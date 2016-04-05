Додано: Нед 22 тра, 2022 06:51

ЛАД написав: Желающим рекомендую Желающим рекомендую

Эта деталь... люди.

УМЗ-421 появился как результат дальнейшего развития мотора УМЗ-417.

На нем, вместо асбестового шнура наконец то поставили сальник!, и на задней цапфе коленвала ради этого изменили крепление маховика. Поршни сделали увеличенного до 100 мм диаметра, это позволило увеличить мощность и крутящий момент. В сравнении с 2,5-литровыми моторами, момент вырос с 170 до 220 Н.м, а мощность — с 90 до 115 лошадиных сил.

Годы выпуска 1993-наши дни

Плюсы и минусы двигателя

Новый блок цилиндров не всегда имел высокое качество литья, что приводило к попаданию масла в систему охлаждения. Иногда такая проблема возникала через первые 10 тысяч километров пробега. Тонкостенный блок оказался склонным к деформациям при перегреве, что приводит к дорогостоящему ремонту с заменой головки блока.

Двигатель УМЗ-421 самая современная генерация мотора ГАЗ-21, по линии УМЗ.

https://carscomfort.ru/dvs/dvs-421.html

https://www.wiki-prom.ru/26/motornye-zavody.html Российские моторные заводы представляют отрасль промышленности со сложным в наших условиях путем становления. Моторная отрасль России сейчас, в первые десятилетия XXI века, пребывает в стадии кризиса. Отсутствие инвестиций в машиностроение, старение систем управления и инжиниринга предприятий дают о себе знать.

статья любопытная спасибо. Я бы хотел закончить этот оффтоп, указав вам на маленькую деталь, которую если вы примите во внимание может изменить всю вашу картину мира.В вашем анализе у вас все люди одинаковые. А это не так. РФ глубоко отсталая в технологическом и культурном плане страна. Например на технику типа УАЗ и Газель они ставят моторы УМЗ-421Они на полном серьёзе пиарят этот мотор называя его "современным" хотя он выпускается с 1993 г. сальник, из-за которого с этим мотором были проблемы с 1956 года! Вишенка на тортвсе его конструктивные недостатки тянутся с тех лет, и с каждой доработкой добавляются новые.к чему я привёл этот пример? послушать вас у кого больше денег, у того сильнее армия. У рф за 70 лет не нашлось денег разработать более современный мотор для небольшого коммерческого транспорта, желательно дизельный?что фиат 124 был устаревшим уже на момент покупки линии, но в совке а потом в рф заднеприводная 2107 выпускалась по...2012 год.одни люди это выпускали, другие покупали, что говорит о глубокой технологической отсталости государства. Да они сами о себе такое говорят:почему вы решили в российской армии ситуация другая? и военный бюджет (65,9 млрд долоаров в 2021г.) как то на это влияет? Дайте дикарю миллион долларов, думаете он сможет что то создать?