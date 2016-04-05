katso написав:Сделать государство должно еще ПЕРЕД этой ситуацией - а именно, сделать сильную армию. Сильную, мотивированную, технологичную и профессиональную. И нормально зарабатывающую
вам же сказали это невозможно, сдаёмся и расходимся
ЛАД написав:Мы не потянули бы затраты на армию, необходимые для противостояния с Россией.
В смысле не потянули бы? Сейчас как-то уже 3 месяца тянем ведь... И в 2014м году тянули... И это ведь еще без экономии -а ведь можно задаться вопросом "а нужны ли эти военкоматы вообще в таком количестве" и т.п. вещи.
И тут автор - девушка кстати - четко все разложила:
З початку війни: до країни повернулося більш ніж 110,000 чоловіків [1]; до лав Територіальної Оборони записалося понад 100,000 добровольців [2]; понад 20,000 людей записалися до Інтернаціонального Легіону [3]; особовий склад ЗСУ сягає понад 230,000 людей [4]; особовий склад МВС України - більш ніж 165,000 [5].
Це дає більш ніж 625,000 осіб, абсолютна більшість з яких пройшли відповідне навчання, вміють поводитися зі зброєю, мають відповідний рівень фізичної та психічної підготовки.
Вважаю за необхідне додати, що впровадження обмежень на виїзд окремих категорій громадян з території України нагадує радянські практики, від яких наша країна поступово позбавляється. А як позитивний приклад для наслідування можна навести Естонію, де стаття 35 Конституції забороняє будь-які обмеження на виїзд з країни, окрім випадків пов”язаних із кримінальними провадженнями. [6]
Kudrjavuy написав:............ Ваше словоблудие уводит Вас в абстракцию. В юриспруденции базовым есть такая вещ, как "Верховенсссссство Права"(именно в "Правовом Государстве" Ст.Ст. Конституции Украины №1) Под вопросом сейчас, как раз Государство и его Конституция, кою Вы, так восжелаете - так определитесь, - Чего Вы хотите? - Его защищать? Что бы Конституция Украины распространялась на Вас.
Ваше словоблудие настолько сложно, что я просто не понимаю Вашего вопроса. Подскажите, где и на кого нужно учиться, чтобы понимать Вас?
ЛАД написав:Что должно сделать государство для зашиты "права человека на жизнь" в такой ситуации?
Сделать государство должно еще ПЕРЕД этой ситуацией - а именно, сделать сильную армию. Сильную, мотивированную, технологичную и профессиональную. И нормально зарабатывающую. "Страна не желающая кормить свою армию, будет кормить чужую" (с), ну классика же... И вроде бы это по европейски. А закрыть границы и поймать миллион мужчин с возрастным диапазоном от школьников до пенсионеров - это как-то по советски, а как сказал кто-то недавно "Маленькая советская армия не сможет победить большую советскую армию"
Без образ..але 1 Філософія(менталітет) Держави=(визначається) філософії(менталітету) більшості мещканців цієї Держави 2 Філософія Совка - це пошуки того , хто ЗА ТЕБЕ зробить ТОБІ добре..
Тому кожен , хто починає пояснювати свої найгеніальніші ідеї з Пошуків того хто мав ці ідеї виконати - є ментальним совком...А ментальний совок , нічого крім совка побудувати не може...
Простий приклад В Україні станом на 2019 рік було дві політичних групи Одна вимагала будувати Армію-Мову-Віру Друга вимагала знайти такі рішення,які дадуть по 4000 доларів зарплати вчителям, і подивившись в очі змусять москалів змінити свої імперську ментальність....
Перша група програла другій... Але чомусь тепер Друга група( яка тотально виграла) на третій рік перебування у владі починає шукати винних.... Але совку також постійно хтось заважав... Спочатку білі, потім імперіалісти , потім фашисти , потім холодна війна....... Питання - а як так вийшло , що тільки совкам всі заважали на протязі столітть?
Французи воювали споконвіку з Англією , Італією, Німеччиною... Греки з Турками... В Канаді англічани воювали з французами В США - з неграми і мексіканцями Чому вони тепер в одному економічному просторі і не воюють? Може тому що кожен з них щось зробив для того щоб змінити погане на хороше. І тільки на 1/6 світу , постійно фаберже ( які сусіди прикрутили) танцювати заважають
ЛАД написав:В интервью Бессмертного ещё один интересный момент в самом начале (на 4.50), когда он говорит, что подготовку Оранжевой революции он начал 28 мая 2001 года. Напомню, что она была в конце 2004 - начале 2005. Это к вопросу о стихийности. Лет через 50 мы узнаем ещё много интересного. Правда, тогда это будет уже не важно.
Тобто москалі молодці що почали підготовку до анексії Криму ще як мінімум з спроби захопити Тузлу А ми виявляється не мали права боротись проти політичних ставлеників росії на чолі нашої Держави..
Лад - ти хто? Громадянин України , який переживає за свою Державу? Чи скритий москалик, який вважає навіть сьогодні , що до Бучі і так даліпривели оранжеві в 2004?
katso написав:В смысле не потянули бы? Сейчас как-то уже 3 месяца тянем ведь... И в 2014м году тянули
за 2014 не уверен но сейчас оборону тянем, Киев не сдали, Харьков не сдали. Флагмана ЧФ отправили на дно. Не Байден же нам армию подарил, свой бюджет, свои налогоплательщики. К армии ещё ЗВР с $7,5 млрд (2014) до $31 млрд (2021) нарастили. Дорог сколько построили ...
Не знаю с чего ЛАД делает такие выводы. Можно было бы ещё 5-10 ярдов потратить на армию. Не обнищали бы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 21 тра, 2022 22:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:культура, школьное образование, медицина, госуправление прибыль приносят. Правда, опосредованно через уменьшение заболеваемости (здоровый работник, сами понимаете, лучше больного), рост квалификации и интеллектуального уровня населения и т.д. Армия приносит только затраты. Хотя она безусловно необходима. Обратите внимание, что США уже несколько лет добивается увеличения доли военных расходов европейскими членами НАТО, а они как-то не спешат. Наверное, потому что понимают - это нагрузка на экономику и затормозит её развитие.
армия в такой же мере приносит прибыль как вы описали медицину. опосредственно. иначе придет путлер или его аналог и все заберет что вы успешно наразвивали.
ЛАД написав:Хотелось бы услышать Ваш вариант решения проблемы защиты государства и Конституции, гарантирующей "право человека на жизнь", в случае нападения сильного противника, т.е. полномасштабной войны, а не мелкого приграничного конфликта.
Ну допустим нанять наемников. Как 1 из вариантов, не обязательно они должны составлять 100% армии, но какой-то % их может быть, верно? Что для этого нужно - деньги, верно? Пусть государство озвучит ценник, какая зарплата 1 наемника в месяц и даст выбор - или бери автомат и иди сам с ним бегай, или оплачивай зарплату 1 наемника, который будет это делать вместо тебя. И у каждого человека будет выбор, или пойти защищать Родину самому, или оплатить эту работу, а самому заниматься своим делом. Почему этот вариант права выбора не рассматривается нигде и ни кем от слова "совсем"?
Давайте так 1 Держава оплачує місяць перебування на передку в сумі 130 000 грн Навіть сьогодні це більше 3000 доларів в місяць 2 Скільки Ви знаєте осіб , які потягнуть виплату 3000+ доларів в місяць на протязі 6-12 місяців...
Відповідь на друге питання і буде тим поясненням чому такий закон не прийнятий... Адже приймати Закон , яким в стані скористатись максимум 10 000 осіб в Україні - як мінімум не серьозно.
ПС Є ще така штука - мотивація За своє я буду битись і безкоштовне.... А от чи захочу я як найманець ризикувати своїм життям за Ваше?
Я думаю не 10.000 точно, на порядок больше. Может 100-200 тысяч, не знаю. Но в любом случае, принятие закона и создание счета для сбора денег это работы на пару дней максимум. Выгода для государства очевидна. Пускай этой возможностью воспользуется всего 100 тысяч человек, это будет означать что работа 100 тысяч военных которые сейчас на передовой уже оплачена, и государство может высвободившиеся деньги потратить на что-то другое. Почему бы и нет? За мотивацию спорить не буду, но все равно считаю что человек с 0 опыта и офигительной мотивацией будет на порядок хуже професионала, пусть и без мотивации.
katso написав:........... В смысле не потянули бы? Сейчас как-то уже 3 месяца тянем ведь... И в 2014м году тянули... И это ведь еще без экономии -а ведь можно задаться вопросом "а нужны ли эти военкоматы вообще в таком количестве" и т.п. вещи.
И тут автор - девушка кстати - четко все разложила:
З початку війни: до країни повернулося більш ніж 110,000 чоловіків [1]; до лав Територіальної Оборони записалося понад 100,000 добровольців [2]; понад 20,000 людей записалися до Інтернаціонального Легіону [3]; особовий склад ЗСУ сягає понад 230,000 людей [4]; особовий склад МВС України - більш ніж 165,000 [5]. ..........
Я считал Вас более серьёзным человеком. Я просил прочитать последние мои 2 поста - viewtopic.php?p=5436382#p5436382 и viewtopic.php?p=5436390#p5436390. Вы, похоже, прочитали только один. 1. Сейчас тянем 3 месяца и будем тянуть дальше благодаря тому, что нам Запад даёт 5 млрд. долл. ежемесячно на поддержку бюджета. 2. В 2014 масштабы войны были несравнимы с сегодняшними. И количество бойцов тоже. И по 3 тыс. долл. в месяц им не платили. 3. Каким образом осуществлять призыв и мобилизацию, если ликвидировать военкоматы? Кто этим будет заниматься? 4. Насчёт "девушки". Ей простительно. Вам нет. Или Вы тоже девушка? - "до країни повернулося більш ніж 110,000 чоловіків" - они обязаны идти на фронт? Они чем-то отличаются от тех 10 млн. мужчин, которые никуда не выезжали, а находились в Украине? - 100 тыс. добровольцев теробороны - они все готовы воевать на фронте? Или, может, половина (условно) из них готовы только стоять на блокпостах и ночевать дома? Они все имеют хоть какую-то военную подготовку? - "особовий склад МВС України - більш ніж 165,000" - Вы не читали об "успехах" Росгвардии, которые ехали к нам с пластиковыми щитами и дубинками? "склад МВС" это не военные, а всего лишь военизированные формирования. К бою они не готовы. - Эстония - член НАТО.