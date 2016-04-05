slonomag написав:Я думаю не 10.000 точно, на порядок больше. Может 100-200 тысяч, не знаю.
Погано коли речі,які елементарно перевірити з допомогою статистичних данних - люди замінюють емоційними припущеннями.... Суть в наступному 1 Для того щоб виплачувати 3000+ в місяць - треба заробляти 5000+ в місяць і при цьому переконати сімю що вони зобовязані зменшити своє споживання в рази щоб тато в армію не пішов. 2 Тих хто заробляє 5000+ в місяць точно менше 500 000 осіб по всій Україні. Перевірка з допомогою статистики Все ВВП Держави приблизно 3 000 000 000 000 грн 500 000 * 5000(доларів) * 30(курс) * 12 місяців=900 000 000 000 (30% ВВП Держави)
katso написав:В смысле не потянули бы? Сейчас как-то уже 3 месяца тянем ведь... И в 2014м году тянули
за 2014 не уверен но сейчас оборону тянем, Киев не сдали, Харьков не сдали. Флагмана ЧФ отправили на дно. Не Байден же нам армию подарил, свой бюджет, свои налогоплательщики. К армии ещё ЗВР с $7,5 млрд (2014) до $31 млрд (2021) нарастили. Дорог сколько построили ...
Не знаю с чего ЛАД делает такие выводы. Можно было бы ещё 5-10 ярдов потратить на армию. Не обнищали бы.
Мы и так были нищими. Посмотрите военные бюджеты США, Англии, Германии, Франции. Кроме США все они считаются недостаточными. И, скорее всего, так и есть. Посмотрите ещё военный бюджет России. Чтобы с ними воевать, мы должны были бы иметь хотя бы примерно такой же. Потянули бы?
P.s. Ещё могу напомнить, что одной из причин проигрыша в холодной войне и развала Союза являлись как раз непомерные военные расходы, которые Союз не потянул.
budivelnik написав:1 Для того щоб виплачувати 3000+ в місяць - треба заробляти 5000+ в місяць і при цьому переконати сімю що вони зобовязані зменшити своє споживання в рази щоб тато в армію не пішов.
Ладно, 3000уе согласен, это достаточно высокий порог, Ну думаю 1500уе уже намного реальнее цифра которую могут потянуть бОльшее количество людей. Думаете и таких 100к не насобирается? а если все-таки да, то это все равно 50к оплаченых военных. И как правильно заметил Лад, на самом деле там не 130к в месяц, а 30к + дни, проведенные на передовой. Тоесть реально 70-80к грн, а не 130к.
budivelnik написав:1 Для того щоб виплачувати 3000+ в місяць - треба заробляти 5000+ в місяць і при цьому переконати сімю що вони зобовязані зменшити своє споживання в рази щоб тато в армію не пішов.
Ладно, 3000уе согласен, это достаточно высокий порог, Ну думаю 1500уе уже намного реальнее цифра которую могут потянуть бОльшее количество людей. Думаете и таких 100к не насобирается? а если все-таки да, то это все равно 50к оплаченых военных. И как правильно заметил Лад, на самом деле там не 130к в месяц, а 30к + дни, проведенные на передовой. Тоесть реально 70-80к грн, а не 130к.
Проблема в том, что сегодня платят всё же призванным в обязательном порядке. Неизвестно, сколько нужно заплатить людям, чтобы они пошли в армию не по призыву, а по собственному желанию. Ну и напомню о мотивации наёмника. Добавлю ещё, что в случае нехватки контрактников (наёмников) придётся призывать ещё и в обязательном порядке. Такое происходит пока что и в России. Это создаёт большие проблемы – «богачи откупаются, а мы бедняки должны умирать за них на фронте».
"Главная проблема, с которой столкнулась российская армия в Украине, - это громадный размер украинской армии. Это не какие-то качественные показатели, не какое-то хитроумное применение [вооружений]. Главное - масса. Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт. ......... То, насколько "размер имеет значение", в России и Украине понимают многие.
О необходимости пополнения войск на фронте очень много говорят в среде пророссийских блогеров и экспертов, которые поддерживают войну. Они считают, что для того чтобы победить Украину, Россия должна ввести военное положение и объявить всеобщую мобилизацию. .......... "Это парадоксальная ситуация. Исторически главным плюсом, преимуществом российской и советской армии была возможность бросить на фронт огромные массы людей и техники. Все остальные проблемы всегда присущи российской армии - логистика, связь, разведка, взаимодействие. Они были, есть и скорее всего еще будут, потому что они лежат в характере самой военной машины. Но у них хотя бы был плюс. Сейчас у них остались эти минусы, а использовать этот плюс они не могут, потому что не могут мобилизовать исторически привычные для российской армии огромные массы. Плюсов нет - минусы есть. Уравнение не сходится". ....... Как подчеркивает Давид Гендельман, на этой войне выяснилось, что "размер по-прежнему имеет значение": "Все эти надежды, которые возлагали на какое-то современное высокоточное оружие, дистанционное поражение, [будто] все решат роботы, звездные войны… Но мы видим, что в по-настоящему крупном конфликте это пока не так. По-прежнему нужна масса, по-прежнему нужна оперативная плотность на километр фронта, количество личного состава и так далее".
Вообще, статья довольно большая. Там есть и ещё интересные моменты. Например:
"Основной боевой опыт последних лет у российской авиации был, в основном, в Сирии. Там были чисто противопартизанские действия, не было серьезной ПВО, не было авиации. Там были курортные условия. Какие-то вещи там можно было отрабатывать, как на полигоне. Но тут мы видим, что в реальной боевой обстановке часть умений нерелевантная, а нужных умений иногда нет. Поэтому [российские ВВС] стараются задействовать более опытных пилотов, в более старшем звании - майор, подполковник", - сказал он.
Безусловно, российская авиация в том случае, если бы она смогла действовать в украинском воздушном пространстве безнаказанно, нанесла бы очень большой ущерб украинской инфраструктуре.
Бомбардировщики, в отличие от крылатых ракет, способны поражать движущиеся цели, а экипаж - даже просто визуально отличать ложные цели от истинных. Но из-за украинской ПВО Россия в ударах по инфраструктуре полагается больше на крылатые ракеты.
ЛАД написав:Что должно сделать государство для зашиты "права человека на жизнь" в такой ситуации?
Сделать государство должно еще ПЕРЕД этой ситуацией - а именно, сделать сильную армию. Сильную, мотивированную, технологичную и профессиональную. И нормально зарабатывающую. "Страна не желающая кормить свою армию, будет кормить чужую" (с), ну классика же... И вроде бы это по европейски. А закрыть границы и поймать миллион мужчин с возрастным диапазоном от школьников до пенсионеров - это как-то по советски, а как сказал кто-то недавно "Маленькая советская армия не сможет победить большую советскую армию"
\\\ було дві політичних групи Одна вимагала будувати Армію-Мову-Віру Друга вимагала знайти такі рішення,які дадуть по 4000 доларів зарплати вчителям, і подивившись в очі змусять москалів змінити свої імперську ментальність....
Перша група програла другій... Але чомусь тепер Друга група( яка тотально виграла) на третій рік перебування у владі починає шукати винних.... \\\
Именно: _політичні групи_ вимагали и програли -- это называется _демократия_. А в соседней стране -- в такой же ситуации -- лукашенко вышел, и сказал "харэ тут лодку раскачивать _я_ лучше знаю, как нужно" -- это называется _диктатура_.
ЛАД написав:_hunter Давайте отвлечёмся от спора. Попробуем конструктив. Прочитайте, пожалуйста, последние мои 2 поста - viewtopic.php?p=5436382#p5436382 и viewtopic.php?p=5436390#p5436390. Допустим, согласимся с "правом человека" самому решать, где он "принесёт больше пользы - в тылу или на фронте". Хотелось бы услышать Ваш вариант решения проблемы защиты государства и Конституции, гарантирующей "право человека на жизнь", в случае нападения сильного противника, т.е. полномасштабной войны, а не мелкого приграничного конфликта. Что должно сделать государство для зашиты "права человека на жизнь" в такой ситуации? Прошу учесть, что агрессор, напавший на государство никаких прав (в т.ч. и "права человека на жизнь") гражданам чужого государства не гарантирует. И вообще ничего не гарантирует.
На "международные законы" и "правила ведения войны" прошу не ссылаться. Как показывает практика они никому ещё не помогли.
Жду Ваших предложений.
Я же уже говорил: в случае нападения ирана на северную корею -- не будет победивших граждан -- будут только проигравшие.
На этом спор на эту тему я прекращаю: форум это одно из самых бессмысленных мест для этого. И соглашусь с Hotab-ом -- время для этого тоже не самое подходящее.
статья любопытная спасибо. Я бы хотел закончить этот оффтоп, указав вам на маленькую деталь, которую если вы примите во внимание может изменить всю вашу картину мира.
Эта деталь... люди. В вашем анализе у вас все люди одинаковые. А это не так. РФ глубоко отсталая в технологическом и культурном плане страна.
Рассмотрите такой пример. На технику типа УАЗ и Газель они до сих пор ставят моторы УМЗ-421 (в народе "сотка" по диаметру поршня)
УМЗ-421 появился как результат дальнейшего развития мотора УМЗ-417. На нем, вместо асбестового шнура наконец то поставили сальник!, и на задней цапфе коленвала ради этого изменили крепление маховика. Поршни сделали увеличенного до 100 мм диаметра, это позволило увеличить мощность и крутящий момент. В сравнении с 2,5-литровыми моторами, момент вырос с 170 до 220 Н.м, а мощность — с 90 до 115 лошадиных сил. Годы выпуска 1993-наши дни Плюсы и минусы двигателя Новый блок цилиндров не всегда имел высокое качество литья, что приводило к попаданию масла в систему охлаждения. Иногда такая проблема возникала через первые 10 тысяч километров пробега. Тонкостенный блок оказался склонным к деформациям при перегреве, что приводит к дорогостоящему ремонту с заменой головки блока.
Расточили блок цилиндров до тонких стенок, получили перегрев и головную боль для покупателей. При этом на полном серьёзе пиарят этот мотор называя его "современным" (хотя он выпускается с 1993 г). а проблемы сальника, тянутся с 1956 года! Снимать 115 коней с 3х литров это тоже прошлый век. Вишенка на торт
ГАЗ-21, Карл! Только в 1956 его не форсировали, не ставили на грузовики и скоростной режим тогда был другой, температурный режим другой - не было инжекторов и высокооктанового топлива, поэтому тот мотор на газ 21 работал сносно, а новые его доработки вылазят боком. То же касается змз 406, хоть он и 16 клапанный (вполне современный для 90х годов) но всякая его доработка приводит к технологическим проблемам (материалы - гавно, увеличение нагрузки не выдерживают) https://youtu.be/Rl4upYXg6cc?t=855
к чему я привёл этот пример? послушать вас у кого больше денег, у того сильнее армия. У рф за 70 лет не нашлось денег разработать более современный мотор для небольшого коммерческого транспорта, желательно дизельный?
помните наш разговор про жигули, которую я назвал устарешей моделью на момент покупки завода у итальянцев? верите, в нефтяной рф заднеприводная 2107 (тот же фиат 124 с небольшими модификациями оптики и салона) выпускалась по...2012 год. 40лет! что говорит о глубокой технологической отсталости государства. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2107
Да они и сами про себя такое говорят:
Российские моторные заводы представляют отрасль промышленности со сложным в наших условиях путем становления. Моторная отрасль России сейчас, в первые десятилетия XXI века, пребывает в стадии кризиса. Отсутствие инвестиций в машиностроение, старение систем управления и инжиниринга предприятий дают о себе знать. https://www.wiki-prom.ru/26/motornye-zavody.html
почему вы решили в российской армии ситуация лучше, там работают те же люди-дубы, которые производят устаревшие моторы. военный бюджет рф 65,9 млрд долларов (в 2021г). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B0%D0%BC) Называется дайте дикарю миллиард, думаете он сможет что то создать? Решающий фактор в любом вопросе не деньги, а ЛЮДИ о чём я вам уже не раз говорил
даже наших скромных ресурсов (и правильного взаимодействия с партнерами) может быть достаточно для серьёзного противостояния армии рф. При условии если наши люди будут более цивилизованные, образованные и мотивированные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 тра, 2022 09:10, всього редагувалось 21 разів.
Не плутайте тероборону ЗСУ і тероборону місцевих громад, або ДНД, які дійсно функціонують на абсолютно громадських засадах по місцю проживання. Тероборона ЗСУ з Прикарпаття воювала за Харківщину. Пільги для ТрО:
Kudrjavuy написав:............ Ваше словоблудие уводит Вас в абстракцию. В юриспруденции базовым есть такая вещ, как "Верховенсссссство Права"(именно в "Правовом Государстве" Ст.Ст. Конституции Украины №1) Под вопросом сейчас, как раз Государство и его Конституция, кою Вы, так восжелаете - так определитесь, - Чего Вы хотите? - Его защищать? Что бы Конституция Украины распространялась на Вас.
Ваше словоблудие настолько сложно, что я просто не понимаю Вашего вопроса. Подскажите, где и на кого нужно учиться, чтобы понимать Вас?
Один из вариантов "перевода" изложенного:
Как я понял, Вы ставите под сомнение вариант мобилизации. Желая, что бы на Вас Государство Украина распространяло действие своих Законов, Вы самостоятельно, обязаны сохранять это "Государство". На сегодня, уже восемь лет идёт горячая фаза иностранной военной агрессии. Если ставить под сомнение целесообразность данного вида мобилизации военнообязанных - Предлагайте свой путь сохранения Государства Украина. - Иного варианта - нет и не было по определению, как полномасштабное вооруженное отражение Агрессии.
До речі, з цього приводу фізичного знищення корупції, як основного елементу впливу Ворога на внутрішній стан держави. (вражеской пропаганды) Гнида Петрушка, обрушил в 17м даже перспективу такового.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 тра, 2022 08:34, всього редагувалось 1 раз.