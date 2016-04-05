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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1089109010911092
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт.

Один из первых экспертов который начал говорить по делу, а не пропагандистскими мантрами. Но сама по себе численность противника является проблемой лишь условно если его боеспособность ниже. Поэтому необходимо наращивать боеспособность ВСУ.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:16

  _hunter написав: форум это одно из самых бессмысленных мест для этого. И соглашусь с Hotab-ом -- время для этого тоже не самое подходящее.

Вернём его в своё русло?
Сколько не говори "халва" - во рту слаще не будет:
https://interfax.com.ua/news/economic/833963.html
В принципе за прошедшую неделю, это ощутили ВСЕ.
Рост цен, рост курса, паралич производственных процессов, ....
Из хорошего: Восторг беженцев от цивилизованных стран, непонимание такого размера З/П (отдельно подчеркну не "бизнеса", а оплата честной работы - Спасибо Королеве!)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:31

  crumd написав:
  ЛАД написав:Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт.

Один из первых экспертов который начал говорить по делу, а не пропагандистскими мантрами. Но сама по себе численность противника является проблемой лишь условно если его боеспособность ниже. Поэтому необходимо наращивать боеспособность ВСУ.

В том числе и численность:
Враг не отказался от использования Северного направления(Беларусь), Северо-Восточного, Юго-Западного(Приднестровье), Южного(Одесса с моря и Николаевской, Херсонской).
Совершает полномасштабное перегрупирование, создание баз подскока, огневого поражения со своей территории, ракетных обстрелов,...
- Идёт полномасштабная Война.
С тотальным уничтожением всей инфраструктуры Государства, населения, с оккупированной части - угоняет в рабство(уже официально 2 миллиона украинцев), "стрижет в евнухи", выстоявших гонит впереди своих вооруженных сил,...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:56

Стоит внимать политике Китая.
Если в прошлом году Китай скупил все зерновые - прогнозируя голод, то в этом:
https://patrioty.org.ua/ecomomic/korystuietsia-vypadkom-kytai-skupovuie-rosiiski-naftu-ta-vuhillia-422181.html
Користується випадком: Китай скуповує російські нафту та вугілля
неділя, 22 травень 2022, 6:28
Китайські компанії скуповують російську нафту зі знижкою на третину від ринкової ціни й планують поповнити стратегічні запаси. Як пише Bloomberg, Китай скуповує російську нафту зі знижкою 29 доларів за барель або 33% від ринкової ціни,

Вызывает сомнения действия нашего Правительства на этом фоне, в частности использование отечественных источников в энергетике.
О "Грете Тунберг" стоит забыть.
И не чесать идиотам глупости https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/14/687048/ ибо в тот год была обрушена вся добыч и ввозили чужой уголь. Сейчас же, в условиях разрушенной коммунальной структуры - ТБО, классическая энергетика, станет ключевой.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:06

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  ЛАД написав:Успіх на мой вопрос о сегодняшнем интервью Зеленского не ответил.
Мне лично, в общем, понравилось. Достаточно спокойное, уравновешенное и реалистичное.
В частности, понравилось в конце

Ну, просто там було сказано, що "повернення до кордонів, які були на 23.02.22 - це вже буде ВЕЛИКА перемога..."
А далі "бла-бла-бла"... з натяком, що там "зупинимось"
Може я не правильно зрозумів?
Бо як так, коли ми вже "наростили м'язи" і продовжуєм їх нарощувати з допомогою Заходу... і вже заплатили дорогу ціну... - чому не піти ТВЕРДО до нашим РЕАЛЬНИХ кордонів, які були раніше з початку Незалежності України?!

Чи я просто не правильно зрозумів нашого президента?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:коли ми вже "наростили м'язи"

Ситуація доволі важка біля северодонецька. Про "наростили м'язи" поки що говорити зарано. Нам треба тисячі ББМ , САУ, сотні рсзо і танків. Поки що заходить мізер і це ще не про м'язи.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:10

  Успіх написав:Чи я просто не правильно зрозумів нашого президента?

Вы, пропустили удалённое Модером. :oops: :cry:
  Hotab написав:
  Успіх написав:коли ми вже "наростили м'язи"

Ситуація доволі важка біля северодонецька.

Для нього зрозуміліше - у Пологах.
https://patrioty.org.ua/politic/v-isw-p ... 22192.html это не первоисточник
(Між Гуляйполем та Оріховим у напрямку Дніпра)
Kudrjavuy
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