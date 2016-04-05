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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 тра, 2022 11:07
viewtopic.php?p=5433487#p5433487
не прошло и недели, как об этом сообщила британская разведкаhttps://twitter.com/DefenceHQ/status/15 ... C_ubUqAAAA
может им напрямую сведения сливать, если они наш форум не читают?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 22 тра, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 22 тра, 2022 11:11
Успіх написав:
А НЕ зрозуміло, чому так порахували передок з тилом?!
Вероятно потому, что штабы всё дальше отодвигаются от передка. А убдешные хочется получать всем. Плюс, возможно на фронт отправились прокурорские батальоны. Как это было во времена АТО.
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crumd
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Додано: Нед 22 тра, 2022 11:29
Успіх написав:
Чому ж?
Що мені боятись?)) - якщо наді мною чисте небо
і "калаш" під боком!))
Это сегодня и вчера удалось поспать?
И небо засияло тучами? И тёплой майской грозой.Вы плохо ознакомились с содержанием сегодняшних постов,
хотя бы с моим ником.
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Kudrjavuy
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