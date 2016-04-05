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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1090109110921093
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:27

  ЛАД написав:Теперь Ваш вопрос понятен.
Но непонятно другое.
Вы меня ни с кем не путаете?
Где Вы увидели у меня сомнения в целесообразности мобилизации?
Я, вроде, писал прямо противоположное.

Не передёргивайте!
Это просто непорядочно.
Идёт речь о "виде мобилизации".
Что содержательно совершенно иное.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:26

  budivelnik написав:Простий приклад
В Україні станом на 2019 рік було дві політичних групи
Одна вимагала будувати Армію-Мову-Віру
Друга вимагала знайти такі рішення,які дадуть по 4000 доларів зарплати вчителям, і подивившись в очі змусять москалів змінити свої імперську ментальність....

І іронія долі в тому що сьогодні страждають в першу чергу другі, тобто ті що думали за зарплати...
andrijk777
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