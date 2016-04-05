|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:26
Ой+ написав: ЛАД написав:
Сейчас после приказа (изменения закона?) их разрешили применять по всей Украине без привязки к территории и в боевых действиях.
Приказ закріпив де-юре те що було де-факто. Я вже приводив приклад навіть з 2014 р. коли батальйон ТрО "Прикарпаття" відправили на шкільних автобусах на ворожий кордон, а потім звинуватили, що вони не зупинили-розгромили рашистьску армію. Але і до цього приказу вже тепер наші бійці ТрО брали участь далеко від дому у збройних діях, воювали і гинули. Ще раз наголошую, що потрібно розуміти різницю між ТрО ЗСУ, які приймають присягу і діють як ЗСУ, та різну місцеву самодіяльність, яка часто сама себе тазиває тро і ефективність дій яких сумнівна.
2014 вообще другая история. Тогда много чего было.
До приказа были нарушения. Но формирование ТрО несмотря на присягу велось иначе, чем ВСУ. И в смысле требований к вступавшим (и медицинских, и квалификационных), и в отношении вооружения - ТрО вооружены слабее. Сейчас, возможно, разница сглаживается (исчезает?). Но тогда не вижу смысла в выделении ТрО в отдельный вид войск. Только ради появления лишней должности командующего и штаба?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22264
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:27
Ось як справжні патріоти захищать Київ та роздають поради
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1885
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2135 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:27
ЛАД написав:
Теперь Ваш вопрос понятен.
Но непонятно другое.
Вы меня ни с кем не путаете?Где Вы увидели у меня сомнения в целесообразности мобилизации?
Я, вроде, писал прямо противоположное.
Не передёргивайте!
Это просто непорядочно.
Идёт речь о "виде мобилизации".
Что содержательно совершенно иное.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9570
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 743 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:26
budivelnik написав:
Простий приклад
В Україні станом на 2019 рік було дві політичних групи
Одна вимагала будувати Армію-Мову-Віру
Друга вимагала знайти такі рішення,які дадуть по 4000 доларів зарплати вчителям, і подивившись в очі змусять москалів змінити свої імперську ментальність....
І іронія долі в тому що сьогодні страждають в першу чергу другі, тобто ті що думали за зарплати...
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3570
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|95362
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|452118
|
|
|1
|2973
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|