Додано: Суб 21 тра, 2022 21:11

vitaliian написав: ЛАД написав: Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима. Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима. Пуйло полез потому что "только затраты" на армию были сильно низкие, и мы сейчас просим оружие, которое по хорошему должны были бы купить до войны сами. Обратите внимание, что США уже несколько лет добивается увеличения доли военных расходов европейскими членами НАТО, а они как-то не спешат. это подмена понятий, европейские члены знают что оружия у США достаточно отразить любое нападение и есть соответствующие гарантии.



Поэтому и не хотят увеличивать военные бюджеты, считая их достаточными.



У нас ситуация диаметрально противоположная. Поэтому странно читать что "Армия приносит только затраты." а война которая идёт 8 лет это не затраты? Что лучше качественно потратиться на армию, чтобы избежать войны или сэкономить, чтобы потом потратиться и на армию и на восстановление Харькова, Чернигова, Ирпеня? Пуйло полез потому что знал у него больше танков, ракет. самолетов и вертолётов. На равного себе противника он бы не полез.



Я с вами в корне не согласен. Наша армия недофинансирована и доля затрат на оборону должна быть существенно выше. Иначе эта война незакончится никогда. Единственный вариант её закончить - стать сильнее, чем агрессор.

ЛАД написав: культура, школьное образование, медицина, госуправление прибыль приносят. культура, школьное образование, медицина, госуправление прибыль приносят.

прибыль армия тоже приносит, в идеале в виде "ненападения" врага. А после нападения в виде защиты того же Харькова, куда враг не вошёл. Пуйло полез потому что "только затраты" на армию были сильно низкие, и мы сейчас просим оружие, которое по хорошему должны были бы купить до войны сами.это подмена понятий, европейские члены знают что оружия у США достаточно отразить любое нападение и есть соответствующие гарантии.Поэтому и не хотят увеличивать военные бюджеты, считая их достаточными.У нас ситуация диаметрально противоположная. Поэтому странно читать что "Армия приносит только затраты." а война которая идёт 8 лет это не затраты? Что лучше качественно потратиться на армию, чтобы избежать войны или сэкономить, чтобы потом потратиться и на армию и на восстановление Харькова, Чернигова, Ирпеня? Пуйло полез потому что знал у него больше танков, ракет. самолетов и вертолётов. На равного себе противника он бы не полез.Я с вами в корне не согласен. Наша армия недофинансирована и доля затрат на оборону должна быть существенно выше. Иначе эта война незакончится никогда. Единственный вариант её закончить - стать сильнее, чем агрессор.прибыль армия тоже приносит, в идеале в виде "ненападения" врага. А после нападения в виде защиты того же Харькова, куда враг не вошёл.

вооружают

надо шота решать, иначе лыжи не едут.

1. Европа не увеличивала затраты на армию, главным образом потому, что после развала Союза не видела для себя никакой опасности.2. "Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".Мы не потянули бы затраты на армию, необходимые для противостояния с Россией.Тут часто вспоминают (и Вы в том числе) низкий уровень жизни в Союзе. При достаточно сильной армии. Вы никогда не задумывались о том, что это взаимосвязанные вещи?Основные ресурсы выделялись на армию и оборонку. В оборонке были заметно выше зарплаты, благодаря чему там работали более квалифицированные кадры (в т.ч. и инженерные). Даже в науке средства выделялись значительно легче и больше, если учёным удавалось доказать, что их работа будет иметь существенный выход на оборону.На форуме (и не только) достаточно часто упоминалось, что у нас низкий уровень жизни, чуть ли не на последнем месте в Европе. Если бы мы начали обеспечивать армию так, как Вы хотите, население было бы просто нищим. По примеру Сев. Кореи.Вот только при этом либо население разбежалось бы, либо пришлось превращаться в Сев. Корею по полной программе - с закрытием границ, очень жёстким репрессивным аппаратом и пр. радостями.Сегодня нас. За счёт западных налогоплательщиков. В мирное время это никто бы не делал.Шо надо решать? И как?Единственный вариант достичь экономического уровня хотя бы США.Когда, по-вашему, мы этого добьёмся?