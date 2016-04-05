Додано: Суб 21 тра, 2022 22:58

katso написав: ...........

В смысле не потянули бы? Сейчас как-то уже 3 месяца тянем ведь... И в 2014м году тянули... И это ведь еще без экономии -а ведь можно задаться вопросом "а нужны ли эти военкоматы вообще в таком количестве" и т.п. вещи.



Вот кстати еще одна петиция - https://petition.president.gov.ua/petition/140908



И тут автор - девушка кстати - четко все разложила:



З початку війни:

до країни повернулося більш ніж 110,000 чоловіків [1];

до лав Територіальної Оборони записалося понад 100,000 добровольців [2];

понад 20,000 людей записалися до Інтернаціонального Легіону [3];

особовий склад ЗСУ сягає понад 230,000 людей [4];

особовий склад МВС України - більш ніж 165,000 [5].

..........

...........В смысле не потянули бы? Сейчас как-то уже 3 месяца тянем ведь... И в 2014м году тянули... И это ведь еще без экономии -а ведь можно задаться вопросом "а нужны ли эти военкоматы вообще в таком количестве" и т.п. вещи.Вот кстати еще одна петиция -И тут автор - девушка кстати - четко все разложила:

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Я считал Вас более серьёзным человеком.Я просил прочитать последние моипоста - viewtopic.php?p=5436382#p5436382 и viewtopic.php?p=5436390#p5436390. Вы, похоже, прочитали только один.1. Сейчас тянем 3 месяца и будем тянуть дальше благодаря тому, что нам Запад даёт 5 млрд. долл. ежемесячно на поддержку бюджета.2. В 2014 масштабы войны были несравнимы с сегодняшними. И количество бойцов тоже. И по 3 тыс. долл. в месяц им не платили.3. Каким образом осуществлять призыв и мобилизацию, если ликвидировать военкоматы? Кто этим будет заниматься?4. Насчёт "девушки". Ей простительно. Вам нет. Или Вы тоже девушка?- "до країни повернулося більш ніж 110,000 чоловіків" - они обязаны идти на фронт? Они чем-то отличаются от тех 10 млн. мужчин, которые никуда не выезжали, а находились в Украине?- 100 тыс. добровольцев теробороны - они все готовы воевать на фронте? Или, может, половина (условно) из них готовы только стоять на блокпостах и ночевать дома? Они все имеют хоть какую-то военную подготовку?- "особовий склад МВС України - більш ніж 165,000" - Вы не читали об "успехах" Росгвардии, которые ехали к нам с пластиковыми щитами и дубинками? "склад МВС" это не военные, а всего лишь военизированные формирования. К бою они не готовы.- Эстония - член НАТО.