Президент і ВР мають право визначити величину мобілізації та ступінь обмежень. Той факт,що в 14-му році обмеження буди слабші, зовсім не означає, що зараз вони незаконні. Ви заблудились в трьох соснах і зараз виляєте тухесом, намагаючись пояснити свою слабкодухість.
_hunter написав:Потому, как _до 24.02_ эти законы Конституцию не нарушали
Так само як і після 24-го))
При чем тут величина мобілізації та ступінь обмежень? я же уже говорил: мобилизировать народ траву красить да плац трамбовать -- да, есть у ЗСУ такое право. Но мы же про фронт говорим? А в АТО _на фронт_, вроде как, отправляли _только_ добровольцев:
Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тыс. граждан на срочную военную службу, но в зону АТО ни один срочник направляться не будет.
Ни при каких условиях и обстоятельствах солдат-срочников не будут отправлять служить на Донбасс. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает пресс-служба Минобороны.
Здесь вы начинаете утверждать что теплое = мягкое (или наоборот).
Вы сознательно (или несознательно) начинаете приравнивать солдат срочной службы к мобилизованным, т.е. утверждать, что это одно и то же.
Может прежде чем писать надо узнать, что это такое?
Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі
7. Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. ... Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація
1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.
ЛАД написав:Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима.
Пуйло полез потому что "только затраты" на армию были сильно низкие, и мы сейчас просим оружие, которое по хорошему должны были бы купить до войны сами.
Обратите внимание, что США уже несколько лет добивается увеличения доли военных расходов европейскими членами НАТО, а они как-то не спешат.
это подмена понятий, европейские члены знают что оружия у США достаточно отразить любое нападение и есть соответствующие гарантии.
Поэтому и не хотят увеличивать военные бюджеты, считая их достаточными.
У нас ситуация диаметрально противоположная. Поэтому странно читать что "Армия приносит только затраты." а война которая идёт 8 лет это не затраты? Что лучше качественно потратиться на армию, чтобы избежать войны или сэкономить, чтобы потом потратиться и на армию и на восстановление Харькова, Чернигова, Ирпеня? Пуйло полез потому что знал у него больше танков, ракет. самолетов и вертолётов. На равного себе противника он бы не полез.
Я с вами в корне не согласен. Наша армия недофинансирована и доля затрат на оборону должна быть существенно выше. Иначе эта война незакончится никогда. Единственный вариант её закончить - стать сильнее, чем агрессор.
ЛАД написав:культура, школьное образование, медицина, госуправление прибыль приносят.
прибыль армия тоже приносит, в идеале в виде "ненападения" врага. А после нападения в виде защиты того же Харькова, куда враг не вошёл.
1. Европа не увеличивала затраты на армию, главным образом потому, что после развала Союза не видела для себя никакой опасности.
2. "Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным". Мы не потянули бы затраты на армию, необходимые для противостояния с Россией. Тут часто вспоминают (и Вы в том числе) низкий уровень жизни в Союзе. При достаточно сильной армии. Вы никогда не задумывались о том, что это взаимосвязанные вещи? Основные ресурсы выделялись на армию и оборонку. В оборонке были заметно выше зарплаты, благодаря чему там работали более квалифицированные кадры (в т.ч. и инженерные). Даже в науке средства выделялись значительно легче и больше, если учёным удавалось доказать, что их работа будет иметь существенный выход на оборону.
На форуме (и не только) достаточно часто упоминалось, что у нас низкий уровень жизни, чуть ли не на последнем месте в Европе. Если бы мы начали обеспечивать армию так, как Вы хотите, население было бы просто нищим. По примеру Сев. Кореи.
Вот только при этом либо население разбежалось бы, либо пришлось превращаться в Сев. Корею по полной программе - с закрытием границ, очень жёстким репрессивным аппаратом и пр. радостями.
Сегодня нас вооружают. За счёт западных налогоплательщиков. В мирное время это никто бы не делал.
надо шота решать, иначе лыжи не едут.
Шо надо решать? И как? Единственный вариант - достичь экономического уровня хотя бы США. Когда, по-вашему, мы этого добьёмся?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 21 тра, 2022 21:43, всього редагувалось 1 раз.
_hunter Давайте отвлечёмся от спора. Попробуем конструктив. Прочитайте, пожалуйста, последние мои 2 поста - viewtopic.php?p=5436382#p5436382 и viewtopic.php?p=5436390#p5436390. Допустим, согласимся с "правом человека" самому решать, где он "принесёт больше пользы - в тылу или на фронте". Хотелось бы услышать Ваш вариант решения проблемы защиты государства и Конституции, гарантирующей "право человека на жизнь", в случае нападения сильного противника, т.е. полномасштабной войны, а не мелкого приграничного конфликта. Что должно сделать государство для зашиты "права человека на жизнь" в такой ситуации? Прошу учесть, что агрессор, напавший на государство никаких прав (в т.ч. и "права человека на жизнь") гражданам чужого государства не гарантирует. И вообще ничего не гарантирует.
На "международные законы" и "правила ведения войны" прошу не ссылаться. Как показывает практика они никому ещё не помогли.
ЛАД написав:_hunter Давайте отвлечёмся от спора. Попробуем конструктив. Прочитайте, пожалуйста, последние мои 2 поста - viewtopic.php?p=5436382#p5436382 и viewtopic.php?p=5436390#p5436390. Допустим, согласимся с "правом человека" самому решать, где он "принесёт больше пользы - в тылу или на фронте". Хотелось бы услышать Ваш вариант решения проблемы защиты государства и Конституции, гарантирующей "право человека на жизнь", в случае нападения сильного противника, т.е. полномасштабной войны, а не мелкого приграничного конфликта. Что должно сделать государство для зашиты "права человека на жизнь" в такой ситуации? Прошу учесть, что агрессор, напавший на государство никаких прав (в т.ч. и "права человека на жизнь") гражданам чужого государства не гарантирует. И вообще ничего не гарантирует.
На "международные законы" и "правила ведения войны" прошу не ссылаться. Как показывает практика они никому ещё не помогли.
Жду Ваших предложений.
Ваше словоблудие уводит Вас в абстракцию. В юриспруденции базовым есть такая вещ, как "Верховенсссссство Права"(именно в "Правовом Государстве" Ст.Ст. Конституции Украины №1) Под вопросом сейчас, как раз Государство и его Конституция, кою Вы, так восжелаете - так определитесь, - Чего Вы хотите? - Его защищать? Что бы Конституция Украины распространялась на Вас.
ЛАД написав:Хотелось бы услышать Ваш вариант решения проблемы защиты государства и Конституции, гарантирующей "право человека на жизнь", в случае нападения сильного противника, т.е. полномасштабной войны, а не мелкого приграничного конфликта.
Ну допустим нанять наемников. Как 1 из вариантов, не обязательно они должны составлять 100% армии, но какой-то % их может быть, верно? Что для этого нужно - деньги, верно? Пусть государство озвучит ценник, какая зарплата 1 наемника в месяц и даст выбор - или бери автомат и иди сам с ним бегай, или оплачивай зарплату 1 наемника, который будет это делать вместо тебя. И у каждого человека будет выбор, или пойти защищать Родину самому, или оплатить эту работу, а самому заниматься своим делом. Почему этот вариант права выбора не рассматривается нигде и ни кем от слова "совсем"?
ЛАД написав:Что должно сделать государство для зашиты "права человека на жизнь" в такой ситуации?
Сделать государство должно еще ПЕРЕД этой ситуацией - а именно, сделать сильную армию. Сильную, мотивированную, технологичную и профессиональную. И нормально зарабатывающую. "Страна не желающая кормить свою армию, будет кормить чужую" (с), ну классика же... И вроде бы это по европейски. А закрыть границы и поймать миллион мужчин с возрастным диапазоном от школьников до пенсионеров - это как-то по советски, а как сказал кто-то недавно "Маленькая советская армия не сможет победить большую советскую армию"
ЛАД написав:Хотелось бы услышать Ваш вариант решения проблемы защиты государства и Конституции, гарантирующей "право человека на жизнь", в случае нападения сильного противника, т.е. полномасштабной войны, а не мелкого приграничного конфликта.
Ну допустим нанять наемников. Как 1 из вариантов, не обязательно они должны составлять 100% армии, но какой-то % их может быть, верно? Что для этого нужно - деньги, верно? Пусть государство озвучит ценник, какая зарплата 1 наемника в месяц и даст выбор - или бери автомат и иди сам с ним бегай, или оплачивай зарплату 1 наемника, который будет это делать вместо тебя. И у каждого человека будет выбор, или пойти защищать Родину самому, или оплатить эту работу, а самому заниматься своим делом. Почему этот вариант права выбора не рассматривается нигде и ни кем от слова "совсем"?
Давайте так 1 Держава оплачує місяць перебування на передку в сумі 130 000 грн Навіть сьогодні це більше 3000 доларів в місяць 2 Скільки Ви знаєте осіб , які потягнуть виплату 3000+ доларів в місяць на протязі 6-12 місяців...
Відповідь на друге питання і буде тим поясненням чому такий закон не прийнятий... Адже приймати Закон , яким в стані скористатись максимум 10 000 осіб в Україні - як мінімум не серьозно.
ПС Є ще така штука - мотивація За своє я буду битись і безкоштовне.... А от чи захочу я як найманець ризикувати своїм життям за Ваше?
Успіх на мой вопрос о сегодняшнем интервью Зеленского не ответил. Мне лично, в общем, понравилось. Достаточно спокойное, уравновешенное и реалистичное. В частности, понравилось в конце: "война не проти Росії, а з Росією. Це різні речі. За Україну Смотрел на youtube. После него мне выбросил автоматом интервью с Романом Бессмертным. Интервью длинное - 1,5 часа. Интересно было послушать первый час - о его пребывании в оккупации (целый месяц) в Мотыжине (район Бучи, Макарова, Ирпеня). Есть некоторые вопросы, но тем не менее. А вот последние полчаса... Он очень сильно убеждён, что на применение ЯО никто и никогда не решится. Поэтому можно и нужно, даже необходимо переходить границу и разгромить Россию. Не буду даже обсуждать реалистичность задачи. Но его рассуждения о "праве войны" и "праве на войну" просто умиляют. Он почему-то абсолютно убеждён, что общественное мнение на Западе поддержит нас и в этом случае, Когда мы уже будем воевать не за свободу Украины, а просто "проти Росії". И похоже, ему, в отличие от Зеленского, просто плевать, сколько украинцев при этом прогибнет. Надеюсь, все понимают, что очень немало. И рассуждения на тему, что нам надо добиться, чтобы татары, буряты, мордва... перестали чувствовать себя русскими, а "вспомнили", что они "татары, буряты, мордва...". Это то преувеличение роли национальности/нации, к которому приводит национализм. Поэтому я здесь всегда выступал за патриотизм, отделяя его от национализма. По-моему, практика показала мою правоту. В рядах ВСУ сражаются украинские патриоты. При этом по национальности они могут быть и украинцами, и русскими, и евреями, и татарами..., и украино-, и русскоязычными. И сражаться плечом к плечу. То самое единство, о котором всё время сейчас говорят. Сылка на его интервью, если кто-то захочет - https://www.youtube.com/watch?v=LVQkVV7UEkA. И письменный вариант - https://m.censor.net/ua/blogs/3341350/roman_bezsmertniyi_voni_mene_stavili_do_stnki_rozstrlyuvati_vimagali_skazati_hto_v_sel_tsar?fbclid=IwAR3L_kwaNLunu6pQlZjWvT7eemHl0p8ZGtvogDdDPbWwEMF5xM7z4hfr1Ao Очень рад, что при власти более трезвые политики.
P.s. В интервью Бессмертного ещё один интересный момент в самом начале (на 4.50), когда он говорит, что подготовку Оранжевой революции он начал 28 мая 2001 года. Напомню, что она была в конце 2004 - начале 2005. Это к вопросу о стихийности. Лет через 50 мы узнаем ещё много интересного. Правда, тогда это будет уже не важно.