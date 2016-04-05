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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1090109110921093
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:13

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:А НЕ зрозуміло, чому так порахували передок з тилом?!
здесь же нет специалистов по данному вопросу, зачем его задавать?

Мені здавалось, що тут є спеціалісти у будь-якому питанні! :mrgreen:

Тут нужен не специалист в данном вопросе, а человек, который может проверить правильность отчёта и начисления. Возможно, ещё и инструкцию о порядке начисления.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:23

Война вышла далеко за пределы Украины.
О биологическом оружии.
Хорошая статья, поэтому привожу полностью:
Robert Lansing Institute: За вспышкой обезьяньей оспы в Европе может стоять РФ
12:05 22.05.2022
https://ghall.com.ua/2022/05/22/robert- ... stoyat-rf/
Всемирная организация охраны здоровья проинформировала о планах срочного созыва заседания экспертов в связи с вспышкой обезьяньей оспы в Европе. Случаи уже были зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии, Бельгии и Канаде.

Примечательно, что в 2020 году аналитический центр Robert Lansing Institute опубликовал статью под названием «Warning: Work on smallpox virus by Russians gives rise to concern amid COVID-19 pandemic», указывая на то, что за вспышкой и распространение оспы может стоять Россия, сообщает издание Курсор.



Эта статья буквально предсказывает то, что сейчас происходит с этой болезнью. Так, эксперты написали, что оспа более вирулентна. Она отличается более высокой летальностью, если сравнивать с COVID-19. Поэтому спровоцированная эпидемия может иметь катастрофические последствия для страны (Израиля). Этим могут воспользоваться силы, чтобы изменить геополитические пространство.

В материале указывается, что за всем этим может стоять Россия, так как на это указывает характер закупок российскими государственными органами. По ним можно понять, что рф продолжает испытания вирусов в научных центрах «Вектор» и 48-м ЦНИИ Минобороны. Делается вывод, что рф хочет создать биологическое оружие из оспы. Во времена Холодной войны СССР производил такие исследования. Нет данных о том, что они прекращены сейчас.

Также в материале сказано, что у России нет «тормоза», который мог быть как-то предотвратить использование биологического оружия в мире. Особенно тревожно становится, если учитывать сильное желание путина изменить мировой порядок.

Ранее москва уже использовала отравляющее биологическое вещество «Новичок» в Великобритании и Болгарии, чтобы убить неугодных режиму.

Теперь же можно предположить, что в россии решили спровоцировать эпидемию, чтобы привести к катастрофе «недружественные государства». Правда, сейчас нет никаких подтверждений, что за вспышкой обезьяньей оспы в Европе стоит россия. Однако известно то, что в рф долгое время рассматривали разработку лекарства от оспы как стратегически важную задачу.

Ранее французские СМИ сообщили о первом случае возможного заражения оспой обезьян во Франции

Оспа обезьян – редкая, но потенциально опасная вирусная инфекция. Обычно начинается с гриппоподобного заболевания и увеличения лимфатических узлов, а затем прогрессирует к большой сыпи на лице и теле.

Кроме того, ранее в издании Курсор сообщали, что ВОЗ прогнозирует рост заболеваемости оспой обезьян в Европе летом.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:26

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях.

Приказ закріпив де-юре те що було де-факто. Я вже приводив приклад навіть з 2014 р. коли батальйон ТрО "Прикарпаття" відправили на шкільних автобусах на ворожий кордон, а потім звинуватили, що вони не зупинили-розгромили рашистьску армію. Але і до цього приказу вже тепер наші бійці ТрО брали участь далеко від дому у збройних діях, воювали і гинули. Ще раз наголошую, що потрібно розуміти різницю між ТрО ЗСУ, які приймають присягу і діють як ЗСУ, та різну місцеву самодіяльність, яка часто сама себе тазиває тро і ефективність дій яких сумнівна.

2014 вообще другая история. Тогда много чего было.
До приказа были нарушения. Но формирование ТрО несмотря на присягу велось иначе, чем ВСУ. И в смысле требований к вступавшим (и медицинских, и квалификационных), и в отношении вооружения - ТрО вооружены слабее. Сейчас, возможно, разница сглаживается (исчезает?). Но тогда не вижу смысла в выделении ТрО в отдельный вид войск. Только ради появления лишней должности командующего и штаба?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:27

Ось як справжні патріоти захищать Київ та роздають поради
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:27

  ЛАД написав:Теперь Ваш вопрос понятен.
Но непонятно другое.
Вы меня ни с кем не путаете?
Где Вы увидели у меня сомнения в целесообразности мобилизации?
Я, вроде, писал прямо противоположное.

Не передёргивайте!
Это просто непорядочно.
Идёт речь о "виде мобилизации".
Что содержательно совершенно иное.
Kudrjavuy
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