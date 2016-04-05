Додано: Суб 21 тра, 2022 22:33

патриотизм

2001

на мой вопрос о сегодняшнем интервью Зеленского не ответил.Мне лично, в общем, понравилось. Достаточно спокойное, уравновешенное и реалистичное.В частности, понравилось в конце: "война не проти Росії, а з Росією. Це різні речі. За УкраїнуСмотрел на youtube.После него мне выбросил автоматом интервью с Романом Бессмертным. Интервью длинное - 1,5 часа. Интересно было послушать первый час - о его пребывании в оккупации (целый месяц) в Мотыжине (район Бучи, Макарова, Ирпеня). Есть некоторые вопросы, но тем не менее.А вот последние полчаса...Он очень сильно убеждён, что на применение ЯО никто и никогда не решится. Поэтому можно и нужно, даже необходимо переходить границу и разгромить Россию. Не буду даже обсуждать реалистичность задачи. Но его рассуждения о "праве войны" и "праве на войну" просто умиляют. Он почему-то абсолютно убеждён, что общественное мнение на Западе поддержит нас и в этом случае, Когда мы уже будем воевать не за свободу Украины, а просто "проти Росії". И похоже, ему, в отличие от Зеленского, просто плевать, сколько украинцев при этом прогибнет. Надеюсь, все понимают, что очень немало.И рассуждения на тему, что нам надо добиться, чтобы татары, буряты, мордва... перестали чувствовать себя русскими, а "вспомнили", что они "татары, буряты, мордва...". Это то преувеличение роли национальности/нации, к которому приводит национализм. Поэтому я здесь всегда выступал за, отделяя его от национализма.По-моему, практика показала мою правоту. В рядах ВСУ сражаются. При этом по национальности они могут быть и украинцами, и русскими, и евреями, и татарами..., и украино-, и русскоязычными. И сражаться плечом к плечу. То самое единство, о котором всё время сейчас говорят.Сылка на его интервью, если кто-то захочет -. И письменный вариант -Очень рад, что при власти более трезвые политики.P.s. В интервью Бессмертного ещё один интересный момент в самом начале (на 4.50), когда он говорит, что подготовку Оранжевой революции он начал 28 маягода. Напомню, что она была в конце 2004 - начале 2005. Это к вопросу о стихийности. Лет через 50 мы узнаем ещё много интересного. Правда, тогда это будет уже не важно.