ЛАД написав:Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт.
Один из первых экспертов который начал говорить по делу, а не пропагандистскими мантрами. Но сама по себе численность противника является проблемой лишь условно если его боеспособность ниже. Поэтому необходимо наращивать боеспособность ВСУ.
_hunter написав: форум это одно из самых бессмысленных мест для этого. И соглашусь с Hotab-ом -- время для этого тоже не самое подходящее.
Вернём его в своё русло? Сколько не говори "халва" - во рту слаще не будет: https://interfax.com.ua/news/economic/833963.html В принципе за прошедшую неделю, это ощутили ВСЕ. Рост цен, рост курса, паралич производственных процессов, .... Из хорошего: Восторг беженцев от цивилизованных стран, непонимание такого размера З/П (отдельно подчеркну не "бизнеса", а оплата честной работы - Спасибо Королеве!)
ЛАД написав:Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт.
Один из первых экспертов который начал говорить по делу, а не пропагандистскими мантрами. Но сама по себе численность противника является проблемой лишь условно если его боеспособность ниже. Поэтому необходимо наращивать боеспособность ВСУ.
В том числе и численность: Враг не отказался от использования Северного направления(Беларусь), Северо-Восточного, Юго-Западного(Приднестровье), Южного(Одесса с моря и Николаевской, Херсонской). Совершает полномасштабное перегрупирование, создание баз подскока, огневого поражения со своей территории, ракетных обстрелов,... - Идёт полномасштабная Война. С тотальным уничтожением всей инфраструктуры Государства, населения, с оккупированной части - угоняет в рабство(уже официально 2 миллиона украинцев), "стрижет в евнухи", выстоявших гонит впереди своих вооруженных сил,...
Стоит внимать политике Китая. Если в прошлом году Китай скупил все зерновые - прогнозируя голод, то в этом:
https://patrioty.org.ua/ecomomic/korystuietsia-vypadkom-kytai-skupovuie-rosiiski-naftu-ta-vuhillia-422181.html Користується випадком: Китай скуповує російські нафту та вугілля неділя, 22 травень 2022, 6:28 Китайські компанії скуповують російську нафту зі знижкою на третину від ринкової ціни й планують поповнити стратегічні запаси. Як пише Bloomberg, Китай скуповує російську нафту зі знижкою 29 доларів за барель або 33% від ринкової ціни,
Вызывает сомнения действия нашего Правительства на этом фоне, в частности использование отечественных источников в энергетике. О "Грете Тунберг" стоит забыть. И не чесать идиотам глупости https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/14/687048/ ибо в тот год была обрушена вся добыч и ввозили чужой уголь. Сейчас же, в условиях разрушенной коммунальной структуры - ТБО, классическая энергетика, станет ключевой.
ЛАД написав:Успіх на мой вопрос о сегодняшнем интервью Зеленского не ответил. Мне лично, в общем, понравилось. Достаточно спокойное, уравновешенное и реалистичное. В частности, понравилось в конце
Ну, просто там було сказано, що "повернення до кордонів, які були на 23.02.22 - це вже буде ВЕЛИКА перемога..." А далі "бла-бла-бла"... з натяком, що там "зупинимось" Може я не правильно зрозумів? Бо як так, коли ми вже "наростили м'язи" і продовжуєм їх нарощувати з допомогою Заходу... і вже заплатили дорогу ціну... - чому не піти ТВЕРДО до нашим РЕАЛЬНИХ кордонів, які були раніше з початку Незалежності України?!
Чи я просто не правильно зрозумів нашого президента?