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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1091109210931094
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:07

помните 15 мая я писал что на северодонецк едут терминаторы?

viewtopic.php?p=5433487#p5433487
не прошло и недели, как об этом сообщила британская разведка
https://twitter.com/DefenceHQ/status/15 ... C_ubUqAAAA
может им напрямую сведения сливать, если они наш форум не читают?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 тра, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А НЕ зрозуміло, чому так порахували передок з тилом?!

Вероятно потому, что штабы всё дальше отодвигаются от передка. А убдешные хочется получать всем. Плюс, возможно на фронт отправились прокурорские батальоны. Как это было во времена АТО.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:29

  Успіх написав:Чому ж?
Що мені боятись?)) - якщо наді мною чисте небо і "калаш" під боком!))

Это сегодня и вчера удалось поспать? :D :oops:
И небо засияло тучами? И тёплой майской грозой.
Вы плохо ознакомились с содержанием сегодняшних постов, хотя бы с моим ником. :cry:
Kudrjavuy
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