись і чому?? Де в конституції, на яку він опирається, цей ступінь ризику визначений?
Якщо нема. В якому тилу збирається сидіти Хантер, коли нема фронту? Хто буде захищати його дружину і дочку від гвалтування, а його майно від грабунку?? Якщо нема добровольців, а регулярної армії не вистачає.
Додано: Суб 21 тра, 2022 20:23
del
Додано: Суб 21 тра, 2022 20:32
del
Додано: Суб 21 тра, 2022 20:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бла - бла- бла....
Ти прикидаєшся дурником - чи по життю такий....
1 Тобі твої права що гарантує? - загальні засади...
чи Конституція?
2 Якщо Конституція - це Закон який гарантує твої ж права...то що виходить?
Твої обовязки тобі навязує...- та сама Конституція..
Тому
Труси хрестик...
Або ти погоджуєшся виконувати свої обовязки ,для того щоб в тебе зявились права..і це все гарантується Конституцією..
Або ти скотина безправна ..але й без обовязків..
Це зрозуміло?
Додано: Суб 21 тра, 2022 20:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Слушайте, а давайте вы вольными трактовками конституции , перебиранием на себя полномочий конституционного суда (заявляя о незаконности законов и указов) , не будете культивировать здесь преступность, в частности ст.336 ККУ.
Я задав конкретне питання: хто має захищати "найвищу цінність" згідно конституції - життя вашої дружини і дітей, якщо бажаючих нема, а їх батько хоче їх " захищати" в тилу??
З.і. Прошу звернути увагу модераторів на призив пацієнтом здійснювати злочини по статті 336 ККУ та культивацію беззаконня.
Додано: Суб 21 тра, 2022 20:43
Hunter
У тому й справа, що для чогось (наприклад, для захисту держави) держава може відправити громадянина на фронт.
І він згідно обов'язків по Конституції повинен піти.
А вона забезпечити йому максимально можливі умови для забезпечення права на життя, здоров'я, честь і гідність.
Тобто надати якісні умовно - бронежилет, їжу, ліки, громадську повагу.
Закони ж визначають механізм реалізації цього процесу - хто, чому і як це робить. Які посадовці від президента і до військомату та командирів.
І за щось може направити (у тюрму), забезпечивши так само право на життя.
З.и.
Інша справа, з чим я згоден, що механізм треба через ринок, через умови. Тобто ота добровільність, про яку Ви кажете.
Але це лише бажання. Як було б краще, прогресивніше, демократичніше.
Цього поки в Конституції наче ж нема.
Додано: Суб 21 тра, 2022 20:47
_hunter
Со многими Вашими постами согласен, но в вопросе призыва Вы, по-моему, слегка запутались.
1. Уже писал - Украина, посылая человека на фронт, не подвергает сомнению его право на жизнь. Это делает росс. армия.
2. Государство и его Конституция нуждаются в защите.
Кто должен их защищать?
На мой взгляд, граждане.
Есть, конечно, вариант - наёмники, грубо говоря, как в средние века.
Но тут три момента
- наёмники стоят достаточно дорого, придётся повышать налоги (в т.ч. и с физлиц). Это приведёт к "нарушению" других прав граждан - например, на обеспеченную жизнь;
- не уверен, что удастся набрать достаточное количество наёмников и что экономика Украины потянет их содержание (даже сегодняшней 1000 долларов зарплаты может оказаться недостаточным, чтобы набрать нужное количество);
- наёмника можно и перекупить и уж точно от него не потребуешь "стоять насмерть", а на войне это, бывает, необходимо.
3. Если граждане не хотят защищать своё государство и Конституцию, то гарантии прав, записанных в Конституции (да и она сама) превращаются в филькину грамоту, "не стоящую бумаги, на которой она записана".
Додано: Суб 21 тра, 2022 20:54
del
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 тра, 2022 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 тра, 2022 20:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вы в северной Корее живёте, или собираетесь?? Кто будет твою семью защищать,я спрашиваю?? Пушкин?? Или их жизнь не такая уже и ценность согласно конституции?? Только твоя ценна? Или ты вывез своих в безопасную страну, а сам , держишь фронт во "Львовском котле", призывая всех уклоняться от службы??
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