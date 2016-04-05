Додано: Нед 22 тра, 2022 06:51

ЛАД написав: Желающим рекомендую Желающим рекомендую

Эта деталь... люди.

УМЗ-421 появился как результат дальнейшего развития мотора УМЗ-417.

На нем, вместо асбестового шнура наконец то поставили сальник!, и на задней цапфе коленвала ради этого изменили крепление маховика. Поршни сделали увеличенного до 100 мм диаметра, это позволило увеличить мощность и крутящий момент. В сравнении с 2,5-литровыми моторами, момент вырос с 170 до 220 Н.м, а мощность — с 90 до 115 лошадиных сил.

Годы выпуска 1993-наши дни

Плюсы и минусы двигателя

Новый блок цилиндров не всегда имел высокое качество литья, что приводило к попаданию масла в систему охлаждения. Иногда такая проблема возникала через первые 10 тысяч километров пробега. Тонкостенный блок оказался склонным к деформациям при перегреве, что приводит к дорогостоящему ремонту с заменой головки блока.

Двигатель УМЗ-421 самая современная генерация мотора ГАЗ-21, по линии УМЗ.

https://carscomfort.ru/dvs/dvs-421.html

https://www.wiki-prom.ru/26/motornye-zavody.html Российские моторные заводы представляют отрасль промышленности со сложным в наших условиях путем становления. Моторная отрасль России сейчас, в первые десятилетия XXI века, пребывает в стадии кризиса. Отсутствие инвестиций в машиностроение, старение систем управления и инжиниринга предприятий дают о себе знать.

статья любопытная спасибо. Я бы хотел закончить этот оффтоп, указав вам на маленькую деталь, которую если вы примите во внимание может изменить всю вашу картину мира.В вашем анализе у вас все люди одинаковые. А это не так. РФ глубоко отсталая в технологическом и культурном плане страна.Рассмотрите такой пример. На технику типа УАЗ и Газель они до сих пор ставят моторы УМЗ-421 (в народе "сотка" по диаметру поршня)Расточили блок цилиндров до тонких стенок, получили перегрев и головную боль для покупателей. При этом на полном серьёзе пиарят этот мотор называя его "современным" (хотя он выпускается с 1993 г). а проблемы сальника, тянутся с 1956 года! Снимать 115 коней с 3х литров это тоже прошлый век. Вишенка на тортГАЗ-21, Карл! Только в 1956 его не форсировали, не ставили на грузовики и скоростной режим тогда был другой, температурный режим другой - не было инжекторов и высокооктанового топлива, поэтому тот мотор на газ 21 работал сносно, а новые его доработки вылазят боком. То же касается змз 406, хоть он и 16 клапанный (вполне современный для 90х годов) но всякая его доработка приводит к технологическим проблемам (материалы - гавно, увеличение нагрузки не выдерживают)к чему я привёл этот пример? послушать вас у кого больше денег, у того сильнее армия. У рф за 70 лет не нашлось денег разработать более современный мотор для небольшого коммерческого транспорта, желательно дизельный?помните наш разговор про жигули, которую я назвал устарешей моделью на момент покупки завода у итальянцев? верите, в нефтяной рф заднеприводная 2107 (тот же фиат 124 с небольшими модификациями оптики и салона) выпускалась по...2012 год. 40лет! что говорит о глубокой технологической отсталости государства.Да они и сами про себя такое говорят:почему вы решили в российской армии ситуация лучше, там работают те же люди-дубы, которые производят устаревшие моторы. военный бюджет рф 65,9 млрд долларов (в 2021г).) Называется дайте дикарю миллиард, думаете он сможет что то создать?даже наших скромных ресурсов (и правильного взаимодействия с партнерами) может быть достаточно для серьёзного противостояния армии рф.