Не плутайте тероборону ЗСУ і тероборону місцевих громад, або ДНД, які дійсно функціонують на абсолютно громадських засадах по місцю проживання. Тероборона ЗСУ з Прикарпаття воювала за Харківщину. Пільги для ТрО:
Я так розумію насміхаються з ТрО якраз диванні чи піддиванні експерти, які навіть теоретично не знають чим займається ТрО.
1. Я не насмехался над ТрО, а просто отметил их отличие от ВСУ. Посмотрите укр. Вики. Изначально она создавалась именно как территориальная с соотв. задачами - вспомогательными, а не боевыми. Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях. Но при их создании было так, как я написал. Кстати, по Вашей ссылке говорится о 32 бригадах ТрО. Откуда? По закону, вроде, их должно быть 25.
Kudrjavuy написав:............ Ваше словоблудие уводит Вас в абстракцию. В юриспруденции базовым есть такая вещ, как "Верховенсссссство Права"(именно в "Правовом Государстве" Ст.Ст. Конституции Украины №1) Под вопросом сейчас, как раз Государство и его Конституция, кою Вы, так восжелаете - так определитесь, - Чего Вы хотите? - Его защищать? Что бы Конституция Украины распространялась на Вас.
Ваше словоблудие настолько сложно, что я просто не понимаю Вашего вопроса. Подскажите, где и на кого нужно учиться, чтобы понимать Вас?
Один из вариантов "перевода" изложенного:
Как я понял, Вы ставите под сомнение вариант мобилизации. Желая, что бы на Вас Государство Украина распространяло действие своих Законов, Вы самостоятельно, обязаны сохранять это "Государство". На сегодня, уже восемь лет идёт горячая фаза иностранной военной агрессии. Если ставить под сомнение целесообразность данного вида мобилизации военнообязанных - Предлагайте свой путь сохранения Государства Украина. - Иного варианта - нет и не было по определению, как полномасштабное вооруженное отражение Агрессии.
До речі, з цього приводу фізичного знищення корупції, як основного елементу впливу Ворога на внутрішній стан держави. (вражеской пропаганды) Гнида Петрушка, обрушил в 17м даже перспективу такового.
Теперь Ваш вопрос понятен. Но непонятно другое. Вы меня ни с кем не путаете? Где Вы увидели у меня сомнения в целесообразности мобилизации? Я, вроде, писал прямо противоположное.
ЛАД написав:Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях.
Приказ закріпив де-юре те що було де-факто. Я вже приводив приклад навіть з 2014 р. коли батальйон ТрО "Прикарпаття" відправили на шкільних автобусах на ворожий кордон, а потім звинуватили, що вони не зупинили-розгромили рашистьску армію. Але і до цього приказу вже тепер наші бійці ТрО брали участь далеко від дому у збройних діях, воювали і гинули. Ще раз наголошую, що потрібно розуміти різницю між ТрО ЗСУ, які приймають присягу і діють як ЗСУ, та різну місцеву самодіяльність, яка часто сама себе тазиває тро і ефективність дій яких сумнівна.
ЛАД написав:Успіх на мой вопрос о сегодняшнем интервью Зеленского не ответил. Мне лично, в общем, понравилось. Достаточно спокойное, уравновешенное и реалистичное. В частности, понравилось в конце
Ну, просто там було сказано, що "повернення до кордонів, які були на 23.02.22 - це вже буде ВЕЛИКА перемога..." А далі "бла-бла-бла"... з натяком, що там "зупинимось" Може я не правильно зрозумів? Бо як так, коли ми вже "наростили м'язи" і продовжуєм їх нарощувати з допомогою Заходу... і вже заплатили дорогу ціну... - чому не піти ТВЕРДО до нашим РЕАЛЬНИХ кордонів, які були раніше з початку Незалежності України?!
Чи я просто не правильно зрозумів нашого президента?
Поняли Вы правильно. Но Hotab насчёт "наростили м'язи" уже ответил. До этого пока далеко. А Зеленский говорит о границах на 24.02 как о минимальной задаче, после которой можно будет назвать результат победой. Если легко получится отвоевать больше, то будет ещё лучше. Но, думаю, легко не будет. Там уже за 8 лет всё хорошо укреплено. Вряд ли Вы хотите положить десятки тысяч своих товарищей за освобождение остального.
Успіх написав:..... А питання просте - чому всім порахували +/- однаково, якщо "тил" і "передок" = "небо" і "земля"???! ......Н Тому, трохи дивно..."[/b]
Трохи дивно... Но "пока у нас бардак, мы непобедимы". А нигде не бывает больше бардака, чем на войне. Так что не удивляйтесь. И никто на форуме этого не объяснит. То ли инструкцию недоработали, то ли кто-то неверно отчёт составил.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 тра, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Война вышла далеко за пределы Украины. О биологическом оружии. Хорошая статья, поэтому привожу полностью:
Robert Lansing Institute: За вспышкой обезьяньей оспы в Европе может стоять РФ 12:05 22.05.2022 https://ghall.com.ua/2022/05/22/robert- ... stoyat-rf/ Всемирная организация охраны здоровья проинформировала о планах срочного созыва заседания экспертов в связи с вспышкой обезьяньей оспы в Европе. Случаи уже были зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии, Бельгии и Канаде.
Примечательно, что в 2020 году аналитический центр Robert Lansing Institute опубликовал статью под названием «Warning: Work on smallpox virus by Russians gives rise to concern amid COVID-19 pandemic», указывая на то, что за вспышкой и распространение оспы может стоять Россия, сообщает издание Курсор.
Эта статья буквально предсказывает то, что сейчас происходит с этой болезнью. Так, эксперты написали, что оспа более вирулентна. Она отличается более высокой летальностью, если сравнивать с COVID-19. Поэтому спровоцированная эпидемия может иметь катастрофические последствия для страны (Израиля). Этим могут воспользоваться силы, чтобы изменить геополитические пространство.
В материале указывается, что за всем этим может стоять Россия, так как на это указывает характер закупок российскими государственными органами. По ним можно понять, что рф продолжает испытания вирусов в научных центрах «Вектор» и 48-м ЦНИИ Минобороны. Делается вывод, что рф хочет создать биологическое оружие из оспы. Во времена Холодной войны СССР производил такие исследования. Нет данных о том, что они прекращены сейчас.
Также в материале сказано, что у России нет «тормоза», который мог быть как-то предотвратить использование биологического оружия в мире. Особенно тревожно становится, если учитывать сильное желание путина изменить мировой порядок.
Ранее москва уже использовала отравляющее биологическое вещество «Новичок» в Великобритании и Болгарии, чтобы убить неугодных режиму.
Теперь же можно предположить, что в россии решили спровоцировать эпидемию, чтобы привести к катастрофе «недружественные государства». Правда, сейчас нет никаких подтверждений, что за вспышкой обезьяньей оспы в Европе стоит россия. Однако известно то, что в рф долгое время рассматривали разработку лекарства от оспы как стратегически важную задачу.
Ранее французские СМИ сообщили о первом случае возможного заражения оспой обезьян во Франции
Оспа обезьян – редкая, но потенциально опасная вирусная инфекция. Обычно начинается с гриппоподобного заболевания и увеличения лимфатических узлов, а затем прогрессирует к большой сыпи на лице и теле.
Кроме того, ранее в издании Курсор сообщали, что ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости оспой обезьян в Европе летом.
ЛАД написав:Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях.
Приказ закріпив де-юре те що було де-факто. Я вже приводив приклад навіть з 2014 р. коли батальйон ТрО "Прикарпаття" відправили на шкільних автобусах на ворожий кордон, а потім звинуватили, що вони не зупинили-розгромили рашистьску армію. Але і до цього приказу вже тепер наші бійці ТрО брали участь далеко від дому у збройних діях, воювали і гинули. Ще раз наголошую, що потрібно розуміти різницю між ТрО ЗСУ, які приймають присягу і діють як ЗСУ, та різну місцеву самодіяльність, яка часто сама себе тазиває тро і ефективність дій яких сумнівна.
2014 вообще другая история. Тогда много чего было. До приказа были нарушения. Но формирование ТрО несмотря на присягу велось иначе, чем ВСУ. И в смысле требований к вступавшим (и медицинских, и квалификационных), и в отношении вооружения - ТрО вооружены слабее. Сейчас, возможно, разница сглаживается (исчезает?). Но тогда не вижу смысла в выделении ТрО в отдельный вид войск. Только ради появления лишней должности командующего и штаба?