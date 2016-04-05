ЛАД написав:Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт.
Один из первых экспертов который начал говорить по делу, а не пропагандистскими мантрами. Но сама по себе численность противника является проблемой лишь условно если его боеспособность ниже. Поэтому необходимо наращивать боеспособность ВСУ.
_hunter написав: форум это одно из самых бессмысленных мест для этого. И соглашусь с Hotab-ом -- время для этого тоже не самое подходящее.
Вернём его в своё русло? Сколько не говори "халва" - во рту слаще не будет: https://interfax.com.ua/news/economic/833963.html В принципе за прошедшую неделю, это ощутили ВСЕ. Рост цен, рост курса, паралич производственных процессов, .... Из хорошего: Восторг беженцев от цивилизованных стран, непонимание такого размера З/П (отдельно подчеркну не "бизнеса", а оплата честной работы - Спасибо Королеве!)
ЛАД написав:Мы видим, что по-прежнему размер имеет значение. Все украинские вооруженные силы в сумме - ВСУ, тероборона и все остальные - они по личному составу превосходят группировку вторжения российской армии. Именно из-за этого и происходят все российские проблемы в этой войне", - считает израильский эксперт.
Один из первых экспертов который начал говорить по делу, а не пропагандистскими мантрами. Но сама по себе численность противника является проблемой лишь условно если его боеспособность ниже. Поэтому необходимо наращивать боеспособность ВСУ.
В том числе и численность: Враг не отказался от использования Северного направления(Беларусь), Северо-Восточного, Юго-Западного(Приднестровье), Южного(Одесса с моря и Николаевской, Херсонской). Совершает полномасштабное перегрупирование, создание баз подскока, огневого поражения со своей территории, ракетных обстрелов,... - Идёт полномасштабная Война. С тотальным уничтожением всей инфраструктуры Государства, населения, с оккупированной части - угоняет в рабство(уже официально 2 миллиона украинцев), "стрижет в евнухи", выстоявших гонит впереди своих вооруженных сил,...
Стоит внимать политике Китая. Если в прошлом году Китай скупил все зерновые - прогнозируя голод, то в этом:
https://patrioty.org.ua/ecomomic/korystuietsia-vypadkom-kytai-skupovuie-rosiiski-naftu-ta-vuhillia-422181.html Користується випадком: Китай скуповує російські нафту та вугілля неділя, 22 травень 2022, 6:28 Китайські компанії скуповують російську нафту зі знижкою на третину від ринкової ціни й планують поповнити стратегічні запаси. Як пише Bloomberg, Китай скуповує російську нафту зі знижкою 29 доларів за барель або 33% від ринкової ціни,
Вызывает сомнения действия нашего Правительства на этом фоне, в частности использование отечественных источников в энергетике. О "Грете Тунберг" стоит забыть. И не чесать идиотам глупости https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/14/687048/ ибо в тот год была обрушена вся добыч и ввозили чужой уголь. Сейчас же, в условиях разрушенной коммунальной структуры - ТБО, классическая энергетика, станет ключевой.
ЛАД написав:Успіх на мой вопрос о сегодняшнем интервью Зеленского не ответил. Мне лично, в общем, понравилось. Достаточно спокойное, уравновешенное и реалистичное. В частности, понравилось в конце
Ну, просто там було сказано, що "повернення до кордонів, які були на 23.02.22 - це вже буде ВЕЛИКА перемога..." А далі "бла-бла-бла"... з натяком, що там "зупинимось" Може я не правильно зрозумів? Бо як так, коли ми вже "наростили м'язи" і продовжуєм їх нарощувати з допомогою Заходу... і вже заплатили дорогу ціну... - чому не піти ТВЕРДО до нашим РЕАЛЬНИХ кордонів, які були раніше з початку Незалежності України?!
Чи я просто не правильно зрозумів нашого президента?
"Подписал указ о награждении наших героев. 215 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 30 посмертно. https://www.facebook.com/president.gov. ... 289865508/ Почти ежедневно у меня на столе такие или иные подобные указы. О награждении наших защитников и защитниц. О присвоении звания Герой Украины. И это отражает тяжесть военной ситуации. Война, к сожалению, продолжается. Война не кончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти вперед к победе. Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И – стать беззаботным. Или даже небрежно. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день!
И каждый, и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Помочь армии. Тем, чем могут. Да, как могут".
Текст хороший, но писал его вероятно человек далёкий от Украины. От содержания происходящего.(я, даже стал грешить на Арахамию)
На валютній гілці написав це - багато лайків, але коментів що-до цього - мало. Та й, взагалі, по цьому, що я хотів наголосити - ніхто не пояснив/прокоментував - "чому так?"
А питання просте - чому всім порахували +/- однаково, якщо "тил" і "передок" = "небо" і "земля"???!
=====(от частина мого допису з валютної гілки)====== "Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун! А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"! Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К"))
п.с. Трохи всім дивно(хоч ми тут НЕ за гроші) - чому так порахували премію? Бо одна річ - сидіти в тилу за 40-60км від передку, робити "деяку роботу", і лише ЧУТИ десь далеко "ба-бахання"... - і ЗОВСІМ ІНША РІЧ - бути за 6-7км від лінії фронту, робити "брудну роботу" і, не те щоб БЛИЗЬКО чути прильоти/вибухи, але й бачити їх на власні очі! Тому, трохи дивно..."