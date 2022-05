Robert Lansing Institute:12:05 22.05.2022Всемирная организация охраны здоровья проинформировала о планах срочного созыва заседания экспертов в связи с вспышкой обезьяньей оспы в Европе. Случаи уже были зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии, Бельгии и Канаде.Примечательно, что в 2020 году аналитический центр Robert Lansing Institute опубликовал статью под названием «Warning: Work on smallpox virus by Russians gives rise to concern amid COVID-19 pandemic», указывая на то, что за вспышкой и распространение оспы может стоять Россия, сообщает издание Курсор.Эта статья буквально предсказывает то, что сейчас происходит с этой болезнью. Так, эксперты написали, что оспа более вирулентна. Она отличается более высокой летальностью, если сравнивать с COVID-19. Поэтому спровоцированная эпидемия может иметь катастрофические последствия для страны (Израиля). Этим могут воспользоваться силы, чтобы изменить геополитические пространство.В материале указывается, что за всем этим может стоять Россия, так как на это указывает характер закупок российскими государственными органами. По ним можно понять, что рф продолжает испытания вирусов в научных центрах «Вектор» и 48-м ЦНИИ Минобороны. Делается вывод, что рф хочет создать биологическое оружие из оспы. Во времена Холодной войны СССР производил такие исследования. Нет данных о том, что они прекращены сейчас.Также в материале сказано, что у России нет «тормоза», который мог быть как-то предотвратить использование биологического оружия в мире. Особенно тревожно становится, если учитывать сильное желание путина изменить мировой порядок.Ранее москва уже использовала отравляющее биологическое вещество «Новичок» в Великобритании и Болгарии, чтобы убить неугодных режиму.Теперь же можно предположить, что в россии решили спровоцировать эпидемию, чтобы привести к катастрофе «недружественные государства». Правда, сейчас нет никаких подтверждений, что за вспышкой обезьяньей оспы в Европе стоит россия. Однако известно то, что в рф долгое время рассматривали разработку лекарства от оспы как стратегически важную задачу.Ранее французские СМИ сообщили о первом случае возможного заражения оспой обезьян во ФранцииОспа обезьян – редкая, но потенциально опасная вирусная инфекция. Обычно начинается с гриппоподобного заболевания и увеличения лимфатических узлов, а затем прогрессирует к большой сыпи на лице и теле.Кроме того, ранее в издании Курсор сообщали, что ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости оспой обезьян в Европе летом.