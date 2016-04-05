ЛАД написав:Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях.
Приказ закріпив де-юре те що було де-факто. Я вже приводив приклад навіть з 2014 р. коли батальйон ТрО "Прикарпаття" відправили на шкільних автобусах на ворожий кордон, а потім звинуватили, що вони не зупинили-розгромили рашистьску армію. Але і до цього приказу вже тепер наші бійці ТрО брали участь далеко від дому у збройних діях, воювали і гинули. Ще раз наголошую, що потрібно розуміти різницю між ТрО ЗСУ, які приймають присягу і діють як ЗСУ, та різну місцеву самодіяльність, яка часто сама себе тазиває тро і ефективність дій яких сумнівна.
ЛАД написав:Успіх на мой вопрос о сегодняшнем интервью Зеленского не ответил. Мне лично, в общем, понравилось. Достаточно спокойное, уравновешенное и реалистичное. В частности, понравилось в конце
Ну, просто там було сказано, що "повернення до кордонів, які були на 23.02.22 - це вже буде ВЕЛИКА перемога..." А далі "бла-бла-бла"... з натяком, що там "зупинимось" Може я не правильно зрозумів? Бо як так, коли ми вже "наростили м'язи" і продовжуєм їх нарощувати з допомогою Заходу... і вже заплатили дорогу ціну... - чому не піти ТВЕРДО до нашим РЕАЛЬНИХ кордонів, які були раніше з початку Незалежності України?!
Чи я просто не правильно зрозумів нашого президента?
Поняли Вы правильно. Но Hotab насчёт "наростили м'язи" уже ответил. До этого пока далеко. А Зеленский говорит о границах на 24.02 как о минимальной задаче, после которой можно будет назвать результат победой. Если легко получится отвоевать больше, то будет ещё лучше. Но, думаю, легко не будет. Там уже за 8 лет всё хорошо укреплено. Вряд ли Вы хотите положить десятки тысяч своих товарищей за освобождение остального.
Успіх написав:..... А питання просте - чому всім порахували +/- однаково, якщо "тил" і "передок" = "небо" і "земля"???! ......Н Тому, трохи дивно..."[/b]
Трохи дивно... Но "пока у нас бардак, мы непобедимы". А нигде не бывает больше бардака, чем на войне. Так что не удивляйтесь. И никто на форуме этого не объяснит. То ли инструкцию недоработали, то ли кто-то неверно отчёт составил.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 тра, 2022 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Война вышла далеко за пределы Украины. О биологическом оружии. Хорошая статья, поэтому привожу полностью:
Robert Lansing Institute: За вспышкой обезьяньей оспы в Европе может стоять РФ 12:05 22.05.2022 https://ghall.com.ua/2022/05/22/robert- ... stoyat-rf/ Всемирная организация охраны здоровья проинформировала о планах срочного созыва заседания экспертов в связи с вспышкой обезьяньей оспы в Европе. Случаи уже были зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии, Бельгии и Канаде.
Примечательно, что в 2020 году аналитический центр Robert Lansing Institute опубликовал статью под названием «Warning: Work on smallpox virus by Russians gives rise to concern amid COVID-19 pandemic», указывая на то, что за вспышкой и распространение оспы может стоять Россия, сообщает издание Курсор.
Эта статья буквально предсказывает то, что сейчас происходит с этой болезнью. Так, эксперты написали, что оспа более вирулентна. Она отличается более высокой летальностью, если сравнивать с COVID-19. Поэтому спровоцированная эпидемия может иметь катастрофические последствия для страны (Израиля). Этим могут воспользоваться силы, чтобы изменить геополитические пространство.
В материале указывается, что за всем этим может стоять Россия, так как на это указывает характер закупок российскими государственными органами. По ним можно понять, что рф продолжает испытания вирусов в научных центрах «Вектор» и 48-м ЦНИИ Минобороны. Делается вывод, что рф хочет создать биологическое оружие из оспы. Во времена Холодной войны СССР производил такие исследования. Нет данных о том, что они прекращены сейчас.
Также в материале сказано, что у России нет «тормоза», который мог быть как-то предотвратить использование биологического оружия в мире. Особенно тревожно становится, если учитывать сильное желание путина изменить мировой порядок.
Ранее москва уже использовала отравляющее биологическое вещество «Новичок» в Великобритании и Болгарии, чтобы убить неугодных режиму.
Теперь же можно предположить, что в россии решили спровоцировать эпидемию, чтобы привести к катастрофе «недружественные государства». Правда, сейчас нет никаких подтверждений, что за вспышкой обезьяньей оспы в Европе стоит россия. Однако известно то, что в рф долгое время рассматривали разработку лекарства от оспы как стратегически важную задачу.
Ранее французские СМИ сообщили о первом случае возможного заражения оспой обезьян во Франции
Оспа обезьян – редкая, но потенциально опасная вирусная инфекция. Обычно начинается с гриппоподобного заболевания и увеличения лимфатических узлов, а затем прогрессирует к большой сыпи на лице и теле.
Кроме того, ранее в издании Курсор сообщали, что ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости оспой обезьян в Европе летом.
ЛАД написав:Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях.
Приказ закріпив де-юре те що було де-факто. Я вже приводив приклад навіть з 2014 р. коли батальйон ТрО "Прикарпаття" відправили на шкільних автобусах на ворожий кордон, а потім звинуватили, що вони не зупинили-розгромили рашистьску армію. Але і до цього приказу вже тепер наші бійці ТрО брали участь далеко від дому у збройних діях, воювали і гинули. Ще раз наголошую, що потрібно розуміти різницю між ТрО ЗСУ, які приймають присягу і діють як ЗСУ, та різну місцеву самодіяльність, яка часто сама себе тазиває тро і ефективність дій яких сумнівна.
2014 вообще другая история. Тогда много чего было. До приказа были нарушения. Но формирование ТрО несмотря на присягу велось иначе, чем ВСУ. И в смысле требований к вступавшим (и медицинских, и квалификационных), и в отношении вооружения - ТрО вооружены слабее. Сейчас, возможно, разница сглаживается (исчезает?). Но тогда не вижу смысла в выделении ТрО в отдельный вид войск. Только ради появления лишней должности командующего и штаба?