Президент і ВР мають право визначити величину мобілізації та ступінь обмежень. Той факт,що в 14-му році обмеження буди слабші, зовсім не означає, що зараз вони незаконні. Ви заблудились в трьох соснах і зараз виляєте тухесом, намагаючись пояснити свою слабкодухість.
_hunter написав:Потому, как _до 24.02_ эти законы Конституцию не нарушали
Так само як і після 24-го))
При чем тут величина мобілізації та ступінь обмежень? я же уже говорил: мобилизировать народ траву красить да плац трамбовать -- да, есть у ЗСУ такое право. Но мы же про фронт говорим? А в АТО _на фронт_, вроде как, отправляли _только_ добровольцев:
Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тыс. граждан на срочную военную службу, но в зону АТО ни один срочник направляться не будет.
Ни при каких условиях и обстоятельствах солдат-срочников не будут отправлять служить на Донбасс. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает пресс-служба Минобороны.
Здесь вы начинаете утверждать что теплое = мягкое (или наоборот).
Вы сознательно (или несознательно) начинаете приравнивать солдат срочной службы к мобилизованным, т.е. утверждать, что это одно и то же.
Может прежде чем писать надо узнать, что это такое?
Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі
7. Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. ... Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація
1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.
ЛАД написав:Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима.
Пуйло полез потому что "только затраты" на армию были сильно низкие, и мы сейчас просим оружие, которое по хорошему должны были бы купить до войны сами.
Обратите внимание, что США уже несколько лет добивается увеличения доли военных расходов европейскими членами НАТО, а они как-то не спешат.
это подмена понятий, европейские члены знают что оружия у США достаточно отразить любое нападение и есть соответствующие гарантии.
Поэтому и не хотят увеличивать военные бюджеты, считая их достаточными.
У нас ситуация диаметрально противоположная. Поэтому странно читать что "Армия приносит только затраты." а война которая идёт 8 лет это не затраты? Что лучше качественно потратиться на армию, чтобы избежать войны или сэкономить, чтобы потом потратиться и на армию и на восстановление Харькова, Чернигова, Ирпеня? Пуйло полез потому что знал у него больше танков, ракет. самолетов и вертолётов. На равного себе противника он бы не полез.
Я с вами в корне не согласен. Наша армия недофинансирована и доля затрат на оборону должна быть существенно выше. Иначе эта война незакончится никогда. Единственный вариант её закончить - стать сильнее, чем агрессор.
ЛАД написав:культура, школьное образование, медицина, госуправление прибыль приносят.
прибыль армия тоже приносит, в идеале в виде "ненападения" врага. А после нападения в виде защиты того же Харькова, куда враг не вошёл.
1. Европа не увеличивала затраты на армию, главным образом потому, что после развала Союза не видела для себя никакой опасности.
2. "Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным". Мы не потянули бы затраты на армию, необходимые для противостояния с Россией. Тут часто вспоминают (и Вы в том числе) низкий уровень жизни в Союзе. При достаточно сильной армии. Вы никогда не задумывались о том, что это взаимосвязанные вещи? Основные ресурсы выделялись на армию и оборонку. В оборонке были заметно выше зарплаты, благодаря чему там работали более квалифицированные кадры (в т.ч. и инженерные). Даже в науке средства выделялись значительно легче и больше, если учёным удавалось доказать, что их работа будет иметь существенный выход на оборону.
На форуме (и не только) достаточно часто упоминалось, что у нас низкий уровень жизни, чуть ли не на последнем месте в Европе. Если бы мы начали обеспечивать армию так, как Вы хотите, население было бы просто нищим. По примеру Сев. Кореи.
Вот только при этом либо население разбежалось бы, либо пришлось превращаться в Сев. Корею по полной программе - с закрытием границ, очень жёстким репрессивным аппаратом и пр. радостями.
Сегодня нас вооружают. За счёт западных налогоплательщиков. В мирное время это никто бы не делал.
надо шота решать, иначе лыжи не едут.
Шо надо решать? И как? Единственный вариант достичь экономического уровня хотя бы США. Когда, по-вашему, мы этого добьёмся?
ЛАД написав:Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима.
Пуйло полез потому что "только затраты" на армию были сильно низкие, и мы сейчас просим оружие, которое по хорошему должны были бы купить до войны сами.
Обратите внимание, что США уже несколько лет добивается увеличения доли военных расходов европейскими членами НАТО, а они как-то не спешат.
это подмена понятий, европейские члены знают что оружия у США достаточно отразить любое нападение и есть соответствующие гарантии.
Поэтому и не хотят увеличивать военные бюджеты, считая их достаточными.
У нас ситуация диаметрально противоположная. Поэтому странно читать что "Армия приносит только затраты." а война которая идёт 8 лет это не затраты? Что лучше потратится на армию чтобы не было войны или сэкономить, чтобы потом потратиться и на армию и на восстановление Харькова, Чернигова, Ирпеня?
Я с вами в корне не согласен. Наша армия недофинансирована и доля затрат на оборону должна быть существенно выше.
У нас недофинансируется все. От полиции до детсадов, от медицины до пенсионеров. Все наши олигархи прочно сидят в офшорах, а госпредприятия, управляемые их протеже, показывают сплошные убытки. Запад этого не видит в упор, предлагая бороться с коррупцией, но не трогая "уважаемых бизнесменов". С избытком Украина финансирует только Раду и Офис Президента. Это стало уже традицией. Остальные госструктуры - кто сколько наколядует или выкрутит из бюджета（пример Авакова на уровне министерства или в медицине пример Тодурова с перелетами на вертолетах МЧС）. Вот и давали на армию, сколько было в бюджете. Это сейчас нас обещают залить деньгами. Еще пол-года назад от Украины нос воротил МВФ, а Европа за пол-ярда кредита вываливала требования по поставкам кругляка и металлолома. Так вот и крутилась Украина, как могла. Так и финансировала ВС.
budivelnik написав:Дурнику... Для того щоб вимагати щось гарантоване Законом під Назвою Конституція...ти повинен був або прийняти цей Закон в цілому...і тоді так як ти пишеше про бізнес Спочатку добровільно укладаєш угоду про працю - потім тільки наступні дії.. Або ти приймаєш Закон Конституція..і в тебе зявляються права...і обовязки Або ти не приймаєш Закон під назвою Конституція...і тоді в тебе немає обовязків...але й прав також не має...
Так що бачу одного ржавого цвяха в голову тобі мало - тобі треба парочку...
Золотые слова! Только на этом поле всегда существуют те, для кого - только "обязанности" и обдаровани - для кого только "Права". После конкретики - "без обреза не разобраться".