slonomag написав:Я думаю не 10.000 точно, на порядок больше. Может 100-200 тысяч, не знаю.
Погано коли речі,які елементарно перевірити з допомогою статистичних данних - люди замінюють емоційними припущеннями.... Суть в наступному 1 Для того щоб виплачувати 3000+ в місяць - треба заробляти 5000+ в місяць і при цьому переконати сімю що вони зобовязані зменшити своє споживання в рази щоб тато в армію не пішов. 2 Тих хто заробляє 5000+ в місяць точно менше 500 000 осіб по всій Україні. Перевірка з допомогою статистики Все ВВП Держави приблизно 3 000 000 000 000 грн 500 000 * 5000(доларів) * 30(курс) * 12 місяців=900 000 000 000 (30% ВВП Держави)
katso написав:В смысле не потянули бы? Сейчас как-то уже 3 месяца тянем ведь... И в 2014м году тянули
за 2014 не уверен но сейчас оборону тянем, Киев не сдали, Харьков не сдали. Флагмана ЧФ отправили на дно. Не Байден же нам армию подарил, свой бюджет, свои налогоплательщики. К армии ещё ЗВР с $7,5 млрд (2014) до $31 млрд (2021) нарастили. Дорог сколько построили ...
Не знаю с чего ЛАД делает такие выводы. Можно было бы ещё 5-10 ярдов потратить на армию. Не обнищали бы.
Мы и так были нищими. Посмотрите военные бюджеты США, Англии, Германии, Франции. Кроме США все они считаются недостаточными. И, скорее всего, так и есть. Посмотрите ещё военный бюджет России. Чтобы с ними воевать, мы должны были бы иметь хотя бы примерно такой же. Потянули бы?
P.s. Ещё могу напомнить, что одной из причин проигрыша в холодной войне и развала Союза являлись как раз непомерные военные расходы, которые Союз не потянул.
budivelnik написав:1 Для того щоб виплачувати 3000+ в місяць - треба заробляти 5000+ в місяць і при цьому переконати сімю що вони зобовязані зменшити своє споживання в рази щоб тато в армію не пішов.
Ладно, 3000уе согласен, это достаточно высокий порог, Ну думаю 1500уе уже намного реальнее цифра которую могут потянуть бОльшее количество людей. Думаете и таких 100к не насобирается? а если все-таки да, то это все равно 50к оплаченых военных. И как правильно заметил Лад, на самом деле там не 130к в месяц, а 30к + дни, проведенные на передовой. Тоесть реально 70-80к грн, а не 130к.
budivelnik написав:1 Для того щоб виплачувати 3000+ в місяць - треба заробляти 5000+ в місяць і при цьому переконати сімю що вони зобовязані зменшити своє споживання в рази щоб тато в армію не пішов.
Ладно, 3000уе согласен, это достаточно высокий порог, Ну думаю 1500уе уже намного реальнее цифра которую могут потянуть бОльшее количество людей. Думаете и таких 100к не насобирается? а если все-таки да, то это все равно 50к оплаченых военных. И как правильно заметил Лад, на самом деле там не 130к в месяц, а 30к + дни, проведенные на передовой. Тоесть реально 70-80к грн, а не 130к.
Проблема в том, что сегодня платят всё же призванным в обязательном порядке. Неизвестно, сколько нужно заплатить людям, чтобы они пошли в армию не по призыву, а по собственному желанию. Ну и напомню о мотивации наёмника. Добавлю ещё, что в случае нехватки контрактников (наёмников) придётся призывать ещё и в обязательном порядке. Такое происходит пока что и в России. Это создаёт большие проблемы – «богачи откупаются, а мы бедняки должны умирать за них на фронте».
"Главная проблема, с которой столкнулась российская армия в Украине, - это громадный размер украинской армии. Это не какие-то качественные показатели, не какое-то хитроумное применение [вооружений]. Главное - масса. Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт. ......... То, насколько "размер имеет значение", в России и Украине понимают многие.
О необходимости пополнения войск на фронте очень много говорят в среде пророссийских блогеров и экспертов, которые поддерживают войну. Они считают, что для того чтобы победить Украину, Россия должна ввести военное положение и объявить всеобщую мобилизацию. .......... "Это парадоксальная ситуация. Исторически главным плюсом, преимуществом российской и советской армии была возможность бросить на фронт огромные массы людей и техники. Все остальные проблемы всегда присущи российской армии - логистика, связь, разведка, взаимодействие. Они были, есть и скорее всего еще будут, потому что они лежат в характере самой военной машины. Но у них хотя бы был плюс. Сейчас у них остались эти минусы, а использовать этот плюс они не могут, потому что не могут мобилизовать исторически привычные для российской армии огромные массы. Плюсов нет - минусы есть. Уравнение не сходится". ....... Как подчеркивает Давид Гендельман, на этой войне выяснилось, что "размер по-прежнему имеет значение": "Все эти надежды, которые возлагали на какое-то современное высокоточное оружие, дистанционное поражение, [будто] все решат роботы, звездные войны… Но мы видим, что в по-настоящему крупном конфликте это пока не так. По-прежнему нужна масса, по-прежнему нужна оперативная плотность на километр фронта, количество личного состава и так далее".
Вообще, статья довольно большая. Там есть и ещё интересные моменты. Например:
"Основной боевой опыт последних лет у российской авиации был, в основном, в Сирии. Там были чисто противопартизанские действия, не было серьезной ПВО, не было авиации. Там были курортные условия. Какие-то вещи там можно было отрабатывать, как на полигоне. Но тут мы видим, что в реальной боевой обстановке часть умений нерелевантная, а нужных умений иногда нет. Поэтому [российские ВВС] стараются задействовать более опытных пилотов, в более старшем звании - майор, подполковник", - сказал он.
Безусловно, российская авиация в том случае, если бы она смогла действовать в украинском воздушном пространстве безнаказанно, нанесла бы очень большой ущерб украинской инфраструктуре.
Бомбардировщики, в отличие от крылатых ракет, способны поражать движущиеся цели, а экипаж - даже просто визуально отличать ложные цели от истинных. Но из-за украинской ПВО Россия в ударах по инфраструктуре полагается больше на крылатые ракеты.