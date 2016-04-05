RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10901091109210931094>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт.

Один из первых экспертов который начал говорить по делу, а не пропагандистскими мантрами. Но сама по себе численность противника является проблемой лишь условно если его боеспособность ниже. Поэтому необходимо наращивать боеспособность ВСУ.
crumd
 
Повідомлень: 537
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:16

  _hunter написав: форум это одно из самых бессмысленных мест для этого. И соглашусь с Hotab-ом -- время для этого тоже не самое подходящее.

Вернём его в своё русло?
Сколько не говори "халва" - во рту слаще не будет:
https://interfax.com.ua/news/economic/833963.html
В принципе за прошедшую неделю, это ощутили ВСЕ.
Рост цен, рост курса, паралич производственных процессов, ....
Из хорошего: Восторг беженцев от цивилизованных стран, непонимание такого размера З/П (отдельно подчеркну не "бизнеса", а оплата честной работы - Спасибо Королеве!)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9573
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:31

  crumd написав:
  ЛАД написав:Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт.

Один из первых экспертов который начал говорить по делу, а не пропагандистскими мантрами. Но сама по себе численность противника является проблемой лишь условно если его боеспособность ниже. Поэтому необходимо наращивать боеспособность ВСУ.

В том числе и численность:
Враг не отказался от использования Северного направления(Беларусь), Северо-Восточного, Юго-Западного(Приднестровье), Южного(Одесса с моря и Николаевской, Херсонской).
Совершает полномасштабное перегрупирование, создание баз подскока, огневого поражения со своей территории, ракетных обстрелов,...
- Идёт полномасштабная Война.
С тотальным уничтожением всей инфраструктуры Государства, населения, с оккупированной части - угоняет в рабство(уже официально 2 миллиона украинцев), "стрижет в евнухи", выстоявших гонит впереди своих вооруженных сил,...
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9573
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 08:56

Стоит внимать политике Китая.
Если в прошлом году Китай скупил все зерновые - прогнозируя голод, то в этом:
https://patrioty.org.ua/ecomomic/korystuietsia-vypadkom-kytai-skupovuie-rosiiski-naftu-ta-vuhillia-422181.html
Користується випадком: Китай скуповує російські нафту та вугілля
неділя, 22 травень 2022, 6:28
Китайські компанії скуповують російську нафту зі знижкою на третину від ринкової ціни й планують поповнити стратегічні запаси. Як пише Bloomberg, Китай скуповує російську нафту зі знижкою 29 доларів за барель або 33% від ринкової ціни,

Вызывает сомнения действия нашего Правительства на этом фоне, в частности использование отечественных источников в энергетике.
О "Грете Тунберг" стоит забыть.
И не чесать идиотам глупости https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/14/687048/ ибо в тот год была обрушена вся добыч и ввозили чужой уголь. Сейчас же, в условиях разрушенной коммунальной структуры - ТБО, классическая энергетика, станет ключевой.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9573
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:06

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  ЛАД написав:Успіх на мой вопрос о сегодняшнем интервью Зеленского не ответил.
Мне лично, в общем, понравилось. Достаточно спокойное, уравновешенное и реалистичное.
В частности, понравилось в конце

Ну, просто там було сказано, що "повернення до кордонів, які були на 23.02.22 - це вже буде ВЕЛИКА перемога..."
А далі "бла-бла-бла"... з натяком, що там "зупинимось"
Може я не правильно зрозумів?
Бо як так, коли ми вже "наростили м'язи" і продовжуєм їх нарощувати з допомогою Заходу... і вже заплатили дорогу ціну... - чому не піти ТВЕРДО до нашим РЕАЛЬНИХ кордонів, які були раніше з початку Незалежності України?!

Чи я просто не правильно зрозумів нашого президента?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 18.03.21
Подякував: 116 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:коли ми вже "наростили м'язи"

Ситуація доволі важка біля северодонецька. Про "наростили м'язи" поки що говорити зарано. Нам треба тисячі ББМ , САУ, сотні рсзо і танків. Поки що заходить мізер і це ще не про м'язи.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7644
З нами з: 15.02.09
Подякував: 518 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:10

  Успіх написав:Чи я просто не правильно зрозумів нашого президента?

Вы, пропустили удалённое Модером. :oops: :cry:
  Hotab написав:
  Успіх написав:коли ми вже "наростили м'язи"

Ситуація доволі важка біля северодонецька.

На 21.05.2022
https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain% ... vnya-05-21
Для нього зрозуміліше - у Пологах.
https://patrioty.org.ua/politic/v-isw-p ... 22192.html это не первоисточник
(Між Гуляйполем та Оріховим у напрямку Дніпра)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 тра, 2022 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9573
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:45

"Подписал указ о награждении наших героев. 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 30 посмертно.
https://www.facebook.com/president.gov. ... 289865508/
Почти ежедневно у меня на столе такие или иные подобные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания Герой Украины. И это отражает тяжесть военной ситуации. Война, к сожалению, продолжается. Война не кончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти вперед к победе.

Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И – стать беззаботным. Или даже небрежно. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день!

И каждый, и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Да, как могут".

Текст хороший, но писал его вероятно человек далёкий от Украины.
От содержания происходящего.(я, даже стал грешить на Арахамию)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9573
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:52

Зрозуміти б незрозуміле!©

На валютній гілці написав це - багато лайків, але коментів що-до цього - мало.
Та й, взагалі, по цьому, що я хотів наголосити - ніхто не пояснив/прокоментував - "чому так?"

А питання просте - чому всім порахували +/- однаково, якщо "тил" і "передок" = "небо" і "земля"???!

=====(от частина мого допису з валютної гілки)======
"Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун!
А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"!
Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К"))

п.с.
Трохи всім дивно(хоч ми тут НЕ за гроші) - чому так порахували премію?
Бо одна річ - сидіти в тилу за 40-60км від передку, робити "деяку роботу", і лише ЧУТИ десь далеко "ба-бахання"...
- і ЗОВСІМ ІНША РІЧ - бути за 6-7км від лінії фронту, робити "брудну роботу" і, не те щоб БЛИЗЬКО чути прильоти/вибухи, але й бачити їх на власні очі!
Тому, трохи дивно..."
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 18.03.21
Подякував: 116 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:09

  Успіх написав:п.с.
Трохи всім дивно(хоч ми тут НЕ за гроші) - чому так порахували премію?

Забудьте о этой теме на форуме, а тем более в плане публичного обсуждения.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9573
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10901091109210931094>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3209)
22.05.2022 12:26
Укргазбанк (230)
22.05.2022 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.