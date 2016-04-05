Igneus написав:Законопроект № 7381 о трудовой повинности для лиц трудоспособного возраста, прежде всего безработных, принудительном изъятии транспортных средств, если их больше одного в собственности или если оно одно, но собственник управлял им в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, квартирной повинности, если площадь жилья превышает санитарную норму, лишении украинского гражданства военнообязанных, которые выехали за границу и не вернулись, или письменно отказались от призыва (мобилизации), и еще кое о чем: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1309548
Римские императоры отдыхают просто Но если реально его применить то думаю как раз против чинуш и депутатов-у них точно санитарная площадь жилья больше нормы да и машинок не по одной...
Їхнє майно оформлене на інших осіб, яких в більшості випадків можна "раскулачивать". Доречніше це було б розмістити на гілках нерухомості. Маю сумніви, що цей законопроект буде прийнято
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: ... офіційно здійснюють підприємницьку діяльність, або офіційно займаються волонтерською діяльністю з метою підтримки Збройних сил України
Вот этот пункт интересный. Правда не понятно что подразумевается под официальной волонтерской деятельностью, вроде как она особо никак не регистрируется, но может это будет как раз тот вариант что я говорил - дай официально денег на помощь армии и гуляй свободно. Было бы неплохо.
Украинские власти сообщили о взрыве в подъезде дома, где живет "самопровозглашенный" мэр Энергодара В городе Энергодар в Запорожской области Украины, который находится под контролем российских войск, утром в воскресенье неизвестные взорвали двери подъезда, где находился Андрей Шевчик, бывший депутат городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который при оккупационных властях занял пост мэра. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение того, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации", - написал Орлов в своем телеграм-канале. Он утверждает, что Шевчик и его охранники госпитализированы с травмами разной степени тяжести. "При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал", - заявил Орлов.
Шевчик и двое его охранников ранены в результате взрыва, передает ТАСС со ссылкой на "местные правоохранительные органы".
"Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома", - сказал собеседник агентства.
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: ... офіційно здійснюють підприємницьку діяльність, або офіційно займаються волонтерською діяльністю з метою підтримки Збройних сил України
Вот этот пункт интересный. Правда не понятно что подразумевается под официальной волонтерской деятельностью, вроде как она особо никак не регистрируется, но может это будет как раз тот вариант что я говорил - дай официально денег на помощь армии и гуляй свободно. Было бы неплохо.
Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.
GALeon написав:Зеленский прокомментировал популярную петицию и призыв разрешить мужчинам призывного возраста выезд из страны:
"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, может ли родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 лиц (гибнут) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства”.
я бы ввел официальную плату за выезд со страны. Не хочешь воевать - финансируй армию. Многие, требующие открытия выезда, мотивируют это работой за границей. Вот и пусть. Все же лучше, чем платить таможенникам.