"Главная проблема, с которой столкнулась российская армия в Украине, - это громадный размер украинской армии. Это не какие-то качественные показатели, не какое-то хитроумное применение [вооружений]. Главное - масса. Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт.

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То, насколько "размер имеет значение", в России и Украине понимают многие.



О необходимости пополнения войск на фронте очень много говорят в среде пророссийских блогеров и экспертов, которые поддерживают войну. Они считают, что для того чтобы победить Украину, Россия должна ввести военное положение и объявить всеобщую мобилизацию.

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"Это парадоксальная ситуация. Исторически главным плюсом, преимуществом российской и советской армии была возможность бросить на фронт огромные массы людей и техники. Все остальные проблемы всегда присущи российской армии - логистика, связь, разведка, взаимодействие. Они были, есть и скорее всего еще будут, потому что они лежат в характере самой военной машины. Но у них хотя бы был плюс. Сейчас у них остались эти минусы, а использовать этот плюс они не могут, потому что не могут мобилизовать исторически привычные для российской армии огромные массы. Плюсов нет - минусы есть. Уравнение не сходится".

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Как подчеркивает Давид Гендельман, на этой войне выяснилось, что "размер по-прежнему имеет значение": "Все эти надежды, которые возлагали на какое-то современное высокоточное оружие, дистанционное поражение, [будто] все решат роботы, звездные войны… Но мы видим, что в по-настоящему крупном конфликте это пока не так. По-прежнему нужна масса, по-прежнему нужна оперативная плотность на километр фронта, количество личного состава и так далее".