Додано: Нед 22 тра, 2022 13:55

Після розпаду СРСР, з 1994 у Дніпрі була розроблена ідея створення оперативно-тактичної ракети для своєї армії з дальністю до 500 км. Тоді ця розробка називалася «Борисфен» і вважалося, що саме вона мала замінити застарілі ракети, отримані українською армією в спадок від радянської армії — понад 200 пускових установок оперативно-тактичних ракет типу «Скад» і тактичних ракет типу «Точка-У».

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Проект комплексу було розроблено 2013, а у буклетах, які виставлялися на міжнародних виставках озброєнь, оперативно-тактичний ракетний комплекс назвали «Грім». Випробування дослідного зразка системи «Грім» мали пройти ще взимку 2015 року, але через тяганину, яку з вересня 2015 року «організувало» Державне космічне агентство України, не погоджуючи спецдокументи на введення в експлуатацію спеціальних будівель і споруд, випробування були перенесені на осінь 2016 року[1][2].



5 серпня 2016 польський ресурс Defence-24, з посиланням на власні джерела, повідомив про заплановані на осінь 2016 перші випробування українського ракетного комплексу балістичних ракет тактичного радіуса дії. Повідомлялося, що замовником випробувань став іноземний замовник[1]. 18 серпня 2016 року з'явилася інформація, що замовником є Саудівська Аравія[3].

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12 квітня 2017 генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов повідомив, що комплекс «Грім» перебуває на стадії остаточного доведення ракети[7].

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6 грудня 2017 року директор НВО «Павлоградський хімічний завод» Леонід Шиман повідомив, що майже завершені випробування системи управління та переміщення ракет, гідравліки, механіки та усього, що пов'язано із транспортуванням.[10]

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14 травня 2018 року стало відомо, що суд наклав арешт на вилучене в 2017 році майно у трьох співробітників компанії «Хартрон» (директор з наукової роботи, генеральний директор, директор з фінансово-економічних питань). А саме: 4 одиниці волоконно-оптичних гіроскопів моделі SFOS501 і технічна документація по окремим агрегатам ОТРК «Грім», що були передані замовнику — Саудівській Аравії, з порушенням законодавства України.[12]

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19 жовтня 2018 року стало відомо про те, що завершено випробування головок самонаведення для ракети комплексу. Всього розроблено 4 типи головок.[14]



В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.[15]

26 Червня, 2013

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Міністерство оборони України відмовиться від програми розробки оперативно-тактичного багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан”.



Про це заявив міністр оборони України Павло Лебедєв на прес-конференції у Кабінеті Міністрів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.



“Ми відмовилися від програми розробки комплексу “Сапсан”. За кілька років підприємство, яке вело цю роботу, витратило понад 200 мільйонів гривень і не видало не те що дослідного зразка, а й конструкторської документації”, – сказав міністр оборони України.



Водночас, додав він, інше підприємство “видало альтернативну ракету і може за кілька років розробити дослідний зразок”.



Міністр оборони України також уточнив, що альтернативна розробка належить Київському державному конструкторському бюро “Луч”.



Розробка багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан” триває з 2010 року після затвердження державної комплексної програми його розробки.

14 Травня, 2018

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Відповідно до Ухвали 640/11626/17 Київського районного суду м. Харкова, “Про арешт майна по кримінальному провадженню N 22017220000000130 від 22.05.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України” стало відомо про накладання арешту на майно, яке вилучене 25 липня 2017 у співробітників та ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД.



Про співробітників йде мова:



директора з наукової роботи

генерального директора ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД

директора з фінансово-економічних питань ТОВ НВП Хартрон-Аркос ЛТД

Ця ухвала відбулась в рамках передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України – “Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю”.



Мова йде про передачу замовнику – Саудівській Аравії технічної документації по окремим агреагатм ОТРК “Грім” та виробів у кількості чотирьох одиниць волоконно-оптичних гіроскопів моделі SFOS501 з порушенням українського законодавства, відповідно до переліку товарів які підлягають державному експортному контролю.



Інформації щодо того чи вплине це на час випробування оперативно-тактичних комплексів “Грім” невідомо, але загальмувати цей процес однозначно можуть.

18 Лютого, 2019

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Нараз Міністерство оборони України не фінансує розробку вітчизняного ракетного комплексу «Сапсан», або, як називають, експортний варіант «Грім-2», роботи по якому велись КБ «Південне».



Про це повідомляє Український мілітарний портал



Таку інформацію оприлюднили журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» в матеріалі «Кінець ядерної угоди між США і Росією: що це означатиме для України?».



Вони здійснили запит на Державне космічне агентство України, яке курує роботу КБ «Південне», щодо розробки ракетного комплексу «Сапсан» про стадію розробки української ракетної зброї.



У відповідь було отримано:



“Станом на сьогоднішній день підприємства ракетно-космічної галузі не мають замовлень від Міністерства Оборони України на створення ракетної зброї” – йдеться у відповіді

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Міністерство оборони України відмовиться від програми розробки оперативно-тактичного багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан” у середині 2013-го року за часів міністра оборони України Павла Лебедєва.



Розробка багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан” тривала з 2010 року після затвердження державної комплексної програми його розробки та за декілька років на її фінансування було витрачено понад 200 млн гривень. На початку всіх робіт орієнтовна дата завершення розробки називалась 2015 рік.



Згодом розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу була відновлена в інтересах іноземного замовника під назвою “Грім-2”.



Як відомо перші пуски оперативно-тактичного комплексу “Грім-2” розробки КБ “Південне”, відбудуться у вересні-жовтні 2019-го року.



Випробування комплексу та прийняття його на озброєння іноземним замовником очікуються у 2022 році.

12 Жовтня, 2020

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На завершення випробувань вітчизняного ОТРК за попередніми оцінками потрібно 300 млн доларів США.



Про це повідомив народний депутат України Роман Костенко під час візиту на підприємство «Хартрон».



Мова йде про оперативний тактичний комплекс, який розробляє Конструкторське бюро «Південне» у кооперації з рядом підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

19 лютого 2021

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Міністерство оборони України запланувало на 2021 рік укласти контракт з виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу "Сапсан", що розробляється у КБ "Південне".



Таку інформацію повідомив Міністр оборони України Андрій Таран, який зазначив, що "ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу". Додавши, що розробка цього ОТРК має найвищий пріоритет.

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"Перша батарея буде виконана у наступному складі: по дві пускові установки та машини заряджання, а також дві машини керування - рівня командири батареї та рівня командира дивізіону. Таке рішення дозволить провести всі необхідні випробування, які включають не тільки стрільби, а й організації зв’язку та управління", - повідомив заступник Міністра оборони України.



Таким чином цикл випробувань "Спасан" буде значно компактнішим, що дозволить прискорити його прийняття на озброєння.

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Водночас продемонстроване раніше шасі для ОТРК, яке було створено на ХКБМ, вже не розглядається, як основний варіант. Defense Express стало відомо, що всі машини будуть змонтовані на іноземному шасі, яке має стати уніфікованою мультиплатформою (з різною колісною формулою), для всіх ракетних військ та артилерії ЗСУ.

очень

Тут часто пытаются "разгонять зраду" по поводу того, что Зеленский сорвал подготовку к войне и, в частности, ракетную программу.В связи с этим много обсуждался ОТРК "Сапсан" ("Гром-2").Позвольте немного подробнее осветить вопрос. Тем более, давно обещал это сделать, но всё не успевал.Заранее прошу прощения за длинные цитаты.Сначала из ВикиВ принципе, этого было бы достаточно для непредубеждённых людей, чтобы понять, почему этого комплекса до сих пор нет на вооружении ВСУ.Но давайте немного подробнее. Прошу обращать внимание на даты.Ещё раз обращаю внимание на дату - "18 Лютого, 2019".Ещё только идёт предвыборная кампания, Даже до первого тура ещё 1,5 месяца.И последне:Иноземне шасси - Татра.Ещё одна ссылка без цитаты -. Это сообщение от "21 Вересня, 2021". Там большие планы на 2022 год.Прошу учесть, что такие сложные разработки практически всегда идут с задержкой сроков и превышением бюджетов (частосильным).Также подчеркну, что фактически всё время разработка велась за деньги саудитов.Так что разговоры о том, что "Зеленский порезал расходы"... Вот не знаю, каким словом назвать.