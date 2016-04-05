Додано: Нед 22 тра, 2022 09:52

На валютній гілці написав це - багато лайків, але коментів що-до цього - мало.

Та й, взагалі, по цьому, що я хотів наголосити - ніхто не пояснив/прокоментував - "чому так?"



А питання просте - чому всім порахували +/- однаково, якщо "тил" і "передок" = "небо" і "земля"???!



=====(от частина мого допису з валютної гілки)======

"Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун!

А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"!

Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К"))



п.с.

Трохи всім дивно(хоч ми тут НЕ за гроші) - чому так порахували премію?

Бо одна річ - сидіти в тилу за 40-60км від передку, робити "деяку роботу", і лише ЧУТИ десь далеко "ба-бахання"...

- і ЗОВСІМ ІНША РІЧ - бути за 6-7км від лінії фронту, робити "брудну роботу" і, не те щоб БЛИЗЬКО чути прильоти/вибухи, але й бачити їх на власні очі!

Тому, трохи дивно..."