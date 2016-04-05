Успіх написав:На валютній гілці написав це - багато лайків, але коментів що-до цього - мало. Та й, взагалі, по цьому, що я хотів наголосити - ніхто не пояснив/прокоментував - "чому так?" А питання просте - чому всім порахували +/- однаково, якщо "тил" і "передок" = "небо" і "земля"???! "Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун!
А від кого чекаєте кометаря? І що саме дивує - чи виплати підняли курс, чи думаєте, що спеціально знецінили виплати підняттям курсу? Якщо всім 700 тис. дійсно почнуть наливати від 100 тис, та ще виплати по 15 млн сім'ям загиблих, то курс як думаєте куда? Трохи почали виплачувати бюджетникам в тилу зменшені зарплати, що затримували в травні, але певні касти топів чудесно собі також попіднімали виплати та ще і декларації зараз закриті.
"21 мая гражданское судно Britta K под флагом Республики Того, совершая транзитный проход (transit passage) по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды РФ, иначе по нему будет применено оружие", – говорится в сообщении.
Как считают в ВМС, это подтверждает попытки РФ незаконно присвоить территорию Украины, уже даже без псевдореферендумов. В последний раз это делал Гитлер во время Второй мировой войны.
"Но мы свои территории не отдадим, захватчики обязательно последуют за их кораблем", - подытожили в ВМС ВС Украины. Источник: https://censor.net/ru/v3342984
......................................... "Вторгнення Росії в Україну навчає світ, що агресія, яка залишилася без відповіді, лише надихає агресора. Давайте ніколи не забувати ані різанину, свідками якої ми щойно стали в Бучі, ані бійню, що сталася в Маріуполі. І найкращий спосіб вшанувати їхню жертву – підтримати їхню боротьбу за свободу та протистояти тиранії", – сказав Міллі.
Генерал прогнозує, що технологія зброї в наступні десятиліття також різко зміниться і ця зміна буде настільки ж радикальною, як перехід від мушкета до гвинтівки, від гвинтівки до кулемета, чи від вітрильника до пароплава. І США вжене матимуть такої переваги, як раніше.
"Ви будете битися з роботизованими танками, кораблями та літаками. Ми стали свідками революції у сфері смертоносних та високоточних боєприпасів. Те, що колись було виключною вотчиною збройних сил Сполучених Штатів, тепер доступне більшості національних держав, які мають гроші на їх придбання", – резюмував Марк Міллі.
Я, конечно не имею отношения к этому источнику, даже косвенного, НО - Набоба было удалять мой пост недельной давности, что теперь, его содержание дублирует Міллі выпускникам Вест - Пойнта?
Успіх написав:На валютній гілці написав це - багато лайків, але коментів що-до цього - мало. Та й, взагалі, по цьому, що я хотів наголосити - ніхто не пояснив/прокоментував - "чому так?" А питання просте - чому всім порахували +/- однаково, якщо "тил" і "передок" = "небо" і "земля"???! "Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун!
А від кого чекаєте кометаря? І що саме дивує - чи виплати підняли курс, чи думаєте, що спеціально знецінили виплати підняттям курсу? Якщо всім 700 тис. дійсно почнуть наливати від 100 тис, та ще виплати по 15 млн сім'ям загиблих, то курс як думаєте куда? Трохи почали виплачувати бюджетникам в тилу зменшені зарплати, що затримували в травні, але певні касти топів чудесно собі також попіднімали виплати та ще і декларації зараз закриті.
Ви не зрозуміли наголос мого питання! З курсом - зрозуміло. А НЕ зрозуміло, чому так порахували передок з тилом?!
"Трохи всім дивно(хоч ми тут НЕ за гроші) - чому так порахували премію? Бо одна річ - сидіти в тилу за 40-60км від передку, робити "деяку роботу", і лише ЧУТИ десь далеко "ба-бахання"... - і ЗОВСІМ ІНША РІЧ - бути за 6-7км від лінії фронту, робити "брудну роботу" і, не те щоб БЛИЗЬКО чути прильоти/вибухи, але й бачити їх на власні очі! Тому, трохи дивно..."