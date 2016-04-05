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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1091109210931094>
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А НЕ зрозуміло, чому так порахували передок з тилом?!

Вероятно потому, что штабы всё дальше отодвигаются от передка. А убдешные хочется получать всем. Плюс, возможно на фронт отправились прокурорские батальоны. Как это было во времена АТО.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:35

За крок до перевороту думок!©)))

  Shaman написав:
  Успіх написав:[quote="5436509:K
п.с.
Трохи всім дивно(хоч ми тут НЕ за гроші) - чому так порахували премію?

Забудьте о этой теме на форуме, а тем более в плане публичного обсуждения.

Чому ж?
Що мені боятись?)) - якщо наді мною чисте небо і "калаш" під боком!))

Питання я задаю прості ;)
Може ми ще оцим "парубкам моторним", які вештаються Львовом і "в вус не дують" - будемо виплачувати по 100К? :mrgreen:
[/quote]
=====

как быстро меняется точка зрения в зависимости от того, где находишься ;)
теория относительности в чистом виде :D

не парься по этому поводу, завтра сделают ротацию - роли поменяются :)[/quote]

======
Та невже?))
Нас, якщо на тиждень-два відпустять(і то не факт) - то ЗОВСІМ НЕ ТО, що на відео "парубки моторні", які ще до сих пір "пороху не нюхали")) і, взагалі, ТРИ місяці не були на "наших місцях"!!!

Але, буду себе заспокоювати, що то ходять по центру Львова парубки-волонтери... або немічні-небоєздатні :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Это сегодня и вчера удалось поспать?

Ну так))
Буває інколи, що і на передку можна нормально поспати)) - але не завжди... :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:40

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:- 100 тыс. добровольцев теробороны - они все готовы воевать на фронте? Или, может, половина (условно) из них готовы только стоять на блокпостах и ночевать дома?

Знову не розуміння обов'язків та функцій тероборони і намагання виставити її як форму сачкування.
Із 32 бригад територіальної оборони вже близько 25 в повному складі або частково беруть участь у бойових діях. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/348 ... sEGr2_YT9E

Не плутайте тероборону ЗСУ і тероборону місцевих громад, або ДНД, які дійсно функціонують на абсолютно громадських засадах по місцю проживання. Тероборона ЗСУ з Прикарпаття воювала за Харківщину.
Пільги для ТрО:
Для тероборони, добровольців і їхніх сімей збільшили пільги: як допоможе держава https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 21864.html

Я так розумію насміхаються з ТрО якраз диванні чи піддиванні експерти, які навіть теоретично не знають чим займається ТрО.

1. Я не насмехался над ТрО, а просто отметил их отличие от ВСУ. Посмотрите укр. Вики. Изначально она создавалась именно как территориальная с соотв. задачами - вспомогательными, а не боевыми. Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях. Но при их создании было так, как я написал. Кстати, по Вашей ссылке говорится о 32 бригадах ТрО. Откуда? По закону, вроде, их должно быть 25.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:44

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:............
Ваше словоблудие уводит Вас в абстракцию.
В юриспруденции базовым есть такая вещ, как "Верховенсссссство Права"(именно в "Правовом Государстве" Ст.Ст. Конституции Украины №1)
Под вопросом сейчас, как раз Государство и его Конституция, кою Вы, так восжелаете - так определитесь,
- Чего Вы хотите?
- Его защищать? Что бы Конституция Украины распространялась на Вас.

Ваше словоблудие настолько сложно, что я просто не понимаю Вашего вопроса.
Подскажите, где и на кого нужно учиться, чтобы понимать Вас?

Один из вариантов "перевода" изложенного:

Как я понял, Вы ставите под сомнение вариант мобилизации.
Желая, что бы на Вас Государство Украина распространяло действие своих Законов, Вы самостоятельно, обязаны сохранять это "Государство".
На сегодня, уже восемь лет идёт горячая фаза иностранной военной агрессии.
Если ставить под сомнение целесообразность данного вида мобилизации военнообязанных
- Предлагайте свой путь сохранения Государства Украина.
- Иного варианта - нет и не было по определению, как полномасштабное вооруженное отражение Агрессии.

До речі, з цього приводу фізичного знищення корупції, як основного елементу впливу Ворога на внутрішній стан держави. (вражеской пропаганды)
Гнида Петрушка, обрушил в 17м даже перспективу такового.

Теперь Ваш вопрос понятен.
Но непонятно другое.
Вы меня ни с кем не путаете?
Где Вы увидели у меня сомнения в целесообразности мобилизации?
Я, вроде, писал прямо противоположное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:49

Это похороны оккупанта в Ингушетии 21й век

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 22 тра, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях.

Приказ закріпив де-юре те що було де-факто. Я вже приводив приклад навіть з 2014 р. коли батальйон ТрО "Прикарпаття" відправили на шкільних автобусах на ворожий кордон, а потім звинуватили, що вони не зупинили-розгромили рашистьску армію. Але і до цього приказу вже тепер наші бійці ТрО брали участь далеко від дому у збройних діях, воювали і гинули. Ще раз наголошую, що потрібно розуміти різницю між ТрО ЗСУ, які приймають присягу і діють як ЗСУ, та різну місцеву самодіяльність, яка часто сама себе тазиває тро і ефективність дій яких сумнівна.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:56

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Успіх на мой вопрос о сегодняшнем интервью Зеленского не ответил.
Мне лично, в общем, понравилось. Достаточно спокойное, уравновешенное и реалистичное.
В частности, понравилось в конце

Ну, просто там було сказано, що "повернення до кордонів, які були на 23.02.22 - це вже буде ВЕЛИКА перемога..."
А далі "бла-бла-бла"... з натяком, що там "зупинимось"
Може я не правильно зрозумів?
Бо як так, коли ми вже "наростили м'язи" і продовжуєм їх нарощувати з допомогою Заходу... і вже заплатили дорогу ціну... - чому не піти ТВЕРДО до нашим РЕАЛЬНИХ кордонів, які були раніше з початку Незалежності України?!

Чи я просто не правильно зрозумів нашого президента?

Поняли Вы правильно.
Но Hotab насчёт "наростили м'язи" уже ответил. До этого пока далеко.
А Зеленский говорит о границах на 24.02 как о минимальной задаче, после которой можно будет назвать результат победой. Если легко получится отвоевать больше, то будет ещё лучше.
Но, думаю, легко не будет. Там уже за 8 лет всё хорошо укреплено.
Вряд ли Вы хотите положить десятки тысяч своих товарищей за освобождение остального.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:07

  Успіх написав:.....
А питання просте - чому всім порахували +/- однаково, якщо "тил" і "передок" = "небо" і "земля"???!
......Н
Тому, трохи дивно..."[/b]

Трохи дивно...
Но "пока у нас бардак, мы непобедимы". А нигде не бывает больше бардака, чем на войне.
Так что не удивляйтесь. И никто на форуме этого не объяснит. То ли инструкцию недоработали, то ли кто-то неверно отчёт составил.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 тра, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:13

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:А НЕ зрозуміло, чому так порахували передок з тилом?!
здесь же нет специалистов по данному вопросу, зачем его задавать?

Мені здавалось, що тут є спеціалісти у будь-якому питанні! :mrgreen:

Тут нужен не специалист в данном вопросе, а человек, который может проверить правильность отчёта и начисления. Возможно, ещё и инструкцию о порядке начисления.
ЛАД
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